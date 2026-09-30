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Τζόουνς: «Ακόμα δεν έχετε δει τον πραγματικό Ταϊρίκ»
Τζόουνς: «Ακόμα δεν έχετε δει τον πραγματικό Ταϊρίκ»
Ο Ταϊρίκ Τζόουνς δήλωσε πως ακόμα δεν έχει δείξει τον πραγματικό του εαυτό και πως προσπαθεί να φτάσει στην καλύτερη δυνατή κατάσταση
Την Πέμπτη (1/10) το βράδυ ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Μπολόνια για την 3η αγωνιστική της Euroleague και ο Ταϊρίκ Τζόουνς μίλησε για το παιχνίδι με τους Ιταλούς, αλλά και για την κόντρα με τον Γιόνας Βαλαντσιούνας.
Σε ερώτηση για το αν είναι πιο δύσκολο να αντιμετωπίζεις τον Βαλαντσιούνας ή να ταξιδεύεις κάθε δεύτερη μέρα απάντησε: «Και τα δύο έχουν τις προκλήσεις τους. Να ταξιδεύεις κάθε μέρα και να παίζεις απέναντι σε έναν τύπο σαν κι αυτόν. Ξέρεις, εδώ στον Ολυμπιακό έχουμε κι εμείς έναν γίγαντα, τον Μιλουτίνοφ. Το να παλεύεις μαζί του καθημερινά σε προετοιμάζει για τύπους όπως ο Βαλαντσιούνας».
Ο Ολυμπιακός πέρα από τη Μπολόνια και την καλή της άμυνα καλείται να αντιμετωπίσει και την κούραση που έχει η ομάδα. Όταν ζητήθηκε από τον Ταϊρίκ να ξεχωρίσει τι από τα δύο είναι πιο δύσκολο είπε: «Ίσως η άμυνα της Βίρτους είναι ο μεγαλύτερος αντίπαλος, εκτός από την κούραση. Παίζουν γρήγορα, λίγο πιο γρήγορα από την Ζάλγκιρις, αλλά και αυτοί είχαν παιχνίδι χθες, οπότε απλώς θα μπούμε στο παιχνίδι, θα δούμε το πλάνο του προπονητή και θα προσπαθήσουμε να το εκτελέσουμε όσο καλύτερα μπορούμε».
Όσον αφορά στο γεγονός ότι ο Ολυμπιακός δείχνει εθισμένος στις νίκες απάντησε: «Αν κοιτάξεις τον Ολυμπιακό τα τελευταία πέντε και παραπάνω χρόνια, είναι ένας οργανισμός που κερδίζει, οπότε οι προσδοκίες εδώ είναι να κερδίζουμε. Δεν νομίζω ότι κουράζεσαι να κερδίζεις. Δεν νομίζω ότι οι φίλαθλοι κουράζονται να μας βλέπουν να κερδίζουμε. Χρειάζεται πολλά και δεν είναι εύκολο, αλλά μπαίνουμε κάθε βράδυ και απλώς προσπαθούμε να βγούμε νικητές».
Για το πως νιώθει στο ξεκίνημα της σεζόν είπε«Είναι υπέροχο που ήμουν εδώ από την αρχή, αλλά όπως όλοι ξέρουμε, ήμουν για λίγο εκτός από την προετοιμασία, οπότε ακόμα προσπαθώ να βρω τα πατήματά μου, ακόμα προσπαθώ να βρω έναν ρυθμό και να επιστρέψω στον εαυτό μου. Και όταν έρθει η ώρα, ελπίζω να επιστρέψω στον εαυτό μου όσο το δυνατόν πιο σύντομα και να μπορέσω να παρουσιάσω την καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου. Δεν έχετε δει ακόμα τον πραγματικό Ταϊρίκ. Όπως είπα, προσπαθώ να επιστρέψω στην καλύτερη δυνατή κατάσταση».
Σε ερώτηση για το αν είναι πιο δύσκολο να αντιμετωπίζεις τον Βαλαντσιούνας ή να ταξιδεύεις κάθε δεύτερη μέρα απάντησε: «Και τα δύο έχουν τις προκλήσεις τους. Να ταξιδεύεις κάθε μέρα και να παίζεις απέναντι σε έναν τύπο σαν κι αυτόν. Ξέρεις, εδώ στον Ολυμπιακό έχουμε κι εμείς έναν γίγαντα, τον Μιλουτίνοφ. Το να παλεύεις μαζί του καθημερινά σε προετοιμάζει για τύπους όπως ο Βαλαντσιούνας».
Ο Ολυμπιακός πέρα από τη Μπολόνια και την καλή της άμυνα καλείται να αντιμετωπίσει και την κούραση που έχει η ομάδα. Όταν ζητήθηκε από τον Ταϊρίκ να ξεχωρίσει τι από τα δύο είναι πιο δύσκολο είπε: «Ίσως η άμυνα της Βίρτους είναι ο μεγαλύτερος αντίπαλος, εκτός από την κούραση. Παίζουν γρήγορα, λίγο πιο γρήγορα από την Ζάλγκιρις, αλλά και αυτοί είχαν παιχνίδι χθες, οπότε απλώς θα μπούμε στο παιχνίδι, θα δούμε το πλάνο του προπονητή και θα προσπαθήσουμε να το εκτελέσουμε όσο καλύτερα μπορούμε».
Όσον αφορά στο γεγονός ότι ο Ολυμπιακός δείχνει εθισμένος στις νίκες απάντησε: «Αν κοιτάξεις τον Ολυμπιακό τα τελευταία πέντε και παραπάνω χρόνια, είναι ένας οργανισμός που κερδίζει, οπότε οι προσδοκίες εδώ είναι να κερδίζουμε. Δεν νομίζω ότι κουράζεσαι να κερδίζεις. Δεν νομίζω ότι οι φίλαθλοι κουράζονται να μας βλέπουν να κερδίζουμε. Χρειάζεται πολλά και δεν είναι εύκολο, αλλά μπαίνουμε κάθε βράδυ και απλώς προσπαθούμε να βγούμε νικητές».
Για το πως νιώθει στο ξεκίνημα της σεζόν είπε«Είναι υπέροχο που ήμουν εδώ από την αρχή, αλλά όπως όλοι ξέρουμε, ήμουν για λίγο εκτός από την προετοιμασία, οπότε ακόμα προσπαθώ να βρω τα πατήματά μου, ακόμα προσπαθώ να βρω έναν ρυθμό και να επιστρέψω στον εαυτό μου. Και όταν έρθει η ώρα, ελπίζω να επιστρέψω στον εαυτό μου όσο το δυνατόν πιο σύντομα και να μπορέσω να παρουσιάσω την καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου. Δεν έχετε δει ακόμα τον πραγματικό Ταϊρίκ. Όπως είπα, προσπαθώ να επιστρέψω στην καλύτερη δυνατή κατάσταση».
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