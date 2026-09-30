Η Αν Χάθαγουεϊ πόζαρε με αστραφτερή στράπλες τουαλέτα με μακριά ουρά σε προχωρημένη εγκυμοσύνη
GALA
Αν Χάθαγουεϊ Φόρεμα Εγκυμοσύνη

Η Αν Χάθαγουεϊ πόζαρε με αστραφτερή στράπλες τουαλέτα με μακριά ουρά σε προχωρημένη εγκυμοσύνη

Η 43χρονη ηθοποιός εμφανίστηκε στην παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας «Verity» στη Νέα Υόρκη

Η Αν Χάθαγουεϊ πόζαρε με αστραφτερή στράπλες τουαλέτα με μακριά ουρά σε προχωρημένη εγκυμοσύνη
Ιωάννα Μαρίνου
Σε προχωρημένη εγκυμοσύνη εμφανίστηκε η Αν Χάθαγουεϊ με μία αστραφτερή στράπλες τουαλέτα που διέθετε μακριά ουρά.

Η 43χρονη ηθοποιός, η οποία περιμένει το τρίτο της παιδί με τον σύζυγό της, Άνταμ Σούλμαν, εμφανίστηκε την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου στην παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας «Verity» στη Νέα Υόρκη. Η Χάθαγουεϊ  πόζαρε στους φωτογράφους με μια μαύρη, στράπλες τουαλέτα, που αγκάλιαζε τη σιλουέτα της και τόνιζε τη φουσκωμένη της κοιλιά. Η δημιουργία ολοκληρωνόταν με ένα διάφανο, λαμπερό ύφασμα, που έδινε ακόμη πιο εντυπωσιακή διάσταση στο σύνολό της.

Η εμφάνιση, την οποία επιμελήθηκε η στιλίστρια Έριν Γουόλς, προερχόταν από την atelier συλλογή του Prabal Gurung. Η ηθοποιός ολοκλήρωσε το look με διαμαντένιο βραχιόλι και σκουλαρίκια σε σχήμα σταγόνας, ενώ για το μακιγιάζ της επέλεξε διακριτικές μπρονζέ αποχρώσεις στα μάτια και ματ nude κραγιόν. Τα μακριά καστανά μαλλιά της ήταν χτενισμένα προς τα πίσω, αφήνοντας ορισμένες τούφες να πλαισιώνουν το πρόσωπό της.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες


@gala.fr

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Η Αν Χάθαγουεϊ πόζαρε με αστραφτερή στράπλες τουαλέτα με μακριά ουρά σε προχωρημένη εγκυμοσύνη
Credits: REUTERS/Angelina Katsanis
Η Αν Χάθαγουεϊ πόζαρε με αστραφτερή στράπλες τουαλέτα με μακριά ουρά σε προχωρημένη εγκυμοσύνη
Credits: REUTERS/Angelina Katsanis
Η Αν Χάθαγουεϊ πόζαρε με αστραφτερή στράπλες τουαλέτα με μακριά ουρά σε προχωρημένη εγκυμοσύνη
Credits: REUTERS/Angelina Katsanis
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Η Αν Χάθαγουεϊ ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη της τον Ιούνιο. Η ίδια και ο 45χρονος σύζυγός της αν και γνωρίζουν το φύλο του τρίτου τους παιδιού, έχουν επιλέξει να μην το αποκαλύψουν. Το ζευγάρι έχει ήδη δύο γιους, τον 10χρονο Τζόναθαν και τον 6χρονο Τζακ.

Η Χάθαγουεϊ πρωταγωνιστεί στην ταινία «Verity» στον ρόλο της ομώνυμης συγγραφέα, μαζί με την Ντακότα Τζόνσον και τον Τζος Χάρτνετ. Η κινηματογραφική μεταφορά του μυθιστορήματος της Κολίν Χούβερ αναμένεται να κυκλοφορήσει στις αίθουσες στις 2 Οκτωβρίου.

Φωτογραφίες: Reuters
Ιωάννα Μαρίνου

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