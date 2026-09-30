«Ο Κιθ Έρμπαν είναι σαν να περνά κρίση μέσης ηλικίας, η Νικόλ Κίντμαν βγήκε από το διαζύγιο με το κεφάλι ψηλά», λέει πηγή

Την ίδια ώρα, αρνούμενη να σχολιάσει τις αναφορές περί νέου ειδυλλίου της Κίντμαν με τον επιχειρηματία Μάικλ Ράινσταϊν, άλλη πηγή δήλωσε για την προσωπική ζωή της ηθοποιού: «Σίγουρα απολαμβάνει αυτή την περίοδο ανακάλυψης και το να βλέπει πώς είναι η ζωή ως “single” στη σημερινή εποχή. Ταξιδεύει, περνά χρόνο με την οικογένειά της, αλλά τώρα έχει επιστρέψει στη δουλειά και κινείται με φουλ ρυθμούς, αναλαμβάνοντας το ένα πρότζεκτ μετά το άλλο. Ίσως μάλιστα κάνει πάρα πολλά και πιέζει υπερβολικά τον εαυτό της.

Αυτό ήταν ένα από τα προβλήματα που έκαναν τη σχέση της με τον Έρμπαν μη βιώσιμη – και οι δύο περνούσαν πολύ χρόνο στον δρόμο και αυτό δεν ήταν υγιές για τον γάμο τους. Περνούσαν πολύ χρόνο χωριστά».

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