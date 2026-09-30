Ηλιάνα Παπαγεωργίου για τον γάμο της με τον Γιάννη Καραβασάνη: Η πρόταση έχει γίνει, η πρόθεση υπάρχει, δεν έχει βρεθεί ο χρόνος
Ηλιάνα Παπαγεωργίου για τον γάμο της με τον Γιάννη Καραβασάνη: Η πρόταση έχει γίνει, η πρόθεση υπάρχει, δεν έχει βρεθεί ο χρόνος
Δεν έχω προλάβει να ετοιμάσω τίποτα, είπε το μοντέλο και παρουσιάστρια
Στον γάμο της με τον Γιάννη Καραβασάνη αναφέρθηκε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, εξηγώντας πως παρά το γεγονός ότι έχει γίνει η πρόταση και υπάρχει η πρόθεση να παντρευτούν, δεν έχει βρεθεί χρόνος για να προχωρήσουν τα σχέδιά τους.
Η παρουσιάστρια και μοντέλο έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό» που προβλήθηκε την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, σχολιάζοντας μεταξύ άλλων πως, παρά την πρόθεση τους να πραγματοποιηθεί το μυστήριο, μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί ο απαραίτητος χρόνος για την προετοιμασία του.
Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου σχολίασε ότι δεν γνωρίζει πότε θα γίνει ο γάμος, ενώ πρόσθεσε πως υπάρχει καθυστέρηση επειδή θέλουν να προγραμματίσουν οι ίδιοι της λεπτομέρειες: «Δεν έχω προλάβει να ετοιμάσω τίποτα για τον γάμο. Δεν ξέρω αν θα γίνει το καλοκαίρι, μπορεί ναι, μπορεί και όχι. Η πρόταση έχει γίνει, η πρόθεση υπάρχει. Ο χρόνος δεν έχει βρεθεί ακόμα. Αν το άφηνα να το αναλάβει κάποιος άλλος, θα γινόταν. Αλλά δεν είμαστε τέτοιο ζευγάρι. Θέλουμε να το κάνουμε οι δυο μας. Προλαβαίνουμε οι δυο μας να συντονιστούμε; Δεν προλαβαίνουμε. Δεν έχω δοκιμάσει ούτε ένα νυφικό. Τίποτα δεν έχω δοκιμάσει».
Δείτε το βίντεο
Το μοντέλο είχε ανακοινώσει τον Ιούνιο του 2025 μέσω social media, ότι δέχτηκε πρόταση γάμου. Σε βίντεο που είχε δημοσιεύσει στο Instagram, είχε γράψει: «Σκόπευα να ανακοινώσω τον αρραβώνα μου; Πίστευα όχι. Αλλά να ’μαστε. Πιάστηκα στα πράσα on camera καθ’ οδόν προς το στούντιο, και ήθελα να κρυφτώ, αλλά η χαρά δεν με άφησε. Οπότε πριν το δείτε να παίζει, σας το λέω εγώ πρώτη. Και ναι, ήρθε η ώρα να ξεκινήσει το "πότε θα γίνει ο γάμος;" Ραφτείτε».
Η παρουσιάστρια και μοντέλο έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό» που προβλήθηκε την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, σχολιάζοντας μεταξύ άλλων πως, παρά την πρόθεση τους να πραγματοποιηθεί το μυστήριο, μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί ο απαραίτητος χρόνος για την προετοιμασία του.
Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου σχολίασε ότι δεν γνωρίζει πότε θα γίνει ο γάμος, ενώ πρόσθεσε πως υπάρχει καθυστέρηση επειδή θέλουν να προγραμματίσουν οι ίδιοι της λεπτομέρειες: «Δεν έχω προλάβει να ετοιμάσω τίποτα για τον γάμο. Δεν ξέρω αν θα γίνει το καλοκαίρι, μπορεί ναι, μπορεί και όχι. Η πρόταση έχει γίνει, η πρόθεση υπάρχει. Ο χρόνος δεν έχει βρεθεί ακόμα. Αν το άφηνα να το αναλάβει κάποιος άλλος, θα γινόταν. Αλλά δεν είμαστε τέτοιο ζευγάρι. Θέλουμε να το κάνουμε οι δυο μας. Προλαβαίνουμε οι δυο μας να συντονιστούμε; Δεν προλαβαίνουμε. Δεν έχω δοκιμάσει ούτε ένα νυφικό. Τίποτα δεν έχω δοκιμάσει».
Δείτε το βίντεο
Το μοντέλο είχε ανακοινώσει τον Ιούνιο του 2025 μέσω social media, ότι δέχτηκε πρόταση γάμου. Σε βίντεο που είχε δημοσιεύσει στο Instagram, είχε γράψει: «Σκόπευα να ανακοινώσω τον αρραβώνα μου; Πίστευα όχι. Αλλά να ’μαστε. Πιάστηκα στα πράσα on camera καθ’ οδόν προς το στούντιο, και ήθελα να κρυφτώ, αλλά η χαρά δεν με άφησε. Οπότε πριν το δείτε να παίζει, σας το λέω εγώ πρώτη. Και ναι, ήρθε η ώρα να ξεκινήσει το "πότε θα γίνει ο γάμος;" Ραφτείτε».
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
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