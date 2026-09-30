Περικλής Κονδυλάτος για Μπέττυ Μαγγίρα στο GNTM: Δεν έχει ιδιαίτερη σχέση με τη μόδα, έκανε μόντελινγκ το 1821
Περικλής Κονδυλάτος για Μπέττυ Μαγγίρα στο GNTM: Δεν έχει ιδιαίτερη σχέση με τη μόδα, έκανε μόντελινγκ το 1821
«Αλλά, εντάξει, θεωρώ ότι είναι καλή για τηλεοπτικό προϊόν», πρόσθεσε ο σχεδιαστής κοσμημάτων
Την προσθήκη της Μπέττυς Μαγγίρα στην κριτική επιτροπή του GNTM σχολίασε ο Περικλής Κονδυλάτος, δηλώνοντας πως δεν έχει ιδιαίτερη σχέση με τη μόδα και πως εργάστηκε ως μοντέλο «το 1821».
Παρόλα αυτά, ο σχεδιαστής κοσμημάτων, ανέφερε πως δεν διαφωνεί με την παρουσία της στον διαγωνισμό και υποστήριξε πως για ένα τηλεοπτικό προϊόν όπως αυτό, είναι καλή.
Ο Περικλής Κονδυλάτος είπε χαρακτηριστικά στην εκπομπή «Happy Day» την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου: «Σχέση ιδιαίτερη με την μόδα δεν έχει. Και τα χρόνια του μόντελινγκ ήταν πολύ λίγα και το 1821. Αλλά, εντάξει, θεωρώ ότι είναι καλή για τηλεοπτικό προϊόν. Μ' αρέσει πολύ αυτή η επιτροπή. Απλά, επειδή με ρωτάς για την Μπέττυ, λέω συγκεκριμένα ότι δεν έχει σχέση πολύ με τον χώρο μας. Επειδή έχει κάνει πάρα πολλά, νυχτερινά μαγαζιά και μόντελινγκ και τηλεόραση και τραγούδι, και το ένα και το άλλο, δεν είναι ένας άνθρωπος που θα πεις ότι έχει βγει από τον χώρο της μόδας».
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Παρόλα αυτά, ο σχεδιαστής κοσμημάτων, ανέφερε πως δεν διαφωνεί με την παρουσία της στον διαγωνισμό και υποστήριξε πως για ένα τηλεοπτικό προϊόν όπως αυτό, είναι καλή.
Ο Περικλής Κονδυλάτος είπε χαρακτηριστικά στην εκπομπή «Happy Day» την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου: «Σχέση ιδιαίτερη με την μόδα δεν έχει. Και τα χρόνια του μόντελινγκ ήταν πολύ λίγα και το 1821. Αλλά, εντάξει, θεωρώ ότι είναι καλή για τηλεοπτικό προϊόν. Μ' αρέσει πολύ αυτή η επιτροπή. Απλά, επειδή με ρωτάς για την Μπέττυ, λέω συγκεκριμένα ότι δεν έχει σχέση πολύ με τον χώρο μας. Επειδή έχει κάνει πάρα πολλά, νυχτερινά μαγαζιά και μόντελινγκ και τηλεόραση και τραγούδι, και το ένα και το άλλο, δεν είναι ένας άνθρωπος που θα πεις ότι έχει βγει από τον χώρο της μόδας».
Δείτε το βίντεο
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