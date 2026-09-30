Ο ράπερ Quavo αποκάλυψε ότι έγινε πατέρας για πρώτη φορά
Ο ράπερ Quavo αποκάλυψε ότι έγινε πατέρας για πρώτη φορά
Είναι μια ευλογία που μου έδωσε ο Θεός, είπε ο ράπερ για την κόρη του
Πατέρας για πρώτη φορά αποκάλυψε ότι έγινε ο ράπερ Quavo, καθώς πρόσφατα υποδέχτηκε στον κόσμο την κόρη του.
Ο 35χρονος μίλησε για τη νέα αυτή περίοδο της ζωής του σε ένα σύντομο απόσπασμα συνέντευξης που παραχώρησε στο Complex. Η γέννηση του παιδιού του, όπως περιέγραψε, του έχει αλλάξει την καθημερινότητα και τον τρόπο με τον οποίο βλέπει πλέον τη ζωή και τη δουλειά του.
«Είναι μια ευλογία που μου έδωσε ο Θεός. Είναι μια εντελώς νέα κατάσταση. Μου φέρνει χαρά. Μου δίνει έναν νέο λόγο για να κάνω πράγματα. Μου φέρνει μια νέα δίψα, μια νέα φωτιά. Είμαι απλώς περήφανος που είμαι πλέον πατέρας, γιατί πάντα μιλούσαμε γι’ αυτό. Οπότε είμαι πολύ χαρούμενος» δήλωσε.
Ο Quavo έδειξε επίσης την κόρη του σε ένα σύντομο φιλμ που κυκλοφόρησε στις 28 Σεπτεμβρίου, λίγες ημέρες πριν από την κυκλοφορία του νέου σόλο άλμπουμ του «Qrömelife», το οποίο αναμένεται την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου.
Το νέο άλμπουμ έχει προσωπικό χαρακτήρα και συνδέεται με την οικογένεια του ράπερ, καθώς περιλαμβάνει αναφορές στον θάνατο του ανιψιού και συνεργάτη του στους Migos, Takeoff. Σύμφωνα με το Complex, ο Takeoff σκοτώθηκε σε ηλικία 28 ετών την 1η Νοεμβρίου του 2022, όταν πυροβολήθηκε έξω από αίθουσα μπόουλινγκ στο κέντρο του Χιούστον.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ο 35χρονος μίλησε για τη νέα αυτή περίοδο της ζωής του σε ένα σύντομο απόσπασμα συνέντευξης που παραχώρησε στο Complex. Η γέννηση του παιδιού του, όπως περιέγραψε, του έχει αλλάξει την καθημερινότητα και τον τρόπο με τον οποίο βλέπει πλέον τη ζωή και τη δουλειά του.
«Είναι μια ευλογία που μου έδωσε ο Θεός. Είναι μια εντελώς νέα κατάσταση. Μου φέρνει χαρά. Μου δίνει έναν νέο λόγο για να κάνω πράγματα. Μου φέρνει μια νέα δίψα, μια νέα φωτιά. Είμαι απλώς περήφανος που είμαι πλέον πατέρας, γιατί πάντα μιλούσαμε γι’ αυτό. Οπότε είμαι πολύ χαρούμενος» δήλωσε.
Quavo Confirms He Welcomed His First Child Ahead of New Album 'Qrömelife' Details: https://t.co/omXtSWMvzg pic.twitter.com/md0t3Il1LR— Complex (@Complex) September 29, 2026
Το νέο άλμπουμ έχει προσωπικό χαρακτήρα και συνδέεται με την οικογένεια του ράπερ, καθώς περιλαμβάνει αναφορές στον θάνατο του ανιψιού και συνεργάτη του στους Migos, Takeoff. Σύμφωνα με το Complex, ο Takeoff σκοτώθηκε σε ηλικία 28 ετών την 1η Νοεμβρίου του 2022, όταν πυροβολήθηκε έξω από αίθουσα μπόουλινγκ στο κέντρο του Χιούστον.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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