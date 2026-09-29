Και επίσημα τέλος το Ταμείο Ανάκαμψης: Ο Μητσοτάκης πάτησε το κουμπί, υπέβαλε το τελευταίο αίτημα πληρωμής - «Δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ»

Άνοδος του ΑΕΠ κατά 11 μονάδες

Παράλληλα, επισήμανε ότι οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης κατευθύνονται σε έργα και παρεμβάσεις που αφορούν τις υποδομές, την υγεία, την παιδεία, την ψηφιοποίηση του κράτους και την κοινωνική συνοχή, καθώς και σε επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας.Ο αναπληρωτής υπουργός έκανε λόγο για την ολοκλήρωση μιας «πολύχρονης διαδρομής», τονίζοντας τη συμβολή των στελεχών της Ειδικής Υπηρεσίας, της δημόσιας διοίκησης, των φορέων και της αγοράς στην υλοποίηση του προγράμματος.«Το Ταμείο Ανάκαμψης αφήνει πίσω του έργα, μεταρρυθμίσεις και μια πολύτιμη παρακαταθήκη για την Ελλάδα του 2030», ανέφερε ο κ. Παπαθανάσης.Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, η υλοποίηση του «Ελλάδα 2.0» έχει συμβάλει στην άνοδο του πραγματικού ΑΕΠ κατά 11 μονάδες έως το 2025, στη δημιουργία σχεδόν 600.000 θέσεων εργασίας και στην αύξηση των επενδύσεων ως ποσοστό του ΑΕΠ κατά 60%.Το κυβερνητικό επιτελείο αποδίδει στο Ταμείο σημαντικό μέρος της επενδυτικής και μεταρρυθμιστικής κινητοποίησης των τελευταίων ετών, υποστηρίζοντας ότι οι επιπτώσεις του προγράμματος θα συνεχίσουν να αποτυπώνονται στην οικονομία και μετά την ολοκλήρωση της περιόδου χρηματοδότησης.Σημαντικό μέρος των πόρων κατευθύνθηκε σε έργα που αφορούν άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών. Στον τομέα της υγείας, το πρόγραμμα περιέλαβε την αναβάθμιση περισσότερων από 200 δημόσιων νοσοκομείων και κέντρων υγείας, καθώς και την ανάπτυξη του προγράμματος δωρεάν προληπτικών εξετάσεων.Στον χώρο της εργασίας εφαρμόστηκε η ψηφιακή κάρτα εργασίας, ενώ στον φορολογικό τομέα συνδέθηκαν σχεδόν 500.000 ταμειακές μηχανές και POS με την ΑΑΔΕ. Στην εκπαίδευση, το πρόγραμμα χρηματοδότησε την εγκατάσταση διαδραστικών πινάκων στις τάξεις από την Ε' Δημοτικού στα δημόσια σχολεία, καθώς και τη λειτουργία του δωρεάν Ψηφιακού Φροντιστηρίου. Παράλληλα, σημαντικές χρηματοδοτήσεις κατευθύνθηκαν στην επέκταση και αναβάθμιση των ψηφιακών υπηρεσιών του Δημοσίου μέσω του gov.gr.





