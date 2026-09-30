Γιάννης Στάνκογλου: Δύο φορές έχουν γραφτεί για εμένα πράγματα που δεν ισχύουν και πήρα θέση
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Γιάννης Στάνκογλου δημοσιεύματα Παιδιά

Γιάννης Στάνκογλου: Δύο φορές έχουν γραφτεί για εμένα πράγματα που δεν ισχύουν και πήρα θέση

Προσπαθώ να εξηγήσω στα παιδιά μου, ότι αυτή είναι η δουλειά του μπαμπά και πολλές φορές μπορεί να γράφονται πράγματα που δεν ισχύουν, είπε ο ηθοποιός

Γιάννης Στάνκογλου: Δύο φορές έχουν γραφτεί για εμένα πράγματα που δεν ισχύουν και πήρα θέση
Ιωάννα Μαρίνου
Σε δημοσιεύματα που τον αφορούσαν και δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα αναφέρθηκε ο Γιάννης Στάνκογλου, δηλώνοντας πως δύο φορές χρειάστηκε να πάρει θέση και να τα διαψεύσει.

Ο ηθοποιός μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα» που προβλήθηκε την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, εξηγώντας τη στάση που κράτησε στο παρελθόν, όταν κυκλοφόρησαν αναληθείς ειδήσεις για το πρόσωπό του.

Σε κάθε περίπτωση, ο Γιάννης Στάνκογλου τόνισε ότι δεν επηρεάστηκε ο ίδιος αρνητικά, είχε κρίνει όμως ότι έπρεπε να παρέμβει: «Δεν έχει συμβεί να γραφτεί κάτι που να με επηρεάσει αρνητικά αυτά τα χρόνια. Μπορεί να έχουν γραφτεί μια δυο φορές πράγματα τα οποία δεν ισχύουν, αλλά νομίζω ότι πήρα θέση. Είπα την άποψη μου και έπραξα έτσι όπως έπρεπε να πράξω».

Δείτε το βίντεο




Όσο για το πώς διαχειρίζεται συγκεκριμένα δημοσιεύματα σε σχέση με τα παιδιά του,  ο ηθοποιός είπε: «Δεν είναι εύκολο και γι' αυτόν τον λόγο, όταν χρειάζεται προσπαθώ να εξηγήσω, ότι αυτή είναι η δουλειά του μπαμπά και πολλές φορές μπορεί να γράφονται πράγματα που μπορεί να μην ισχύουν».
Ιωάννα Μαρίνου

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