Σύσταση της ΕΕ να αποφεύγεται ο εναέριος χώρος της Σαουδικής Αραβίας μετά τις επιθέσεις των Χούθι

Η νέα σύσταση από τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια της Αεροπορίας (EASA)δεν αναφέρεται στο σημερινό περιστατικό που συνέβη σε αεροσκάφος της Flydubai το οποίο έκανε αναγκαστική προσγείωση στη Σαουδική Αραβία