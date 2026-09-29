Σε σοβαρή κατάσταση η διευθύντρια του νηπιαγωγείου στα Άνω Λιόσια μετά την επίθεση από Ρομά, λέει η Διεύθυνση Εκπαίδευσης
Σε σοβαρή κατάσταση η διευθύντρια του νηπιαγωγείου στα Άνω Λιόσια μετά την επίθεση από Ρομά, λέει η Διεύθυνση Εκπαίδευσης
Η εκπαιδευτικός καταγγέλλει ότι δέχθηκε επίθεση από συγγενείς μαθητών - Σε εξέλιξη ΕΔΕ, έχουν ενημερωθεί οι εισαγγελικές και αστυνομικές Αρχές
Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται η διευθύντρια του 1ου Νηπιαγωγείου Άνω Λιοσίων, μετά το περιστατικό που σημειώθηκε τη Δευτέρα (28/9), σύμφωνα με όσα δήλωσε στην ΕΡΤ ο αναπληρωτής διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, Διονύσης Αναστασόπουλος. Η εκπαιδευτικός καταγγέλλει ότι δέχθηκε σωματική επίθεση από συγγενείς μαθητών, ενώ για την υπόθεση βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη Ένορκη Διοικητική Εξέταση.
Η στιγμή που ο γονέας επιτίθεται και χτυπά τη διευθύντρια του σχολείου έχει καταγραφεί σε βίντεο που έχει τραβηχτεί από το κινητό της ίδιας της διευθύντριας και αποτυπώνει τις στιγμές μετά την έναρξη της συμπλοκής. Η εκπαιδευτικός εμφανίζεται σκυμμένη στο έδαφος και να προσπαθεί να προστατευτεί, ενώ άνδρας με λευκή μπλούζα τη χτυπά στο κεφάλι.
Η ίδια ακούγεται να φωνάζει «βοήθεια», ενώ σε άλλο σημείο απαντά στον γονέα: «Ναι, εσείς χτυπάτε». Ο άνδρας ακούγεται να της ζητά εξηγήσεις για τον τρόπο με τον οποίο φώναζε στο παιδί του, με την ένταση να συνεχίζεται για λίγα ακόμη δευτερόλεπτα.
Δείτε το βίντεο:
Ο κ. Αναστασόπουλος έκανε λόγο για «περιστατικό που τραυματίζει τη σχολική κοινότητα», επισημαίνοντας ότι η ανοχή απέναντι σε οποιαδήποτε πράξη βίας είναι μηδενική, ανεξάρτητα από το ποιος την ασκεί.
«Έχει δοθεί ήδη οδηγία για Ένορκη Διοικητική Εξέταση για να δούμε το πριν και το μετά. Είναι ενήμερος ο εισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών, είναι ενήμερος ο εισαγγελέας Ανηλίκων και φυσικά οι αστυνομικές Αρχές. Περιμένουμε το αποτέλεσμα της ΕΔΕ και της προκαταρκτικής για να αποφανθούμε», δήλωσε ο Διονύσης Αναστασόπουλος.
Την ίδια ώρα, χαρακτήρισε αποσπασματικό το βίντεο που έχει δημοσιοποιηθεί και στο οποίο καταγράφεται η διευθύντρια να λέει στους μικρούς μαθητές ότι «σας έφαγα τα χέρια αν χαλάσετε κάτι του σχολείου».
Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε, ωστόσο, στην κατάσταση της υγείας της εκπαιδευτικού, τονίζοντας ότι δεν πρόκειται για ελαφρύ τραυματισμό. Όπως είπε, κατά τη διάρκεια του περιστατικού ήταν παρών και το ανήλικο παιδί της.
«Η διευθύντρια νοσηλεύεται όχι με αμυχές αλλά σε σοβαρή κατάσταση και είναι μητέρα ανήλικου που ήταν παρών στον τραυματισμό της κι αυτό δίνει επιπλέον διάσταση. Εσείς βασίζεστε αποκλειστικά σε ένα βίντεο. Εγώ οφείλω να κινηθώ με συγκεκριμένο πρωτόκολλο και δεν μπορεί εν μέσω ένορκης διοικητικής εξέτασης που είναι μυστική να δώσω άλλα δεδομένα στον αέρα, με βάση το δικό μου καθηκοντολόγιο».
Η ίδια η διευθύντρια φέρεται να υποστηρίζει ότι μετά το περιστατικό δέχθηκε επίθεση από άτομα που βρίσκονταν στο σημείο και χρειάστηκε να μεταφερθεί σε νοσοκομείο, έχοντας τραυματιστεί στο πρόσωπο και στο κεφάλι.
