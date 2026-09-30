Βασίλης Ζούλιας για Γιώργο Μαζωνάκη: Κάποια στιγμή είχαμε ραντεβού για να τον πάω κάπου και δεν ήρθε
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Βασίλης Ζούλιας Γιώργος Μαζωνάκης Τηλεφώνημα

Βασίλης Ζούλιας για Γιώργο Μαζωνάκη: Κάποια στιγμή είχαμε ραντεβού για να τον πάω κάπου και δεν ήρθε

Δεν μπορώ να μιλήσω για το εάν χρειαζόταν βοήθεια, είπε ο σχεδιαστής για τον τραγουδιστή

Βασίλης Ζούλιας για Γιώργο Μαζωνάκη: Κάποια στιγμή είχαμε ραντεβού για να τον πάω κάπου και δεν ήρθε
Ιωάννα Μαρίνου
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Σε ένα ραντεβού που είχε δώσει με τον Γιώργο Μαζωνάκη αναφέρθηκε ο Βασίλης Ζούλιας, εξηγώντας πως είχε σκοπό να τον πάει κάπου, όμως ο τραγουδιστής δεν εμφανίστηκε.

Ο σχεδιαστής έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» που προβλήθηκε την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, μιλώντας για την ξαφνική απώλεια του καλλιτέχνη, το ιατρείο στο Κολωνάκι όπου επισκέφτηκε την ημέρα που έχασε τη ζωή του, αλλά και για τη μεταξύ τους σχέση.

Ο Βασίλης Ζούλιας τόνισε, πως δεν είναι σε θέση να δηλώσει, εάν ο Γιώργος Μαζωνάκης χρειαζόταν βοήθεια, ωστόσο μοιράστηκε ότι είχαν προγραμματίσει μία συνάντηση, η οποία δεν πραγματοποιήθηκε: «Τον είχα γνωρίσει τον Γιώργο. Ο καιρός θα δείξει αν χρειαζόταν βοήθεια, δεν μπορώ να μιλήσω για τον Γιώργο. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι κάποια στιγμή είχαμε ραντεβού για να τον πάω κάπου και δεν ήρθε» και συνέχισε: «Βρεθήκαμε και μετά σε μια πολύ καλή φάση της ζωής του τότε. Όλα θέλουν δουλειά. Δυστυχώς σε 24 ώρες δεν μπορεί να γιατρευτεί κάτι με το οποίο ίσως έχεις γεννηθεί ακόμα».

Δείτε το βίντεο


Σε άλλο σημείο, ο σχεδιαστής αναφέρθηκε και στον Ηλία Θεοδωρόπουλο που μαζί με τη σύζυγό του, Ιωάννα Γάκα κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη: «Ο γιατρός με είχε βοηθήσει τηλεφωνικά το 2020 όταν είχα Covid. Ο άνθρωπος ήταν ευγενέστατος, δεν ζήτησε ποτέ χρήματα από εμένα. Τη γυναίκα του την ήξερα σε κοινωνικό επίπεδο, δεν πήγα στο ιατρείο».
Ιωάννα Μαρίνου
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