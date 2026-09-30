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Σύσταση της ΕΕ να αποφεύγεται ο εναέριος χώρος της Σαουδικής Αραβίας μετά τις επιθέσεις των Χούθι
Σύσταση της ΕΕ να αποφεύγεται ο εναέριος χώρος της Σαουδικής Αραβίας μετά τις επιθέσεις των Χούθι
Η νέα σύσταση από τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια της Αεροπορίας (EASA)δεν αναφέρεται στο σημερινό περιστατικό που συνέβη σε αεροσκάφος της Flydubai το οποίο έκανε αναγκαστική προσγείωση στη Σαουδική Αραβία
Ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια της Αεροπορίας (EASA) εξέδωσε σύσταση προς τις αεροπορικές εταιρείες να αποφεύγουν τον εναέριο χώρο της Σαουδικής Αραβίας, όπως τονίζεται σε ανακοίνωση που αναρτήθηκε στον ιστότοπό του σήμερα, μετά την πρόσφατη αύξηση των επιθέσεων από τους Χούθι της Υεμένης.
Η νέα σύσταση δεν αναφέρεται στο σημερινό περιστατικό που συνέβη σε αεροσκάφος της Flydubai το οποίο έκανε αναγκαστική προσγείωση στη Σαουδική Αραβία.
Ο EASA δήλωσε ότι θα συνεχίσει να παρακολουθεί την κατάσταση για να αξιολογήσει αν υπάρχει αύξηση ή μείωση του κινδύνου για τις αεροπορικές εταιρείες της ΕΕ στη χώρα.
Σε ξεχωριστή ανακοίνωση, ο EASA συνιστά πλέον να μην πραγματοποιούνται πτήσεις εντός του εναέριου χώρου της Ιορδανίας σε κανένα υψόμετρο ή επίπεδο πτήσης, μεταβάλλοντας την προηγούμενη σύσταση που καλούσε σε επίδειξη προσοχής.
Η νέα σύσταση δεν αναφέρεται στο σημερινό περιστατικό που συνέβη σε αεροσκάφος της Flydubai το οποίο έκανε αναγκαστική προσγείωση στη Σαουδική Αραβία.
Ο EASA δήλωσε ότι θα συνεχίσει να παρακολουθεί την κατάσταση για να αξιολογήσει αν υπάρχει αύξηση ή μείωση του κινδύνου για τις αεροπορικές εταιρείες της ΕΕ στη χώρα.
EU aviation agency issues Saudi airspace advisory after Houthi attacks https://t.co/HrQm3wwq3q pic.twitter.com/rNskGcsUUR— Asif Patel (@asifpatel) September 30, 2026
Σε ξεχωριστή ανακοίνωση, ο EASA συνιστά πλέον να μην πραγματοποιούνται πτήσεις εντός του εναέριου χώρου της Ιορδανίας σε κανένα υψόμετρο ή επίπεδο πτήσης, μεταβάλλοντας την προηγούμενη σύσταση που καλούσε σε επίδειξη προσοχής.
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