Ο κ. Αναστασόπουλος ξεκαθάρισε ότι οι ευθύνες θα αποδοθούν μετά την ολοκλήρωση των ερευνών, όπου αυτές προκύψουν, ενώ ανέφερε ότι ο ίδιος δεν έχει λάβει κάποια καταγγελία σε βάρος της προϊσταμένης του νηπιαγωγείου.
Η στιγμή που ο γονέας επιτίθεται και χτυπά τη διευθύντρια του σχολείου έχει καταγραφεί σε βίντεο που έχει τραβηχτεί από το κινητό της ίδιας της διευθύντριας και αποτυπώνει τις στιγμές μετά την έναρξη της συμπλοκής. Η εκπαιδευτικός εμφανίζεται σκυμμένη στο έδαφος και να προσπαθεί να προστατευτεί, ενώ άνδρας με λευκή μπλούζα τη χτυπά στο κεφάλι.
Η ίδια ακούγεται να φωνάζει «βοήθεια», ενώ σε άλλο σημείο απαντά στον γονέα: «Ναι, εσείς χτυπάτε». Ο άνδρας ακούγεται να της ζητά εξηγήσεις για τον τρόπο με τον οποίο φώναζε στο παιδί του, με την ένταση να συνεχίζεται για λίγα ακόμη δευτερόλεπτα.
Δείτε το βίντεο:
Ο κ. Αναστασόπουλος έκανε λόγο για «περιστατικό που τραυματίζει τη σχολική κοινότητα», επισημαίνοντας ότι η ανοχή απέναντι σε οποιαδήποτε πράξη βίας είναι μηδενική, ανεξάρτητα από το ποιος την ασκεί.
«Έχει δοθεί ήδη οδηγία για Ένορκη Διοικητική Εξέταση για να δούμε το πριν και το μετά. Είναι ενήμερος ο εισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών, είναι ενήμερος ο εισαγγελέας Ανηλίκων και φυσικά οι αστυνομικές Αρχές. Περιμένουμε το αποτέλεσμα της ΕΔΕ και της προκαταρκτικής για να αποφανθούμε», δήλωσε ο Διονύσης Αναστασόπουλος.
Την ίδια ώρα, χαρακτήρισε αποσπασματικό το βίντεο που έχει δημοσιοποιηθεί και στο οποίο καταγράφεται η διευθύντρια να λέει στους μικρούς μαθητές ότι «σας έφαγα τα χέρια αν χαλάσετε κάτι του σχολείου».
Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε, ωστόσο, στην κατάσταση της υγείας της εκπαιδευτικού, τονίζοντας ότι δεν πρόκειται για ελαφρύ τραυματισμό. Όπως είπε, κατά τη διάρκεια του περιστατικού ήταν παρών και το ανήλικο παιδί της.
«Η διευθύντρια νοσηλεύεται όχι με αμυχές αλλά σε σοβαρή κατάσταση και είναι μητέρα ανήλικου που ήταν παρών στον τραυματισμό της κι αυτό δίνει επιπλέον διάσταση. Εσείς βασίζεστε αποκλειστικά σε ένα βίντεο. Εγώ οφείλω να κινηθώ με συγκεκριμένο πρωτόκολλο και δεν μπορεί εν μέσω ένορκης διοικητικής εξέτασης που είναι μυστική να δώσω άλλα δεδομένα στον αέρα, με βάση το δικό μου καθηκοντολόγιο».
Η ίδια η διευθύντρια φέρεται να υποστηρίζει ότι μετά το περιστατικό δέχθηκε επίθεση από άτομα που βρίσκονταν στο σημείο και χρειάστηκε να μεταφερθεί σε νοσοκομείο, έχοντας τραυματιστεί στο πρόσωπο και στο κεφάλι.
Ο κ. Αναστασόπουλος ξεκαθάρισε ότι οι ευθύνες θα αποδοθούν μετά την ολοκλήρωση των ερευνών, όπου αυτές προκύψουν, ενώ ανέφερε ότι ο ίδιος δεν έχει λάβει κάποια καταγγελία σε βάρος της προϊσταμένης του νηπιαγωγείου.
Παράλληλα, έχουν ήδη δρομολογηθεί ενέργειες για την κάλυψη του κενού που δημιουργείται στη σχολική μονάδα, καθώς και για την υποστήριξη μαθητών και εκπαιδευτικών.
«Είναι βαριά τραυματισμένη και αναρρώνει. Από αύριο το πρωί ισχύει η εντολή αναπλήρωσης του κενού και πάνω από όλα θωρακίσαμε το σχολείο, καθώς έσκυψε πάνω η υπουργός Παιδείας για παροχή ψυχολόγου και κοινωνικής λειτουργού», είπε ο κ. Αναστασόπουλος, διαβεβαιώνοντας ότι το σχολείο θα λειτουργήσει κανονικά.
