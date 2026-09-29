Σε σοβαρή κατάσταση η διευθύντρια του νηπιαγωγείου στα Άνω Λιόσια μετά την επίθεση από Ρομά, λέει η Διεύθυνση Εκπαίδευσης

«Ρομά εκβιάζουν τη σχολική κοινότητα για να επιτύχουν τα αιτήματά τους»

Παράλληλα, έχουν ήδη δρομολογηθεί ενέργειες για τηνπου δημιουργείται στη σχολική μονάδα, καθώς και για την υποστήριξη μαθητών και εκπαιδευτικών.. Από αύριο το πρωί ισχύει η εντολή αναπλήρωσης του κενού και πάνω από όλα θωρακίσαμε το σχολείο, καθώς έσκυψε πάνω η υπουργός Παιδείας για παροχή ψυχολόγου και κοινωνικής λειτουργού», είπε ο κ. Αναστασόπουλος, διαβεβαιώνοντας ότι το σχολείο θα λειτουργήσει κανονικά.Τέλος, αναφέρθηκε στις διαδικασίες που ακολουθούνται όταν προκύπτουν, επισημαίνοντας ότι στην προκειμένη περίπτωση πρέπει να ολοκληρωθεί η διερεύνηση πριν εξαχθούν συμπεράσματα. «Ελέγχονται, αποπέμπονται και παραπέμπονται εκπαιδευτικοί για πράξειςαλλά δεν μπορούμε έτσι να καταδικάσουμε μητέρα ανήλικου παιδικού, πόσο μάλλον αφού είμαι ο πειθαρχικός προϊστάμενος», πρόσθεσε.Άτομα από το περιβάλλον της διευθύντριας του νηπιαγωγείου αναφέρουν ότι πρόκειται για μία μονάδα όπου οι εκπαιδευτικοί δεν επιθυμούν να εργαστούν εκεί λόγω των εκβιασμών από τις οικογένειες των Ρομά.Ειδικότερα αναφέρουν: «Οι Ρομά εκβιάζουν διαρκώς τη σχολική κοινότητα για να επιτύχουν τα αιτήματά τους. Θέλουν να λάβουν βεβαίωση φοίτησης νηπίου για τα προνοιακά επιδόματα Α21, παρά την ελλιπή και κακή φοίτηση των παιδιών τους. Η διευθύντρια αναζητά τα νήπια που δεν παρουσιάζονται στο σχολείο, μέσω των αρμόδιων Αρχών. Τα τηλέφωνά τους βρίσκονται σε φραγή. Αυτό είναι που τους ενοχλεί. Σε καθημερινή βάση πραγματοποιούν δολιοφθορές στο σχολείο, παρακωλύουν το εκπαιδευτικό έργο, τρομοκρατούν και τα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς. Οι εκπαιδευτικοί δέχονται ύβρεις και κατάρες, τις φτύνουν. Κανένας εκπαιδευτικός δεν θέλει να εργαστεί εκεί. Η μοναδική διευθύντρια που έμεινε στο συγκεκριμένο σχολείο 5 χρόνια είναι η συγκεκριμένη, διαθέτει 20 χρόνια προϋπηρεσία.