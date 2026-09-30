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«Καλώς μας ήρθες μικρούλη μας»: Ο Γιώργος Κώτσηρας έγινε πατέρας για πρώτη φορά
«Καλώς μας ήρθες μικρούλη μας»: Ο Γιώργος Κώτσηρας έγινε πατέρας για πρώτη φορά
Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών ανακοίνωσε την είδηση με μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο instagram
Πατέρας για πρώτη φορά έγινε χθες ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Γιώργος Κώτσηρας.
Όπως ανακοίνωσε ο ίδιος με μία δημοσίευση στον προσωπικό του λογαριασμό στο instagram στις 11:54 το πρωί της Τρίτης (29/9) η σύζυγός του έφερε στον κόσμο ένα αγοράκι. «Καλώς μας ήρθες μικρούλη μας», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης.
Όπως ανακοίνωσε ο ίδιος με μία δημοσίευση στον προσωπικό του λογαριασμό στο instagram στις 11:54 το πρωί της Τρίτης (29/9) η σύζυγός του έφερε στον κόσμο ένα αγοράκι. «Καλώς μας ήρθες μικρούλη μας», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
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