Τέλος, αναφέρθηκε στις διαδικασίες που ακολουθούνται όταν προκύπτουν καταγγελίες σε βάρος εκπαιδευτικών, επισημαίνοντας ότι στην προκειμένη περίπτωση πρέπει να ολοκληρωθεί η διερεύνηση πριν εξαχθούν συμπεράσματα. «Ελέγχονται, αποπέμπονται και παραπέμπονται εκπαιδευτικοί για πράξεις μπούλινγκ αλλά δεν μπορούμε έτσι να καταδικάσουμε μητέρα ανήλικου παιδικού, πόσο μάλλον αφού είμαι ο πειθαρχικός προϊστάμενος», πρόσθεσε.
Ειδικότερα αναφέρουν: «Οι Ρομά εκβιάζουν διαρκώς τη σχολική κοινότητα για να επιτύχουν τα αιτήματά τους. Θέλουν να λάβουν βεβαίωση φοίτησης νηπίου για τα προνοιακά επιδόματα Α21, παρά την ελλιπή και κακή φοίτηση των παιδιών τους. Η διευθύντρια αναζητά τα νήπια που δεν παρουσιάζονται στο σχολείο, μέσω των αρμόδιων Αρχών. Τα τηλέφωνά τους βρίσκονται σε φραγή. Αυτό είναι που τους ενοχλεί. Σε καθημερινή βάση πραγματοποιούν δολιοφθορές στο σχολείο, παρακωλύουν το εκπαιδευτικό έργο, τρομοκρατούν και τα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς. Οι εκπαιδευτικοί δέχονται ύβρεις και κατάρες, τις φτύνουν. Κανένας εκπαιδευτικός δεν θέλει να εργαστεί εκεί. Η μοναδική διευθύντρια που έμεινε στο συγκεκριμένο σχολείο 5 χρόνια είναι η συγκεκριμένη, διαθέτει 20 χρόνια προϋπηρεσία.
«Είναι βαριά τραυματισμένη και αναρρώνει. Από αύριο το πρωί ισχύει η εντολή αναπλήρωσης του κενού και πάνω από όλα θωρακίσαμε το σχολείο, καθώς έσκυψε πάνω η υπουργός Παιδείας για παροχή ψυχολόγου και κοινωνικής λειτουργού», είπε ο κ. Αναστασόπουλος, διαβεβαιώνοντας ότι το σχολείο θα λειτουργήσει κανονικά.
Τέλος, αναφέρθηκε στις διαδικασίες που ακολουθούνται όταν προκύπτουν καταγγελίες σε βάρος εκπαιδευτικών, επισημαίνοντας ότι στην προκειμένη περίπτωση πρέπει να ολοκληρωθεί η διερεύνηση πριν εξαχθούν συμπεράσματα. «Ελέγχονται, αποπέμπονται και παραπέμπονται εκπαιδευτικοί για πράξεις μπούλινγκ αλλά δεν μπορούμε έτσι να καταδικάσουμε μητέρα ανήλικου παιδικού, πόσο μάλλον αφού είμαι ο πειθαρχικός προϊστάμενος», πρόσθεσε.
«Ρομά εκβιάζουν τη σχολική κοινότητα για να επιτύχουν τα αιτήματά τους»Άτομα από το περιβάλλον της διευθύντριας του νηπιαγωγείου αναφέρουν ότι πρόκειται για μία μονάδα όπου οι εκπαιδευτικοί δεν επιθυμούν να εργαστούν εκεί λόγω των εκβιασμών από τις οικογένειες των Ρομά.
Ειδικότερα αναφέρουν: «Οι Ρομά εκβιάζουν διαρκώς τη σχολική κοινότητα για να επιτύχουν τα αιτήματά τους. Θέλουν να λάβουν βεβαίωση φοίτησης νηπίου για τα προνοιακά επιδόματα Α21, παρά την ελλιπή και κακή φοίτηση των παιδιών τους. Η διευθύντρια αναζητά τα νήπια που δεν παρουσιάζονται στο σχολείο, μέσω των αρμόδιων Αρχών. Τα τηλέφωνά τους βρίσκονται σε φραγή. Αυτό είναι που τους ενοχλεί. Σε καθημερινή βάση πραγματοποιούν δολιοφθορές στο σχολείο, παρακωλύουν το εκπαιδευτικό έργο, τρομοκρατούν και τα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς. Οι εκπαιδευτικοί δέχονται ύβρεις και κατάρες, τις φτύνουν. Κανένας εκπαιδευτικός δεν θέλει να εργαστεί εκεί. Η μοναδική διευθύντρια που έμεινε στο συγκεκριμένο σχολείο 5 χρόνια είναι η συγκεκριμένη, διαθέτει 20 χρόνια προϋπηρεσία.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα