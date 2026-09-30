Ο «κοντός» που γέμιζε την σκηνή, «πώς χώρεσε τόσο ταλέντο σ' αυτό το κορμί;» τον ρωτούσε η Κοτοπούλη: Η ανατρεπτική ζωή του Νίκου Ρίζου

Αυτοδίδακτος, ακούραστος και προικισμένος με μια σπάνια αίσθηση της κωμωδίας, ο Νίκος Ρίζος έγινε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα του ελληνικού θεάτρου και κινηματογράφου - Η διαδρομή από τα χειρόγραφα μέχρι τους θιάσους, η γνωριμία με την Μαρίκα Κοτοπούλη και η δήλωση πως «η σκηνή με ψηλώνει»

