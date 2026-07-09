Ο Τζάστιν Μπαλντόνι και η σύζυγός του σπάνε τη σιωπή τους για τη διαμάχη με την Μπλέικ Λάιβλι: Νιώσαμε αδικία και τραύμα, παρουσιαζόταν ως αγώνας για τις γυναίκες
Ο Τζάστιν Μπαλντόνι και η σύζυγός του σπάνε τη σιωπή τους για τη διαμάχη με την Μπλέικ Λάιβλι: Νιώσαμε αδικία και τραύμα, παρουσιαζόταν ως αγώνας για τις γυναίκες
Σχεδόν δύο χρόνια μετά την έναρξη της πολύκροτης δικαστικής διαμάχης, το ζευγάρι μίλησε δημόσια για πρώτη φορά μετά τον εξωδικαστικό συμβιβασμό
Με ένα βίντεο που δημοσίευσε μαζί με τη σύζυγό του, Έμιλι, ο Τζάστιν Μπαλντόνι προχώρησε στην πρώτη δημόσια τοποθέτησή του μετά τη διευθέτηση της δικαστικής διαμάχης με την Μπλέικ Λάιβλι, που συνδέθηκε με την ταινία It Ends With Us κάνοντας λόγο για «αδικία και τραυματική εμπειρία» και έναν αγώνα που παρουσιάστηκε - από την άλλη μεριά - υπέρ των γυναικών.
Ο ηθοποιός και σκηνοθέτης δημοσίευσε την Πέμπτη 9 Ιουλίου το συγκεκριμένο βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram και απευθυνόμενος στους διαδικτυακούς του φίλους, εξήγησε γιατί είχε επιλέξει να παραμείνει σιωπηλός όλο αυτό το διάστημα.
Κοιτάζοντας αρχικά την κάμερα ο Μπαλντόνι είπε: «Δεν έχουμε μιλήσει δημόσια σχεδόν τα τελευταία δύο χρόνια και δεν είναι επειδή δεν είχαμε τίποτα να πούμε. Ο Θεός ξέρει ότι είχαμε, αλλά κάθε φορά που θέλαμε να κάνουμε ένα βίντεο σαν κι αυτό, κάτι μας έλεγε να μην το κάνουμε. Δεν ένιωθα ότι ήταν η κατάλληλη στιγμή. Το συζητούσαμε, το επεξεργαζόμασταν και προσευχόμασταν». Η σύζυγός του συμφώνησε, δηλώνοντας: «Νιώθω ότι τώρα είναι η στιγμή. Υπάρχουν τόσα πολλά να ειπωθούν».
Στη συνέχεια, η Έμιλι Μπαλντόνι παραδέχτηκε ότι, παρά την ευγνωμοσύνη που αισθάνονται, τα τελευταία χρόνια ήταν ιδιαίτερα δύσκολα για τους ίδιους. «Η ευγνωμοσύνη δεν αναιρεί την αδικία και τον πόνο που έχουμε επίσης νιώσει τα τελευταία χρόνια. Έπρεπε να παλέψουμε με πολλά πράγματα και να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε πώς μπορούσε να συμβεί κάτι τέτοιο. Πόσο μάλλον όταν παρουσιαζόταν ως ένας αγώνας για τις γυναίκες. Υπάρχουν τόσα πολλά να αναλυθούν», ανέφερε.
Δείτε το βίντεο
Η ίδια έκανε λόγο και για το ψυχικό βάρος που βίωσε με τον σύζυγό της, εξηγώντας ότι το τραύμα δυσκόλεψε ακόμη και την απόφασή τους να μιλήσουν δημόσια. «Έχουμε βιώσει έντονο τραύμα», είπε χαρακτηριστικά. Από την πλευρά του, ο Τζάστιν Μπαλντόνι σημείωσε ότι δεν επιθυμούσαν να τροφοδοτήσουν περαιτέρω τη δημόσια αντιπαράθεση: «Δεν ξέρουμε καν αν αυτό είναι το σωστό που πρέπει να πούμε. Ξέρουμε μόνο ότι έπρεπε να μοιραστούμε κάτι. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι ειπώθηκαν τόσα πολλά οδυνηρά πράγματα τα τελευταία δύο χρόνια. Δημιουργήθηκε πολύς θόρυβος και δεν θέλαμε να προσθέσουμε κι άλλο. Θέλαμε απλώς να αφήσουμε τη δικαιοσύνη να ακολουθήσει την πορεία της».
