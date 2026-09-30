Η Γάκα πρότεινε και στον υπνοθεραπευτή να κάνει πλασμαφαίρεση: «Άκουσα το ποσό και γέλασα» είπε - Ο διάλογος που είχαν για την αιτία θανάτου του Μαζωνάκη

Όπως υποστηρίζει ο υπνοθεραπευτής, ήθελε να μάθει κατά πόσο η διαδικασία καθαρισμού του αίματος που εφάρμοζε στο ιατρείο της ήταν ασφαλής για τον Γιώργο Μαζωνάκη - «Η κυρία μας διαβεβαίωσε ότι ήταν ασφαλής και ότι θα μπορούσε να συμβάλει στην αποτοξίνωση του οργανισμού και στην ευεξία του»