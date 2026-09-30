Αντώνης Μυριαγκός: Φίλος μου είχε φλερτάρει με πρώην σύντροφό μου και τον συγχώρεσα
Αντώνης Μυριαγκός: Φίλος μου είχε φλερτάρει με πρώην σύντροφό μου και τον συγχώρεσα
Θύμωσα και πειράχτηκα στιγμιαία, εκείνη δεν ανταποκρίθηκε, είπε ο ηθοποιός
Ένα περιστατικό από την προσωπική του ζωή αποκάλυψε ο Αντώνης Μυριαγκός, όταν ένας φίλος του είχε φλερτάρει με πρώην σύντροφό του, τον οποίο τελικά αποφάσισε να συγχωρήσει.
Ο ηθοποιός ήταν καλεσμένος την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» όπου μίλησε για το κομμάτι της απιστίας, ειδικότερα όταν εμπλέκεται κάποιος φιλικό πρόσωπο.
Ο Αντώνης Μυριαγκός μοιράστηκε μία εμπειρία που έζησε πριν από αρκετά χρόνια. Όπως εξήγησε, κοντά στην ηλικία των 20 είχε σχέση με μία «πολύ όμορφη γυναίκα» όπως τη χαρακτήρισε. Τότε, ένας φίλος του την προσέγγισε ερωτικά, με εκείνη ωστόσο να μην ανταποκρίνεται στο φλερτ του. Πιο αναλυτικά, ο Αντώνης Μυριαγκός δήλωσε: «Θυμάμαι όταν ήμουν πιτσιρικάς, ένας φίλος μου ενώ είχα σχέση φλέρταρε κρυφά με έναν τρόπο τη σχέση μου, του το συγχώρεσα, γιατί ήταν πάρα πολύ όμορφη γυναίκα και ήμασταν νέα παιδιά, κοντά στα 20. Θύμωσα και πειράχτηκα στιγμιαία. Εκείνη δεν ανταποκρίθηκε, ο φίλος μου φλέρταρε μαζί της, μάλιστα το συζυτήσαμε με την κοπέλα αργότερα. Μείναμε φίλοι, αλλά δεν είναι από τους επιστήθιους φίλους μου».
Δείτε το βίντεο
Ο ηθοποιός ήταν καλεσμένος την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» όπου μίλησε για το κομμάτι της απιστίας, ειδικότερα όταν εμπλέκεται κάποιος φιλικό πρόσωπο.
Ο Αντώνης Μυριαγκός μοιράστηκε μία εμπειρία που έζησε πριν από αρκετά χρόνια. Όπως εξήγησε, κοντά στην ηλικία των 20 είχε σχέση με μία «πολύ όμορφη γυναίκα» όπως τη χαρακτήρισε. Τότε, ένας φίλος του την προσέγγισε ερωτικά, με εκείνη ωστόσο να μην ανταποκρίνεται στο φλερτ του. Πιο αναλυτικά, ο Αντώνης Μυριαγκός δήλωσε: «Θυμάμαι όταν ήμουν πιτσιρικάς, ένας φίλος μου ενώ είχα σχέση φλέρταρε κρυφά με έναν τρόπο τη σχέση μου, του το συγχώρεσα, γιατί ήταν πάρα πολύ όμορφη γυναίκα και ήμασταν νέα παιδιά, κοντά στα 20. Θύμωσα και πειράχτηκα στιγμιαία. Εκείνη δεν ανταποκρίθηκε, ο φίλος μου φλέρταρε μαζί της, μάλιστα το συζυτήσαμε με την κοπέλα αργότερα. Μείναμε φίλοι, αλλά δεν είναι από τους επιστήθιους φίλους μου».
Δείτε το βίντεο
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