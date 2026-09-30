Η Αν Χάθαγουεϊ πόζαρε με αστραφτερή στράπλες τουαλέτα με μακριά ουρά σε προχωρημένη εγκυμοσύνη

παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας «Verity» στη Νέα Υόρκη. Η Χάθαγουεϊ πόζαρε στους φωτογράφους

Credits: REUTERS/Angelina Katsanis

Credits: REUTERS/Angelina Katsanis

Credits: REUTERS/Angelina Katsanis

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Η Αν Χάθαγουεϊ ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη της τον Ιούνιο . Η ίδια και ο 45χρονος σύζυγός της αν και γνωρίζουν το φύλο του τρίτου τους παιδιού, έχουν επιλέξει να μην το αποκαλύψουν. Το ζευγάρι έχει ήδη δύο γιους, τον 10χρονο Τζόναθαν και τον 6χρονο Τζακ.

Η Χάθαγουεϊ πρωταγωνιστεί στην ταινία «Verity» στον ρόλο της ομώνυμης συγγραφέα, μαζί με την Ντακότα Τζόνσον και τον Τζος Χάρτνετ. Η κινηματογραφική μεταφορά του μυθιστορήματος της Κολίν Χούβερ αναμένεται να κυκλοφορήσει στις αίθουσες στις 2 Οκτωβρίου.