Κλείνοντας, ο ηθοποιός σημείωσε ότι τόσο ο ίδιος όσο και η σύζυγός του βρίσκονται σε διαδικασία επούλωσης: «Θεραπευόμαστε. Αν έχεις περάσει κάτι τραυματικό, ξέρεις ότι η θεραπεία δεν είναι γραμμική. Κάθε μέρα είναι διαφορετική. Αναγκαστήκαμε να επαναπροσδιορίσουμε τι είναι πραγματικό και τι έχει σημασία. Είναι η οικογένειά μας, οι φίλοι μας, η κοινότητά μας που στάθηκε δίπλα μας και η πίστη μας», είπε, με την Έμιλι να συμπληρώνει ότι προς το παρόν επιθυμούν να επικεντρωθούν στην οικογένειά τους και στα παιδιά τους.
Η δικαστική διαμάχη ανάμεσα στην Μπλέικ Λάιβλι και τον Τζάστιν Μπαλντόνι ξεκίνησε στα τέλη του 2024, με αφορμή την ταινία It Ends With Us. Οι δύο πλευρές κατέληξαν τελικά σε εξωδικαστικό συμβιβασμό τον Μάιο, δίνοντας τέλος στην πολύμηνη αντιπαράθεσή τους.
Η συμφωνία επιτεύχθηκε έναν μήνα αφότου ομοσπονδιακός δικαστής απέρριψε το μεγαλύτερο μέρος των αξιώσεων της Λάιβλι κατά του Μπαλντόνι, μεταξύ των οποίων των κατηγοριών για παρενόχληση, δυσφήμιση και συνωμοσία. Επέτρεψε πάντως να προχωρήσουν σε δίκη τρεις από τις αξιώσεις της, μεταξύ των οποίων η αθέτηση σύμβασης και τα αντίποινα.
Η ηθοποιός κατηγόρησε τον Μπαλντόνι για σεξουαλική παρενόχληση κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας το 2024, σε σκηνοθεσία του Μπαλντόνι. Όπως ισχυρίστηκε η Μπλέικ Λάιβλι, η εταιρεία παραγωγής του Τζάστιν Μπαλντόνι, Wayfarer Studios, προέβη σε αντίποινα εναντίον της, όταν εκείνη διαμαρτυρήθηκε για φερόμενη ανάρμοστη συμπεριφορά στο πλατό της ταινίας. Ο ηθοποιός και σκηνοθέτης αρνήθηκε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς.
Ο ηθοποιός και σκηνοθέτης δημοσίευσε την Πέμπτη 9 Ιουλίου το συγκεκριμένο βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram και απευθυνόμενος στους διαδικτυακούς του φίλους, εξήγησε γιατί είχε επιλέξει να παραμείνει σιωπηλός όλο αυτό το διάστημα.
Κοιτάζοντας αρχικά την κάμερα ο Μπαλντόνι είπε: «Δεν έχουμε μιλήσει δημόσια σχεδόν τα τελευταία δύο χρόνια και δεν είναι επειδή δεν είχαμε τίποτα να πούμε. Ο Θεός ξέρει ότι είχαμε, αλλά κάθε φορά που θέλαμε να κάνουμε ένα βίντεο σαν κι αυτό, κάτι μας έλεγε να μην το κάνουμε. Δεν ένιωθα ότι ήταν η κατάλληλη στιγμή. Το συζητούσαμε, το επεξεργαζόμασταν και προσευχόμασταν». Η σύζυγός του συμφώνησε, δηλώνοντας: «Νιώθω ότι τώρα είναι η στιγμή. Υπάρχουν τόσα πολλά να ειπωθούν».
