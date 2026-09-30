Η Ντακότα Τζόνσον έχασε την υπομονή της ενώ η Αν Χάθαγουεϊ καθοδηγούσε τους φωτογράφους στο κόκκινο χαλί: «Θα φύγω»
Η Ντακότα Τζόνσον έχασε την υπομονή της ενώ η Αν Χάθαγουεϊ καθοδηγούσε τους φωτογράφους στο κόκκινο χαλί: «Θα φύγω»
Οι δύο ηθοποιοί το βράδυ της Τρίτης 29 Σεπτεμβρίου, έδωσαν το παρών στην πρεμιέρα της νέας τους ταινίας «Verity» στη Νέα Υόρκη και πόζαραν μαζί με τον συμπρωταγωνιστή τους, Τζος Χάρτνετ
Την υπομονή της φέρεται πως έχασε η Ντακότα Τζόνσον ενώ η Αν Χάθαγουεϊ καθοδηγούσε τους φωτογράφους στο κόκκινο χαλί, δηλώνοντας πως θα έφευγε εάν η κατάσταση αυτή συνεχιζόταν.
Οι δύο γυναίκες το βράδυ της Τρίτης 29 Σεπτεμβρίου, έδωσαν το παρών στην πρεμιέρα της νέας τους ταινίας «Verity» στη Νέα Υόρκη και πόζαραν αγκαλιασμένες μαζί με τον συμπρωταγωνιστή τους, Τζος Χάρτνετ. Η Χάθαγουεϊ είχε επιλέξει μία αστραφτερή στράπλες τουαλέτα σε μαύρο χρώμα, με τη φουσκωμένη της κοιλιά λόγω της προχωρημένης εγκυμοσύνης να ξεπροβάλλει. Η Τζόνσον, από την άλλη πλευρά, φορούσε ένα τοπ και φούστα σε λευκό χρώμα με ασημένια κρόσια, δημιουργώντας αντίθεση με τη συνάδελφό της.
Κατά τη διάρκεια της φωτογράφισής τους, όπως φαίνεται σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media, η Χάθαγουεϊ πήρε ξαφνικά τα ηνία και είπε: «Εντάξει, είναι όλοι έτοιμοι; Θα ξεκινήσουμε από τα αριστερά και μετά θα κινηθούμε προς τα εκεί», δείχνοντας με έμφαση προς τους φωτογράφους. «Και μετά θα ξεκινήσουμε από εδώ και μετά θα κάνουμε αυτό που είπε ο Τζος», πρόσθεσε.
Τότε η Τζόνσον αναφώνησε αμήχανα: «Και μετά θα φύγω», με τους συμπρωταγωνιστές της, ωστόσο, να ξεσπούν σε γέλια.
Δείτε το βίντεο
Στο «Verity» η Αν Χάθαγουεϊ υποδύεται τη Βέριτι Κρόφορντ, τη συγγραφέα best seller του ομώνυμου μυθιστορήματος της Κολίν Χούβερ. Η Ντακότα Τζόνσον υποδύεται τη Λόουεν Άσλεϊ, μια συγγραφέα που προσλαμβάνεται για να ολοκληρώσει τα υπόλοιπα βιβλία της επιτυχημένης σειράς της Βέριτι, μετά από ένα μυστηριώδες ατύχημα που την αφήνει ανήμπορη. Ο Τζος Χάρτνετ υποδύεται τον αφοσιωμένο σύζυγο της Βέριτι, Τζέρεμι Κρόφορντ.
Η ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει επίσημα στους κινηματογράφους στις 2 Οκτωβρίου.
Φωτογραφία άρθρου: Getty Images / Ideal Image
Οι δύο γυναίκες το βράδυ της Τρίτης 29 Σεπτεμβρίου, έδωσαν το παρών στην πρεμιέρα της νέας τους ταινίας «Verity» στη Νέα Υόρκη και πόζαραν αγκαλιασμένες μαζί με τον συμπρωταγωνιστή τους, Τζος Χάρτνετ. Η Χάθαγουεϊ είχε επιλέξει μία αστραφτερή στράπλες τουαλέτα σε μαύρο χρώμα, με τη φουσκωμένη της κοιλιά λόγω της προχωρημένης εγκυμοσύνης να ξεπροβάλλει. Η Τζόνσον, από την άλλη πλευρά, φορούσε ένα τοπ και φούστα σε λευκό χρώμα με ασημένια κρόσια, δημιουργώντας αντίθεση με τη συνάδελφό της.
Κατά τη διάρκεια της φωτογράφισής τους, όπως φαίνεται σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media, η Χάθαγουεϊ πήρε ξαφνικά τα ηνία και είπε: «Εντάξει, είναι όλοι έτοιμοι; Θα ξεκινήσουμε από τα αριστερά και μετά θα κινηθούμε προς τα εκεί», δείχνοντας με έμφαση προς τους φωτογράφους. «Και μετά θα ξεκινήσουμε από εδώ και μετά θα κάνουμε αυτό που είπε ο Τζος», πρόσθεσε.
Τότε η Τζόνσον αναφώνησε αμήχανα: «Και μετά θα φύγω», με τους συμπρωταγωνιστές της, ωστόσο, να ξεσπούν σε γέλια.
Δείτε το βίντεο
@mtvuk Dakota Johnson’s “Then I’m gonna leave” 🤣 The cast of Verity helping to direct the photographers at the New York premiere of the film 🖤 #MTVMovies #Verity #AnneHathaway #DakotaJohnson #JoshHartnett ♬ original sound - mtvuk
Στο «Verity» η Αν Χάθαγουεϊ υποδύεται τη Βέριτι Κρόφορντ, τη συγγραφέα best seller του ομώνυμου μυθιστορήματος της Κολίν Χούβερ. Η Ντακότα Τζόνσον υποδύεται τη Λόουεν Άσλεϊ, μια συγγραφέα που προσλαμβάνεται για να ολοκληρώσει τα υπόλοιπα βιβλία της επιτυχημένης σειράς της Βέριτι, μετά από ένα μυστηριώδες ατύχημα που την αφήνει ανήμπορη. Ο Τζος Χάρτνετ υποδύεται τον αφοσιωμένο σύζυγο της Βέριτι, Τζέρεμι Κρόφορντ.
Η ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει επίσημα στους κινηματογράφους στις 2 Οκτωβρίου.
Φωτογραφία άρθρου: Getty Images / Ideal Image
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα