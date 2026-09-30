«Ο Κιθ Έρμπαν είναι σαν να περνά κρίση μέσης ηλικίας, η Νικόλ Κίντμαν βγήκε από το διαζύγιο με το κεφάλι ψηλά», λέει πηγή
«Ο Κιθ Έρμπαν είναι σαν να περνά κρίση μέσης ηλικίας, η Νικόλ Κίντμαν βγήκε από το διαζύγιο με το κεφάλι ψηλά», λέει πηγή
«Η ζωή της ηθοποιού μοιάζει με παραμύθι, τα έχει όλα», πρόσθεσε άτομο από το περιβάλλον του πρώην ζευγαριού
Κρίση μέσης ηλικίας φέρεται να περνά ο Κιθ Έρμπαν μετά το διαζύγιο με τη Νικόλ Κίντμαν, σε αντίθεση με την ηθοποιό, η οποία σύμφωνα με πηγή από το περιβάλλον του πρώην ζευγαριού, βγήκε από τη συνθήκη αυτή με το κεφάλι ψηλά και ζει μία ζωή που μοιάζει με παραμύθι.
Η 59χρονη και ο τραγουδιστής έβαλαν τέλος στον γάμο τους έπειτα από σχεδόν δύο δεκαετίες κοινής ζωής. Ο χωρισμός ανακοινώθηκε στις 29 Σεπτεμβρίου του περασμένου έτους, ενώ το διαζύγιο φέρεται να οριστικοποιήθηκε τον Ιανουάριο. Η Κίντμαν διατήρησε την οικογενειακή τους έπαυλη στο Νάσβιλ και εξασφάλισε το μεγαλύτερο μέρος της επιμέλειας των δύο παιδιών τους, της 18χρονης Σάντεϊ Ρόουζ και της 15χρονης Φέιθ Μάργκαρετ. Σύμφωνα με πρόσωπο που μίλησε στην Daily Mail υποστηρίζουν τη μητέρα τους μετά τον χωρισμό, δηλώνοντας πως είναι «Team Nicole», καθώς έχουν πληγωθεί και θυμώσει για όσα συνέβησαν, χωρίς η ηθοποιός να τις έχει στρέψει εναντίον του πρώην συζύγου της.
Μετά το διαζύγιο, η Κίντμαν πραγματοποίησε μία σειρά δημόσιων εμφανίσεων και επαγγελματικών δραστηριοτήτων. Συγκεκριμένα, έδωσε το παρών στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού, ενώ ακολούθησε ένα καλοκαίρι με ταξίδια και εμφανίσεις στην Ευρώπη. Η ηθοποιός πρωταγωνιστεί επίσης στο «Practical Magic 2», στο πλευρό της Σάντρα Μπούλοκ, ενώ επέστρεψε, παράλληλα, στα Emmy Awards, για πρώτη φορά έπειτα από εννέα χρόνια.
Όπως δήλωσε μια πηγή στο μέσο: «Η Νικόλ σίγουρα βγήκε από το διαζύγιο με το κεφάλι ψηλά. Η ζωή της μοιάζει με παραμύθι, τα έχει όλα. Δεν είναι μόνο όμορφη αλλά και πανέξυπνη, οπότε κανείς δεν θα έπρεπε να εκπλήσσεται που διαχειρίστηκε τόσο καλά το διαζύγιο. Είναι εξαιρετικά διορατική».
Μία δεύτερη πηγή από το περιβάλλον της δήλωσε: «Η Νικόλ έχει διαχειριστεί πολύ καλά την περίοδο μετά το διαζύγιο, βάζοντας πρώτα την οικογένειά της και δείχνοντας ότι είναι μια σταθερή μητέρα που μεγαλώνει μόνη της τα παιδιά της. Και είναι εξαιρετική μητέρα».
