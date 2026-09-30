Το μήλο έπεσε κάτω από τη μηλιά: Η 13χρονη κόρη του Μόντριτς πήρε μεταγραφή για τη Ρεάλ Μαδρίτης
SPORTS
Ρεάλ Μαδρίτης Λούκα Μόντριτς Έμα Μόντριτς

Το μήλο έπεσε κάτω από τη μηλιά: Η 13χρονη κόρη του Μόντριτς πήρε μεταγραφή για τη Ρεάλ Μαδρίτης

Η Έμα Μόντριτς εντάχθηκε στη Ρεάλ Μαδρίτης U16 και ακολουθεί τα χνάρια του πατέρα της, Λούκα

Το μήλο έπεσε κάτω από τη μηλιά: Η 13χρονη κόρη του Μόντριτς πήρε μεταγραφή για τη Ρεάλ Μαδρίτης
Νικόλας Καλαργυρός
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Κάποια ονόματα έχουν μεγάλη βαρύτητα και κουβαλάνε μεγάλο βάρος στις πλάτες τους. 

Ένα από αυτά είναι και του Λούκα Μόντριτς που διέπρεψε, γράφοντας ιστορία στη Ρεάλ Μαδρίτης για 12 χρόνια. 

Ο Κροάτης έκανε τα τρία του παιδιά στην Ισπανία, τα οποία μεγάλωσαν στη Μαδρίτη, τα χρόνια τα οποία οι μερένχες έχτισαν την αυτοκρατορία τους σε Ισπανία και Ευρώπη. 

Η μεγάλη του κόρη, η Έμα, η οποία γεννήθηκε το 2013 στη Μαδρίτη, εντάχθηκε το καλοκαίρι στην ομάδα U16 της Ρεάλ, ακολουθώντας τα χνάρια του πατέρα του. 


Από το 2019 ως το 2025 ήταν στην La Fabrica την ακαδημία της Ρεάλ, αλλά πλέον έκανε το πρώτο της συμβόλαιο. 

Μια όμορφη σκηνή έλαβε χώρα στο πρόσφατο ματς της Ισπανίας με την Κροατία εκεί όπου ο Μόντριτς αποθεώθηκε από το κοινό. 

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0 41χρονος μέσος βγήκε στο γήπεδο μαζί με τις δύο του κόρες, μάλιστα η Έμα ήταν συνέχεια κοντά του, οδηγώντας έναν δημοσιογράφο να φωνάξει στον Λούκα, «πρόσεχε αυτή θα σου κλέψει τη δόξα», με τον Κροάτη να απαντά, «το ελπίζω». 

Η Έμα δεν είναι το μόνο παιδί παλιού παίκτη της ομάδας που έχει ενταχθεί στα τμήματα υποδομής της. 

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Τόσο η Μαρία Γκονζάλες, κόρη του θρύλου, Ραούλ, όσο και η Βιβιάνα Κασκέρο, κόρη του Χαβιέρ διαπρέπουν χαράζοντας την δικιά τους πορεία με τα χρώματα της βασίλισσας. 

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Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη MARCA (@marca)

Νικόλας Καλαργυρός
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