Και επίσημα τέλος το Ταμείο Ανάκαμψης: Ο Μητσοτάκης πάτησε το κουμπί, υπέβαλε το τελευταίο αίτημα πληρωμής - «Δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ»
Και επίσημα τέλος το Ταμείο Ανάκαμψης: Ο Μητσοτάκης πάτησε το κουμπί, υπέβαλε το τελευταίο αίτημα πληρωμής - «Δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ»
Ο πρωθυπουργός επισκέφθηκε τα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης - Αναφέρθηκε στις πέντε ημέρες των διαπραγματεύσεων στις Βρυξέλλες για τη δημιουργία του Ταμείου - «Η Ελλάδα εξασφάλισε τότε σημαντική ευρωπαϊκή στήριξη αναλογικά με το μέγεθος της οικονομίας της»
Με την υποβολή του τελευταίου αιτήματος πληρωμής από το Ταμείο Ανάκαμψης ολοκληρώνεται ένας πολυετής κύκλος για το ελληνικό πρόγραμμα «Ελλάδα 2.0». Με αφορμή την υποβολή του αιτήματος, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε τα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης, στην οδό Πανεπιστημίου.
Απευθυνόμενος στους εργαζομένους της Υπηρεσίας, ο πρωθυπουργός τους ευχαρίστησε για τη δουλειά των τελευταίων ετών και τη συμβολή τους στην υλοποίηση του προγράμματος μέσα σε ιδιαίτερα αυστηρές προθεσμίες.
Κάνοντας μια ιστορική αναδρομή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις πέντε ημέρες των διαπραγματεύσεων στις Βρυξέλλες για τη δημιουργία του Ταμείου Ανάκαμψης, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα εξασφάλισε τότε σημαντική ευρωπαϊκή στήριξη αναλογικά με το μέγεθος της οικονομίας της.
Όπως είπε, μετά τη συμφωνία ξεκίνησε «η δύσκολη δουλειά», με τον σχεδιασμό του ελληνικού προγράμματος, τη δημιουργία των απαραίτητων δομών και της ειδικής υπηρεσίας για το Ταμείο Ανάκαμψης, χωρίς την οποία, όπως ανέφερε, θα ήταν αδύνατον να φτάσει η χώρα στο σημερινό σημείο.
Ο πρωθυπουργός έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην προσπάθεια των στελεχών της Υπηρεσίας, σημειώνοντας ότι παρακολουθούσε καθημερινά την πορεία υλοποίησης αυτού του «τιτάνιου έργου» και τις ασφυκτικές προθεσμίες που έπρεπε να τηρηθούν.
«Οι μεγάλοι ωφελημένοι τελικά είναι οι Ελληνίδες και οι Έλληνες, οι οποίοι βλέπουν ότι τελικά δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ», ανέφερε ο πρωθυπουργός, σημειώνοντας παράλληλα ότι η χώρα απάντησε στην αμφισβήτηση που είχε διατυπωθεί σχετικά με την ικανότητά της να απορροφήσει τους διαθέσιμους ευρωπαϊκούς πόρους.
«Είμαστε, λοιπόν, σήμερα στη θέση να πατήσουμε το κουμπί», ανέφερε ο πρωθυπουργός, ευχαριστώντας τα στελέχη της Υπηρεσίας για τη συμβολή τους.
Από την πλευρά του, ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης ανέφερε ότι με το τελευταίο αίτημα υποβάλλονται προς αξιολόγηση 123 ορόσημα και στόχοι, ανοίγοντας τον δρόμο για την εκταμίευση 6,75 δισ. ευρώ.
Όπως σημείωσε, με την ολοκλήρωση συνολικά 376 οροσήμων και στόχων, που αντιστοιχούν σε 176 επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις, το «Ελλάδα 2.0» φέρνει στη χώρα 35,95 δισ. ευρώ ευρωπαϊκής χρηματοδότησης.
Ο κ. Παπαθανάσης αναφέρθηκε επίσης στο δανειακό σκέλος του Ταμείου Ανάκαμψης, σημειώνοντας ότι μέσω αυτού κινητοποιούνται 46 δισ. ευρώ χρηματοδότησης προς επιχειρήσεις με χαμηλότοκα δάνεια.
Απευθυνόμενος στους εργαζομένους της Υπηρεσίας, ο πρωθυπουργός τους ευχαρίστησε για τη δουλειά των τελευταίων ετών και τη συμβολή τους στην υλοποίηση του προγράμματος μέσα σε ιδιαίτερα αυστηρές προθεσμίες.
Κάνοντας μια ιστορική αναδρομή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις πέντε ημέρες των διαπραγματεύσεων στις Βρυξέλλες για τη δημιουργία του Ταμείου Ανάκαμψης, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα εξασφάλισε τότε σημαντική ευρωπαϊκή στήριξη αναλογικά με το μέγεθος της οικονομίας της.