Την ίδια ώρα, αρνούμενη να σχολιάσει τις αναφορές περί νέου ειδυλλίου της Κίντμαν με τον επιχειρηματία Μάικλ Ράινσταϊν, άλλη πηγή δήλωσε για την προσωπική ζωή της ηθοποιού: «Σίγουρα απολαμβάνει αυτή την περίοδο ανακάλυψης και το να βλέπει πώς είναι η ζωή ως “single” στη σημερινή εποχή. Ταξιδεύει, περνά χρόνο με την οικογένειά της, αλλά τώρα έχει επιστρέψει στη δουλειά και κινείται με φουλ ρυθμούς, αναλαμβάνοντας το ένα πρότζεκτ μετά το άλλο. Ίσως μάλιστα κάνει πάρα πολλά και πιέζει υπερβολικά τον εαυτό της. Αυτό ήταν ένα από τα προβλήματα που έκαναν τη σχέση της με τον Έρμπαν μη βιώσιμη – και οι δύο περνούσαν πολύ χρόνο στον δρόμο και αυτό δεν ήταν υγιές για τον γάμο τους. Περνούσαν πολύ χρόνο χωριστά».
Άλλη πηγή αναφέρθηκε στην πλευρά του Έρμπαν, σημειώνοντας πως δεν περίμενε τη μεγάλη αυτή αλλαγή στη ζωή του: «Ο Κιθ, προς έκπληξη όλων, είναι εκείνος που έχει γίνει πιο συναισθηματικός μετά το διαζύγιο. Δεν νομίζω ότι πίστευε ποτέ πως θα βρισκόταν χωρισμένος στα 58 του. Είναι κάπως σαν να περνά κρίση μέσης ηλικίας. Είναι ο Κιθ Έρμπαν. Οι γυναίκες εξακολουθούν κυριολεκτικά να πέφτουν πάνω του, κι όμως τώρα είναι ελεύθερος», υποστήριξε.
Ένα άλλο πρόσωπο από το περιβάλλον του τραγουδιστή, ωστόσο, επέμεινε ότι ο Έρμπαν κάθε άλλο παρά κάθεται στο σπίτι και παίζει θλιμμένες μελωδίες κάντρι στο κενό: «Ο Κιθ δεν υποφέρει, ας το πούμε έτσι. Η περιοδεία του μέχρι στιγμής είναι επιτυχημένη και απολαμβάνει το γεγονός ότι βρίσκεται και πάλι στον δρόμο. Μην εκπλαγείτε αν κυκλοφορήσει κάποιο τραγούδι χωρισμού».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Η 59χρονη και ο τραγουδιστής έβαλαν τέλος στον γάμο τους έπειτα από σχεδόν δύο δεκαετίες κοινής ζωής. Ο χωρισμός ανακοινώθηκε στις 29 Σεπτεμβρίου του περασμένου έτους, ενώ το διαζύγιο φέρεται να οριστικοποιήθηκε τον Ιανουάριο. Η Κίντμαν διατήρησε την οικογενειακή τους έπαυλη στο Νάσβιλ και εξασφάλισε το μεγαλύτερο μέρος της επιμέλειας των δύο παιδιών τους, της 18χρονης Σάντεϊ Ρόουζ και της 15χρονης Φέιθ Μάργκαρετ. Σύμφωνα με πρόσωπο που μίλησε στην Daily Mail υποστηρίζουν τη μητέρα τους μετά τον χωρισμό, δηλώνοντας πως είναι «Team Nicole», καθώς έχουν πληγωθεί και θυμώσει για όσα συνέβησαν, χωρίς η ηθοποιός να τις έχει στρέψει εναντίον του πρώην συζύγου της.
Μετά το διαζύγιο, η Κίντμαν πραγματοποίησε μία σειρά δημόσιων εμφανίσεων και επαγγελματικών δραστηριοτήτων. Συγκεκριμένα, έδωσε το παρών στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού, ενώ ακολούθησε ένα καλοκαίρι με ταξίδια και εμφανίσεις στην Ευρώπη. Η ηθοποιός πρωταγωνιστεί επίσης στο «Practical Magic 2», στο πλευρό της Σάντρα Μπούλοκ, ενώ επέστρεψε, παράλληλα, στα Emmy Awards, για πρώτη φορά έπειτα από εννέα χρόνια.
