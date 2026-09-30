Νικήτας Τσακίρογλου για Χρυσούλα Διαβάτη: Το αυτοάνοσο της έχει στερήσει την κινητικότητά της, αλλά πιστεύουμε ότι θα επανέλθει
Νικήτας Τσακίρογλου για Χρυσούλα Διαβάτη: Το αυτοάνοσο της έχει στερήσει την κινητικότητά της, αλλά πιστεύουμε ότι θα επανέλθει
«Είναι δύσκολα τα πράγματα, θέλει χρόνο», εξήγησε ο ηθοποιός για το πρόβλημα υγείας της συζύγου του
Πληροφορίες για την κατάσταση υγείας της Χρυσούλας Διαβάτη αποκάλυψε ο Νικήτας Τσακίρογλου, σημειώνοντας πως το αυτοάνοσο με το οποίο διαγνώστηκε της έχει στερήσει την κινητικότητά της, ωστόσο πιστεύει ότι θα επανέλθει σύντομα.
Ο ηθοποιός, μιλώντας στην εκπομπή «Super Κατερίνα» την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, εξήγησε αρχικά πως απείχε από το θέατρο καθώς ήθελε να συμπαρασταθεί στη σύζυγό του: «Έχω και το πρόβλημα της Χρυσούλας που πρέπει να συμπαρίσταμαι. Τώρα χρειαζόμαστε ο ένας τον άλλον γιατί έχουμε ανθρώπινο χρέος καταρχήν», είπε.
Έπειτα, ο Νικήτας Τσακίρογλου ανέφερε πως υπάρχει πρόοδος: «Πάει καλύτερα. Θέλει χρόνο. Έχουμε έναν άνθρωπο που τη φροντίζει για κάτι το οποίο δεν μπορώ να προσφέρω εγώ. Έχω και την κόρη μου η οποία βοηθάει στα διαδικαστικά», επισήμανε, όμως τόνισε πως η κατάσταση παραμένει δύσκολη: «Μιλάει, συνεννοούμαστε για κάποια πράγματα που χρειάζεται και θέλει, αλλά βρίσκεται σε μια κατατονία, της έχει στερήσει την κινητικότητά της. Είναι δύσκολα τα πράγματα».
Δείτε το βίντεο
Ο ηθοποιός δήλωσε πως αυτή τη στιγμή το μόνο που ενδιαφέρει τη Χρυσούλα Διαβάτη είναι να επανέλθει: «Δεν της λείπει η δουλειά της, θέλει να γίνει καλά. Πιστεύουμε ότι θα επανέλθει σύντομα και θα βρεθεί κοντά στον κόσμο».
Όπως ανέφερε, το αυτοάνοσο προέκυψε ξαφνικά πριν από έναν χρόνο: «Κλείσαμε έναν χρόνο. Τα αυτοάνοσα συμβαίνουν απότομα, ιδιαίτερα αυτά που είναι νευρικής φύσεως. Δεν σε ρωτάνε...», είπε.
Σε προηγούμενη συνέντευξη που είχε δώσει στην εκπομπή «Breakfast@Star» τον Μάρτιο, ο Νικήτας Τσακίρογλου είχε εξηγήσει πως το αυτοάνοσο με το οποίο διαγνώστηκε η σύζυγός του, η ρευματοειδής αρθρίτιδα, παραλύει τα άκρα: «Δεν ξέρουμε αν η Χρυσούλα θα είναι πάλι όπως πριν, γιατί είχε κουραστεί κιόλας από τον χώρο του θεάτρου, αισθανόμουν ότι πιεζόταν. Ίσως αυτό που συνέβη να έγινε από την καταπίεση που είχε από εμένα και από το επάγγελμα. Πάμε καλύτερα. Αυτό το αυτοάνοσο είναι φοβερό, παραλύει τα άκρα, κάνει τον άνθρωπο αδύναμο. Πιστεύουμε και οι δυο στο θαύμα, άρα πιστεύουμε στον Θεό και τον χρειαζόμαστε για να μας βοηθήσει», είχε δηλώσει μεταξύ άλλων.
Ο ηθοποιός, μιλώντας στην εκπομπή «Super Κατερίνα» την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, εξήγησε αρχικά πως απείχε από το θέατρο καθώς ήθελε να συμπαρασταθεί στη σύζυγό του: «Έχω και το πρόβλημα της Χρυσούλας που πρέπει να συμπαρίσταμαι. Τώρα χρειαζόμαστε ο ένας τον άλλον γιατί έχουμε ανθρώπινο χρέος καταρχήν», είπε.
Έπειτα, ο Νικήτας Τσακίρογλου ανέφερε πως υπάρχει πρόοδος: «Πάει καλύτερα. Θέλει χρόνο. Έχουμε έναν άνθρωπο που τη φροντίζει για κάτι το οποίο δεν μπορώ να προσφέρω εγώ. Έχω και την κόρη μου η οποία βοηθάει στα διαδικαστικά», επισήμανε, όμως τόνισε πως η κατάσταση παραμένει δύσκολη: «Μιλάει, συνεννοούμαστε για κάποια πράγματα που χρειάζεται και θέλει, αλλά βρίσκεται σε μια κατατονία, της έχει στερήσει την κινητικότητά της. Είναι δύσκολα τα πράγματα».
Δείτε το βίντεο
Ο ηθοποιός δήλωσε πως αυτή τη στιγμή το μόνο που ενδιαφέρει τη Χρυσούλα Διαβάτη είναι να επανέλθει: «Δεν της λείπει η δουλειά της, θέλει να γίνει καλά. Πιστεύουμε ότι θα επανέλθει σύντομα και θα βρεθεί κοντά στον κόσμο».
Όπως ανέφερε, το αυτοάνοσο προέκυψε ξαφνικά πριν από έναν χρόνο: «Κλείσαμε έναν χρόνο. Τα αυτοάνοσα συμβαίνουν απότομα, ιδιαίτερα αυτά που είναι νευρικής φύσεως. Δεν σε ρωτάνε...», είπε.
Σε προηγούμενη συνέντευξη που είχε δώσει στην εκπομπή «Breakfast@Star» τον Μάρτιο, ο Νικήτας Τσακίρογλου είχε εξηγήσει πως το αυτοάνοσο με το οποίο διαγνώστηκε η σύζυγός του, η ρευματοειδής αρθρίτιδα, παραλύει τα άκρα: «Δεν ξέρουμε αν η Χρυσούλα θα είναι πάλι όπως πριν, γιατί είχε κουραστεί κιόλας από τον χώρο του θεάτρου, αισθανόμουν ότι πιεζόταν. Ίσως αυτό που συνέβη να έγινε από την καταπίεση που είχε από εμένα και από το επάγγελμα. Πάμε καλύτερα. Αυτό το αυτοάνοσο είναι φοβερό, παραλύει τα άκρα, κάνει τον άνθρωπο αδύναμο. Πιστεύουμε και οι δυο στο θαύμα, άρα πιστεύουμε στον Θεό και τον χρειαζόμαστε για να μας βοηθήσει», είχε δηλώσει μεταξύ άλλων.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα