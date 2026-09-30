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El Mundo: Πράκτορες της Ρωσίας σε δίκτυο που αποκαλύφθηκε στις ΗΠΑ σχεδίαζαν τη δολοφονία του Γκάρι Κασπάροφ
El Mundo: Πράκτορες της Ρωσίας σε δίκτυο που αποκαλύφθηκε στις ΗΠΑ σχεδίαζαν τη δολοφονία του Γκάρι Κασπάροφ
Η ομάδα σχεδίαζε τη δολοφονία και άλλων αντιφρονούντων, υποστηρίζει η ισπανική εφημερίδα El Mundo, επικαλούμενη και άτομα από το περιβάλλον των αντιπολιτευόμενων
Δίκτυο συνδεδεμένο με τις ρωσικές Αρχές (RIS Network) σχεδίαζε τη δολοφονία προσωπικοτήτων της ρωσικής αντιπολίτευσης, μεταξύ των οποίων του πρώην παγκόσμιου πρωταθλητή σκακιού Γκάρι Κασπάροφ.
Το δίκτυο σχεδίαζε ακόμη τη δολοφονία του πρώην βουλευτή της Κρατικής Δούμας Ίλια Πονομαριόφ και του αντιφρονούντα Βλαντίμιρ Καρα-Μουρζά, οι οποίοι υποστηρίζουν την Ουκρανία στον πόλεμο με τη Ρωσία.
Αυτά υποστηρίζει η ισπανική εφημερίδα El Mundo, επικαλούμενη πηγές, μεταξύ των οποίων και άτομα από το περιβάλλον των αντιπολιτευόμενων.
Μέσα στον Σεπτέμβριο το FBI και άλλες υπηρεσίες των ΗΠΑ ανακοίνωσαν την αποκάλυψη ενός ρωσικού δικτύου (RIS) στο οποίο όπως ισχυρίζονται ανήκαν ο 63χρονος πρώην συνταγματάρχης της FSB Γιούρι Χραμέγεφ, γνωστός και ως «Συνταγματάρχης Γιούρι», ο γιός του Κιρίλ Χραμέγεφ, 27 ετών, αξιωματικός της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ρωσίας (FSB), ο Κουβανός υπήκοος Οεμίς Ρομαγκόσα Ντουρούτι που ζει στην Ρωσία, 35 ετών, ο Κουβανός υπήκοος Γιαϊντελ Ντελγάδο Σουάρες γνωστός και ως «Βίκινγκ», 35 ετών, και ο υπήκοος Βενεζουέλας Ανχελ Εντουάρντο Κάστρο, 22 ετών.
Ο τελευταίος συμμετείχε μαζί με τον Σουάρες στη στρατολόγηση ατόμων που διαμένουν στις ΗΠΑ με σκοπό την παρακολούθηση και την απόπειρα δολοφονίας ενός εξέχοντος Ρώσου αντιφρονούντα που διαμένει στις ΗΠΑ, αναφέρεται στην ανακοίνωση του υπουργείου Δικαιοσύνης.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, τα εν λόγω άτομα στρατολογούσαν άτομα επί πληρωμή για να παρακολουθούν και να δολοφονήσουν δύο άτομα στις Ηνωμένες Πολιτείες και ένα στην Λιθουανία.
Ο Κασπάροφ, που είναι πολίτης της Κροατίας, ζει κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες, αναφέρει το svoboda.org. Η El Mundo, επικαλούμενη το περιβάλλον του, αναφέρει ότι το καλοκαίρι του 2026 οι αμερικανικές Αρχές τον ενημέρωσαν ότι αποτελούσε στόχο σχεδίου δολοφονίας από το Κρεμλίνο οπότε, για πρώτη φορά από τη μετεγκατάστασή του στη Νέα Υόρκη το 2013, ο Κασπάροφ τέθηκε υπό ειδική προστασία.
Η συνωμοσία για τη δολοφονία του Πονομάρεφ, ο οποίος μοιράζει το χρόνο του μεταξύ Κιέβου και Ουάσιγκτον, «πήγε ακόμη πιο μακριά», σύμφωνα με το δημοσίευμα. Έχει κατοικία και γραφείο στην Ουάσιγκτον, τα οποία λειτουργούν ως το αμερικανικό παράρτημα της πολιτικής του πλατφόρμας, του Κογκρέσου των Λαϊκών Αντιπροσώπων, το οποίο η Ρωσία χαρακτήρισε ως «τρομοκρατική» οργάνωση τον Δεκέμβριο του 2025.
Η ισπανική εφημερίδα εκτιμά ότι ο Πονομάρεφ θα μπορούσε να είναι το «Θύμα 1» στο οποίο αναφέρθηκε το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.
