Η Ντακότα Τζόνσον έχασε την υπομονή της ενώ η Αν Χάθαγουεϊ καθοδηγούσε τους φωτογράφους στο κόκκινο χαλί: «Θα φύγω»
GALA
Ντακότα Τζόνσον Αν Χάθαγουεϊ

Η Ντακότα Τζόνσον έχασε την υπομονή της ενώ η Αν Χάθαγουεϊ καθοδηγούσε τους φωτογράφους στο κόκκινο χαλί: «Θα φύγω»

Οι δύο ηθοποιοί το βράδυ της Τρίτης 29 Σεπτεμβρίου, έδωσαν το παρών στην πρεμιέρα της νέας τους ταινίας «Verity» στη Νέα Υόρκη και πόζαραν μαζί με τον συμπρωταγωνιστή τους, Τζος Χάρτνετ

Η Ντακότα Τζόνσον έχασε την υπομονή της ενώ η Αν Χάθαγουεϊ καθοδηγούσε τους φωτογράφους στο κόκκινο χαλί: «Θα φύγω»
Ιωάννα Μαρίνου
Την υπομονή της φέρεται πως έχασε η Ντακότα Τζόνσον ενώ η Αν Χάθαγουεϊ καθοδηγούσε τους φωτογράφους στο κόκκινο χαλί, δηλώνοντας πως θα έφευγε εάν η κατάσταση αυτή συνεχιζόταν.

Οι δύο γυναίκες το βράδυ της Τρίτης 29 Σεπτεμβρίου, έδωσαν το παρών στην πρεμιέρα της νέας τους ταινίας «Verity» στη Νέα Υόρκη και πόζαραν αγκαλιασμένες μαζί με τον συμπρωταγωνιστή τους, Τζος Χάρτνετ. Η Χάθαγουεϊ είχε επιλέξει μία αστραφτερή στράπλες τουαλέτα σε μαύρο χρώμα, με τη φουσκωμένη της κοιλιά λόγω της προχωρημένης εγκυμοσύνης να ξεπροβάλλει. Η Τζόνσον, από την άλλη πλευρά,  φορούσε ένα τοπ και φούστα σε λευκό χρώμα με ασημένια κρόσια, δημιουργώντας αντίθεση με τη συνάδελφό της.

Κατά τη διάρκεια της φωτογράφισής τους, όπως φαίνεται σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media, η Χάθαγουεϊ πήρε ξαφνικά τα ηνία και είπε: «Εντάξει, είναι όλοι έτοιμοι; Θα ξεκινήσουμε από τα αριστερά και μετά θα κινηθούμε προς τα εκεί», δείχνοντας με έμφαση προς τους φωτογράφους. «Και μετά θα ξεκινήσουμε από εδώ και μετά θα κάνουμε αυτό που είπε ο Τζος», πρόσθεσε.

Τότε η Τζόνσον αναφώνησε αμήχανα: «Και μετά θα φύγω», με τους συμπρωταγωνιστές της, ωστόσο, να ξεσπούν σε γέλια.

Δείτε το βίντεο

@mtvuk Dakota Johnson’s “Then I’m gonna leave” 🤣 The cast of Verity helping to direct the photographers at the New York premiere of the film 🖤 #MTVMovies #Verity #AnneHathaway #DakotaJohnson #JoshHartnett ♬ original sound - mtvuk

Στο «Verity» η Αν Χάθαγουεϊ υποδύεται τη Βέριτι Κρόφορντ, τη συγγραφέα best seller του ομώνυμου μυθιστορήματος της Κολίν Χούβερ. Η Ντακότα Τζόνσον υποδύεται τη Λόουεν Άσλεϊ, μια συγγραφέα που προσλαμβάνεται για να ολοκληρώσει τα υπόλοιπα βιβλία της επιτυχημένης σειράς της Βέριτι, μετά από ένα μυστηριώδες ατύχημα που την αφήνει ανήμπορη. Ο Τζος Χάρτνετ υποδύεται τον αφοσιωμένο σύζυγο της Βέριτι, Τζέρεμι Κρόφορντ.

Η ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει επίσημα στους κινηματογράφους στις 2 Οκτωβρίου.

Κλείσιμο
Φωτογραφία άρθρου: Getty Images / Ideal Image
Ιωάννα Μαρίνου

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

UNIC Evolve: Η ερευνητική πρωτοβουλία που κάνει την πραγματική ζωή πεδίο έρευνας

UNIC Evolve: Η ερευνητική πρωτοβουλία που κάνει την πραγματική ζωή πεδίο έρευνας

Το ερευνητικό πρόγραμμα του UNIC Athens μετατρέπει το campus του Ελληνικού σε ένα ζωντανό πεδίο έρευνας, όπου Τεχνητή Νοημοσύνη, Βιοτεχνολογία και βιολογικά δεδομένα συναντώνται, ανοίγοντας νέους δρόμους για την υγεία, την ευημερία και φυσικά, την επιστήμη.

Να πώς πρέπει να είναι το leasing αυτοκινήτου!

Με την ασυναγώνιστη εμπειρία της, η Avis έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό οικοσύστημα που καθιστά το leasing μια πανεύκολη, ταχύτατη και απολαυστική εμπειρία που δίνει στους οδηγούς ολοένα περισσότερα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης