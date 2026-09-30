Συνεδριάζει αύριο το ΚΥΣΕΑ υπό τον Μητσοτάκη
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Κυριάκος Μητσοτάκης ΚΥΣΕΑ Μαξίμου

Συνεδριάζει αύριο το ΚΥΣΕΑ υπό τον Μητσοτάκη

Στις 11:00, ο πρωθυπουργός θα μιλήσει στην παρουσίαση και υπογραφή της σύμβασης για τη δημιουργία του Εθνικού Πρότυπου Κέντρου για την Άνοια

Συνεδριάζει αύριο το ΚΥΣΕΑ υπό τον Μητσοτάκη
Δύο σημαντικές υποχρεώσεις περιλαμβάνει το πρόγραμμα του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για αύριο, Πέμπτη 1 Οκτωβρίου.

Στις 11:00, ο πρωθυπουργός θα μιλήσει στην παρουσίαση και υπογραφή της σύμβασης για τη δημιουργία του Εθνικού Πρότυπου Κέντρου για την Άνοια, σε εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου.

Στη συνέχεια, στις 17:30, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα προεδρεύσει στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ), το οποίο θα συνεδριάσει στο Μέγαρο Μαξίμου.
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