Σύμφωνα με τις αμερικανικές Aρχές, ο Σουάρεζ και ο Κάστρο πρόσφεραν στον Αμερικανό που στρατολόγησαν 40.000 δολάρια για την «εξόντωσή» του, αλλά αυτός αρνήθηκε. Ο Σουάρεζ προσπάθησε επίσης να στρατολογήσει αρκετούς άλλους για να σκοτώσουν το «Θύμα 1» και άλλους.
«Αυτή είναι ήδη η ένατη απόπειρα δολοφονίας», δήλωσε στο BBC πηγή κοντά στον Πονομάρεφ και πρόσθεσε ότι δεν μπορούσε να «σχολιάσει λεπτομέρειες».
Το δίκτυο σχεδίαζε ακόμη τη δολοφονία του πρώην βουλευτή της Κρατικής Δούμας Ίλια Πονομαριόφ και του αντιφρονούντα Βλαντίμιρ Καρα-Μουρζά, οι οποίοι υποστηρίζουν την Ουκρανία στον πόλεμο με τη Ρωσία.
Αυτά υποστηρίζει η ισπανική εφημερίδα El Mundo, επικαλούμενη πηγές, μεταξύ των οποίων και άτομα από το περιβάλλον των αντιπολιτευόμενων.
Μέσα στον Σεπτέμβριο το FBI και άλλες υπηρεσίες των ΗΠΑ ανακοίνωσαν την αποκάλυψη ενός ρωσικού δικτύου (RIS) στο οποίο όπως ισχυρίζονται ανήκαν ο 63χρονος πρώην συνταγματάρχης της FSB Γιούρι Χραμέγεφ, γνωστός και ως «Συνταγματάρχης Γιούρι», ο γιός του Κιρίλ Χραμέγεφ, 27 ετών, αξιωματικός της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ρωσίας (FSB), ο Κουβανός υπήκοος Οεμίς Ρομαγκόσα Ντουρούτι που ζει στην Ρωσία, 35 ετών, ο Κουβανός υπήκοος Γιαϊντελ Ντελγάδο Σουάρες γνωστός και ως «Βίκινγκ», 35 ετών, και ο υπήκοος Βενεζουέλας Ανχελ Εντουάρντο Κάστρο, 22 ετών.
Ο τελευταίος συμμετείχε μαζί με τον Σουάρες στη στρατολόγηση ατόμων που διαμένουν στις ΗΠΑ με σκοπό την παρακολούθηση και την απόπειρα δολοφονίας ενός εξέχοντος Ρώσου αντιφρονούντα που διαμένει στις ΗΠΑ, αναφέρεται στην ανακοίνωση του υπουργείου Δικαιοσύνης.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, τα εν λόγω άτομα στρατολογούσαν άτομα επί πληρωμή για να παρακολουθούν και να δολοφονήσουν δύο άτομα στις Ηνωμένες Πολιτείες και ένα στην Λιθουανία.
Ο Κασπάροφ, που είναι πολίτης της Κροατίας, ζει κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες, αναφέρει το svoboda.org. Η El Mundo, επικαλούμενη το περιβάλλον του, αναφέρει ότι το καλοκαίρι του 2026 οι αμερικανικές Αρχές τον ενημέρωσαν ότι αποτελούσε στόχο σχεδίου δολοφονίας από το Κρεμλίνο οπότε, για πρώτη φορά από τη μετεγκατάστασή του στη Νέα Υόρκη το 2013, ο Κασπάροφ τέθηκε υπό ειδική προστασία.
Η συνωμοσία για τη δολοφονία του Πονομάρεφ, ο οποίος μοιράζει το χρόνο του μεταξύ Κιέβου και Ουάσιγκτον, «πήγε ακόμη πιο μακριά», σύμφωνα με το δημοσίευμα. Έχει κατοικία και γραφείο στην Ουάσιγκτον, τα οποία λειτουργούν ως το αμερικανικό παράρτημα της πολιτικής του πλατφόρμας, του Κογκρέσου των Λαϊκών Αντιπροσώπων, το οποίο η Ρωσία χαρακτήρισε ως «τρομοκρατική» οργάνωση τον Δεκέμβριο του 2025.
Η ισπανική εφημερίδα εκτιμά ότι ο Πονομάρεφ θα μπορούσε να είναι το «Θύμα 1» στο οποίο αναφέρθηκε το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.
Σύμφωνα με τις αμερικανικές Aρχές, ο Σουάρεζ και ο Κάστρο πρόσφεραν στον Αμερικανό που στρατολόγησαν 40.000 δολάρια για την «εξόντωσή» του, αλλά αυτός αρνήθηκε. Ο Σουάρεζ προσπάθησε επίσης να στρατολογήσει αρκετούς άλλους για να σκοτώσουν το «Θύμα 1» και άλλους.
«Αυτή είναι ήδη η ένατη απόπειρα δολοφονίας», δήλωσε στο BBC πηγή κοντά στον Πονομάρεφ και πρόσθεσε ότι δεν μπορούσε να «σχολιάσει λεπτομέρειες».
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