Nicole Kidman's divorce revenge plunges Keith Urban into 'midlife crisis': As friends say their two daughters have declared themselves 'Team Nicole' https://t.co/p7TkLfX4dG— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) September 29, 2026
Όπως δήλωσε μια πηγή στο μέσο: «Η Νικόλ σίγουρα βγήκε από το διαζύγιο με το κεφάλι ψηλά. Η ζωή της μοιάζει με παραμύθι, τα έχει όλα. Δεν είναι μόνο όμορφη αλλά και πανέξυπνη, οπότε κανείς δεν θα έπρεπε να εκπλήσσεται που διαχειρίστηκε τόσο καλά το διαζύγιο. Είναι εξαιρετικά διορατική».
Μία δεύτερη πηγή από το περιβάλλον της δήλωσε: «Η Νικόλ έχει διαχειριστεί πολύ καλά την περίοδο μετά το διαζύγιο, βάζοντας πρώτα την οικογένειά της και δείχνοντας ότι είναι μια σταθερή μητέρα που μεγαλώνει μόνη της τα παιδιά της. Και είναι εξαιρετική μητέρα».
Την ίδια ώρα, αρνούμενη να σχολιάσει τις αναφορές περί νέου ειδυλλίου της Κίντμαν με τον επιχειρηματία Μάικλ Ράινσταϊν, άλλη πηγή δήλωσε για την προσωπική ζωή της ηθοποιού: «Σίγουρα απολαμβάνει αυτή την περίοδο ανακάλυψης και το να βλέπει πώς είναι η ζωή ως “single” στη σημερινή εποχή. Ταξιδεύει, περνά χρόνο με την οικογένειά της, αλλά τώρα έχει επιστρέψει στη δουλειά και κινείται με φουλ ρυθμούς, αναλαμβάνοντας το ένα πρότζεκτ μετά το άλλο. Ίσως μάλιστα κάνει πάρα πολλά και πιέζει υπερβολικά τον εαυτό της. Αυτό ήταν ένα από τα προβλήματα που έκαναν τη σχέση της με τον Έρμπαν μη βιώσιμη – και οι δύο περνούσαν πολύ χρόνο στον δρόμο και αυτό δεν ήταν υγιές για τον γάμο τους. Περνούσαν πολύ χρόνο χωριστά».
Άλλη πηγή αναφέρθηκε στην πλευρά του Έρμπαν, σημειώνοντας πως δεν περίμενε τη μεγάλη αυτή αλλαγή στη ζωή του: «Ο Κιθ, προς έκπληξη όλων, είναι εκείνος που έχει γίνει πιο συναισθηματικός μετά το διαζύγιο. Δεν νομίζω ότι πίστευε ποτέ πως θα βρισκόταν χωρισμένος στα 58 του. Είναι κάπως σαν να περνά κρίση μέσης ηλικίας. Είναι ο Κιθ Έρμπαν. Οι γυναίκες εξακολουθούν κυριολεκτικά να πέφτουν πάνω του, κι όμως τώρα είναι ελεύθερος», υποστήριξε.
Ένα άλλο πρόσωπο από το περιβάλλον του τραγουδιστή, ωστόσο, επέμεινε ότι ο Έρμπαν κάθε άλλο παρά κάθεται στο σπίτι και παίζει θλιμμένες μελωδίες κάντρι στο κενό: «Ο Κιθ δεν υποφέρει, ας το πούμε έτσι. Η περιοδεία του μέχρι στιγμής είναι επιτυχημένη και απολαμβάνει το γεγονός ότι βρίσκεται και πάλι στον δρόμο. Μην εκπλαγείτε αν κυκλοφορήσει κάποιο τραγούδι χωρισμού».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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