Όπως είπε, μετά τη συμφωνία ξεκίνησε «η δύσκολη δουλειά», με τον σχεδιασμό του ελληνικού προγράμματος, τη δημιουργία των απαραίτητων δομών και της ειδικής υπηρεσίας για το Ταμείο Ανάκαμψης, χωρίς την οποία, όπως ανέφερε, θα ήταν αδύνατον να φτάσει η χώρα στο σημερινό σημείο.
Ο πρωθυπουργός έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην προσπάθεια των στελεχών της Υπηρεσίας, σημειώνοντας ότι παρακολουθούσε καθημερινά την πορεία υλοποίησης αυτού του «τιτάνιου έργου» και τις ασφυκτικές προθεσμίες που έπρεπε να τηρηθούν.
«Οι μεγάλοι ωφελημένοι τελικά είναι οι Ελληνίδες και οι Έλληνες, οι οποίοι βλέπουν ότι τελικά δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ», ανέφερε ο πρωθυπουργός, σημειώνοντας παράλληλα ότι η χώρα απάντησε στην αμφισβήτηση που είχε διατυπωθεί σχετικά με την ικανότητά της να απορροφήσει τους διαθέσιμους ευρωπαϊκούς πόρους.
«Είμαστε, λοιπόν, σήμερα στη θέση να πατήσουμε το κουμπί», ανέφερε ο πρωθυπουργός, ευχαριστώντας τα στελέχη της Υπηρεσίας για τη συμβολή τους.
Από την πλευρά του, ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης ανέφερε ότι με το τελευταίο αίτημα υποβάλλονται προς αξιολόγηση 123 ορόσημα και στόχοι, ανοίγοντας τον δρόμο για την εκταμίευση 6,75 δισ. ευρώ.
Όπως σημείωσε, με την ολοκλήρωση συνολικά 376 οροσήμων και στόχων, που αντιστοιχούν σε 176 επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις, το «Ελλάδα 2.0» φέρνει στη χώρα 35,95 δισ. ευρώ ευρωπαϊκής χρηματοδότησης.
Ο κ. Παπαθανάσης αναφέρθηκε επίσης στο δανειακό σκέλος του Ταμείου Ανάκαμψης, σημειώνοντας ότι μέσω αυτού κινητοποιούνται 46 δισ. ευρώ χρηματοδότησης προς επιχειρήσεις με χαμηλότοκα δάνεια.
Παράλληλα, επισήμανε ότι οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης κατευθύνονται σε έργα και παρεμβάσεις που αφορούν τις υποδομές, την υγεία, την παιδεία, την ψηφιοποίηση του κράτους και την κοινωνική συνοχή, καθώς και σε επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας.
Ο αναπληρωτής υπουργός έκανε λόγο για την ολοκλήρωση μιας «πολύχρονης διαδρομής», τονίζοντας τη συμβολή των στελεχών της Ειδικής Υπηρεσίας, της δημόσιας διοίκησης, των φορέων και της αγοράς στην υλοποίηση του προγράμματος.
«Το Ταμείο Ανάκαμψης αφήνει πίσω του έργα, μεταρρυθμίσεις και μια πολύτιμη παρακαταθήκη για την Ελλάδα του 2030», ανέφερε ο κ. Παπαθανάσης.
Άνοδος του ΑΕΠ κατά 11 μονάδεςΣύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, η υλοποίηση του «Ελλάδα 2.0» έχει συμβάλει στην άνοδο του πραγματικού ΑΕΠ κατά 11 μονάδες έως το 2025, στη δημιουργία σχεδόν 600.000 θέσεων εργασίας και στην αύξηση των επενδύσεων ως ποσοστό του ΑΕΠ κατά 60%.
Το κυβερνητικό επιτελείο αποδίδει στο Ταμείο σημαντικό μέρος της επενδυτικής και μεταρρυθμιστικής κινητοποίησης των τελευταίων ετών, υποστηρίζοντας ότι οι επιπτώσεις του προγράμματος θα συνεχίσουν να αποτυπώνονται στην οικονομία και μετά την ολοκλήρωση της περιόδου χρηματοδότησης.
Σημαντικό μέρος των πόρων κατευθύνθηκε σε έργα που αφορούν άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών. Στον τομέα της υγείας, το πρόγραμμα περιέλαβε την αναβάθμιση περισσότερων από 200 δημόσιων νοσοκομείων και κέντρων υγείας, καθώς και την ανάπτυξη του προγράμματος δωρεάν προληπτικών εξετάσεων.
Στον χώρο της εργασίας εφαρμόστηκε η ψηφιακή κάρτα εργασίας, ενώ στον φορολογικό τομέα συνδέθηκαν σχεδόν 500.000 ταμειακές μηχανές και POS με την ΑΑΔΕ. Στην εκπαίδευση, το πρόγραμμα χρηματοδότησε την εγκατάσταση διαδραστικών πινάκων στις τάξεις από την Ε' Δημοτικού στα δημόσια σχολεία, καθώς και τη λειτουργία του δωρεάν Ψηφιακού Φροντιστηρίου. Παράλληλα, σημαντικές χρηματοδοτήσεις κατευθύνθηκαν στην επέκταση και αναβάθμιση των ψηφιακών υπηρεσιών του Δημοσίου μέσω του gov.gr.
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