Στη συνέχεια, η Έμιλι Μπαλντόνι παραδέχτηκε ότι, παρά την ευγνωμοσύνη που αισθάνονται, τα τελευταία χρόνια ήταν ιδιαίτερα δύσκολα για τους ίδιους. «Η ευγνωμοσύνη δεν αναιρεί την αδικία και τον πόνο που έχουμε επίσης νιώσει τα τελευταία χρόνια. Έπρεπε να παλέψουμε με πολλά πράγματα και να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε πώς μπορούσε να συμβεί κάτι τέτοιο. Πόσο μάλλον όταν παρουσιαζόταν ως ένας αγώνας για τις γυναίκες. Υπάρχουν τόσα πολλά να αναλυθούν», ανέφερε.
Δείτε το βίντεο
Η ίδια έκανε λόγο και για το ψυχικό βάρος που βίωσε με τον σύζυγό της, εξηγώντας ότι το τραύμα δυσκόλεψε ακόμη και την απόφασή τους να μιλήσουν δημόσια. «Έχουμε βιώσει έντονο τραύμα», είπε χαρακτηριστικά. Από την πλευρά του, ο Τζάστιν Μπαλντόνι σημείωσε ότι δεν επιθυμούσαν να τροφοδοτήσουν περαιτέρω τη δημόσια αντιπαράθεση: «Δεν ξέρουμε καν αν αυτό είναι το σωστό που πρέπει να πούμε. Ξέρουμε μόνο ότι έπρεπε να μοιραστούμε κάτι. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι ειπώθηκαν τόσα πολλά οδυνηρά πράγματα τα τελευταία δύο χρόνια. Δημιουργήθηκε πολύς θόρυβος και δεν θέλαμε να προσθέσουμε κι άλλο. Θέλαμε απλώς να αφήσουμε τη δικαιοσύνη να ακολουθήσει την πορεία της».
Κλείνοντας, ο ηθοποιός σημείωσε ότι τόσο ο ίδιος όσο και η σύζυγός του βρίσκονται σε διαδικασία επούλωσης: «Θεραπευόμαστε. Αν έχεις περάσει κάτι τραυματικό, ξέρεις ότι η θεραπεία δεν είναι γραμμική. Κάθε μέρα είναι διαφορετική. Αναγκαστήκαμε να επαναπροσδιορίσουμε τι είναι πραγματικό και τι έχει σημασία. Είναι η οικογένειά μας, οι φίλοι μας, η κοινότητά μας που στάθηκε δίπλα μας και η πίστη μας», είπε, με την Έμιλι να συμπληρώνει ότι προς το παρόν επιθυμούν να επικεντρωθούν στην οικογένειά τους και στα παιδιά τους.
Η δικαστική διαμάχη ανάμεσα στην Μπλέικ Λάιβλι και τον Τζάστιν Μπαλντόνι ξεκίνησε στα τέλη του 2024, με αφορμή την ταινία It Ends With Us. Οι δύο πλευρές κατέληξαν τελικά σε εξωδικαστικό συμβιβασμό τον Μάιο, δίνοντας τέλος στην πολύμηνη αντιπαράθεσή τους.
Η συμφωνία επιτεύχθηκε έναν μήνα αφότου ομοσπονδιακός δικαστής απέρριψε το μεγαλύτερο μέρος των αξιώσεων της Λάιβλι κατά του Μπαλντόνι, μεταξύ των οποίων των κατηγοριών για παρενόχληση, δυσφήμιση και συνωμοσία. Επέτρεψε πάντως να προχωρήσουν σε δίκη τρεις από τις αξιώσεις της, μεταξύ των οποίων η αθέτηση σύμβασης και τα αντίποινα.
Η ηθοποιός κατηγόρησε τον Μπαλντόνι για σεξουαλική παρενόχληση κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας το 2024, σε σκηνοθεσία του Μπαλντόνι. Όπως ισχυρίστηκε η Μπλέικ Λάιβλι, η εταιρεία παραγωγής του Τζάστιν Μπαλντόνι, Wayfarer Studios, προέβη σε αντίποινα εναντίον της, όταν εκείνη διαμαρτυρήθηκε για φερόμενη ανάρμοστη συμπεριφορά στο πλατό της ταινίας. Ο ηθοποιός και σκηνοθέτης αρνήθηκε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα