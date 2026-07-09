Ο Τζάστιν Μπαλντόνι και η σύζυγός του σπάνε τη σιωπή τους για τη διαμάχη με την Μπλέικ Λάιβλι: Νιώσαμε αδικία και τραύμα, παρουσιαζόταν ως αγώνας για τις γυναίκες

ηθοποιός και σκηνοθέτης δημοσίευσε την Πέμπτη 9 Ιουλίου το συγκεκριμένο βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram και α

Μπαλντόνι είπε:

Στη συνέχεια, η Έμιλι Μπαλντόνι παραδέχτηκε ότι, παρά την ευγνωμοσύνη που αισθάνονται, τα τελευταία χρόνια ήταν ιδιαίτερα δύσκολα για τους ίδιους. «

», ανέφερε.

Η Μπλέικ Λάιβλι

Κλείσιμο

Μπαλντόνι