H Τζένιφερ Λόρενς θα πρωταγωνιστήσει σε sci-fi θρίλερ με την υπογραφή του Ζακ Κρέγκερ
H Τζένιφερ Λόρενς θα πρωταγωνιστήσει σε sci-fi θρίλερ με την υπογραφή του Ζακ Κρέγκερ
Η Τζένιφερ είναι μοναδική και ανυπομονώ πάρα πολύ να τη δω σε αυτόν τον ρόλο, δήλωσε ο σκηνοθέτης για τη συνεργασία τους
Η Τζένιφερ Λόρενς θα πρωταγωνιστήσει στην νέα ταινία του Ζακ Κρέγκερ με τίτλο «The Flood». Το sci-fi θρίλερ φέρνει τον σκηνοθέτη της επιτυχίας «Weapons» ξανά στη New Line σε ένα πρότζεκτ το οποίο έχει γράψει το σενάριο βασισμένος σε δική του πρωτότυπη ιδέα, ενώ αναλαμβάνει παράλληλα τη σκηνοθεσία και την παραγωγή.
Η είδηση έρχεται τη στιγμή που η ταινία «Resident Evil» του Κρέγκερ μέσω των Sony/Constantin μόλις ξεπέρασε το ορόσημο των 200 εκατομμυρίων δολαρίων στο παγκόσμιο box office.
«Η Τζένιφερ Λόρενς είναι μία από τις πιο ταλαντούχες και καθηλωτικές ηθοποιούς της εποχής μας και είμαστε ενθουσιασμένοι που βρίσκεται στο επίκεντρο του δυναμικού και απολύτως πρωτότυπου οράματος του Ζακ για το The Flood», δήλωσαν οι πρόεδροι του Warner Bros Motion Picture Group, Μάικλ Ντε Λούκα και Παμ 'Αμπντι.
«Μετά την εξαιρετική συνεργασία μας στο ''Weapons'', δεν θα μπορούσαμε να είμαστε πιο ενθουσιασμένοι που θα συνεργαστούμε ξανά με τον Ζακ, την ομάδα της Vertigo, καθώς και την Amblin, για να παρουσιάσουμε αυτή την φιλόδοξη ταινία στο κοινό σε όλο τον κόσμο», συμπλήρωσαν.
Από την πλευρά του, ο Κρέγκερ ανέφερε: «Η συνεργασία με τον Μάικ, την Παμ και ολόκληρη την ομάδα της Warner Bros/New Line στην ταινία ''Weapons'' ήταν πραγματικά ονειρική και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο ευτυχής που θα συνεργαστώ ξανά μαζί τους. Η Τζένιφερ είναι μοναδική και ανυπομονώ πάρα πολύ να τη δω σε αυτόν τον ρόλο».
Η ταινία είναι προγραμματισμένη να κάνει πρεμιέρα στις αίθουσες στις 11 Αυγούστου 2028.
Υπενθυμίζεται ότι το «Weapons» κυριάρχησε στο αμερικανικό box office για τέσσερις συνεχόμενες εβδομάδες, σημειώνοντας εισπράξεις 270 εκατομμυρίων δολαρίων παγκοσμίως ενώ έγινε μία από τις εμπορικότερες ταινίες τρόμου του 2025. Παράλληλα, η Έιμι Μάντιγκαν απέσπασε το Όσκαρ Β' Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της ως «Θεία Γκλάντις», ένας χαρακτήρας που αναμένεται να επιστρέψει με τη δική του, ομώνυμη spin-off ταινία.
Η είδηση έρχεται τη στιγμή που η ταινία «Resident Evil» του Κρέγκερ μέσω των Sony/Constantin μόλις ξεπέρασε το ορόσημο των 200 εκατομμυρίων δολαρίων στο παγκόσμιο box office.
«Η Τζένιφερ Λόρενς είναι μία από τις πιο ταλαντούχες και καθηλωτικές ηθοποιούς της εποχής μας και είμαστε ενθουσιασμένοι που βρίσκεται στο επίκεντρο του δυναμικού και απολύτως πρωτότυπου οράματος του Ζακ για το The Flood», δήλωσαν οι πρόεδροι του Warner Bros Motion Picture Group, Μάικλ Ντε Λούκα και Παμ 'Αμπντι.
«Μετά την εξαιρετική συνεργασία μας στο ''Weapons'', δεν θα μπορούσαμε να είμαστε πιο ενθουσιασμένοι που θα συνεργαστούμε ξανά με τον Ζακ, την ομάδα της Vertigo, καθώς και την Amblin, για να παρουσιάσουμε αυτή την φιλόδοξη ταινία στο κοινό σε όλο τον κόσμο», συμπλήρωσαν.
Jennifer Lawrence to Star in Zach Cregger's Sci-Fi Thriller 'The Flood' https://t.co/pZZaYTmj4G— The Hollywood Reporter (@THR) September 29, 2026
Η ταινία είναι προγραμματισμένη να κάνει πρεμιέρα στις αίθουσες στις 11 Αυγούστου 2028.
Υπενθυμίζεται ότι το «Weapons» κυριάρχησε στο αμερικανικό box office για τέσσερις συνεχόμενες εβδομάδες, σημειώνοντας εισπράξεις 270 εκατομμυρίων δολαρίων παγκοσμίως ενώ έγινε μία από τις εμπορικότερες ταινίες τρόμου του 2025. Παράλληλα, η Έιμι Μάντιγκαν απέσπασε το Όσκαρ Β' Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της ως «Θεία Γκλάντις», ένας χαρακτήρας που αναμένεται να επιστρέψει με τη δική του, ομώνυμη spin-off ταινία.
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