Μαρίνα Σταυράκη: Δεν είναι εύκολο να με αντέξει ένας σύντροφος, μου αρέσει που είμαι ελεύθερη
Δεν θα παντρευόμουν ξανά, πρόσθεσε η Μαρίνα Σταυράκη
Για την προσωπική της ζωή μίλησε η Μαρίνα Σταυράκη, επισημαίνοντας πως δεν νιώθει ότι λείπει ένας σύντροφος από τη ζωή της και πως απολαμβάνει την ελευθερία της, τονίζοντας πως δεν είναι εύκολο να την αντέξει κάποιος.
Την Παρασκευή 2 Ιανουαρίου η Μαρίνα Σταυράκη ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Πρωινό» και δήλωσε πως βρίσκεται σε μία πολύ όμορφη φάση ζωής, κατά την οποία έχει εξισορροπήσει όλες τις σχέσεις της.
Όσον αφορά στην προσωπική της ζωή, είπε: «Θα σου πω ως Μαρίνα πώς είμαι. Ευγνωμονώ τον Θεό, είμαι σε μια πάρα πολύ ωραία φάση. Έχω εξισορροπήσει τις σχέσεις μου, με ανθρώπους που αξιοποίησα, ίσως δεν τους είχα αντιληφθεί πιο πριν, έχω κάνει ειλικρινείς, αληθινές σχέσεις. Με γεμίζει το επαγγελματικό κομμάτι, όπως είπαμε. Αν με ρωτάς για κάποιο σύντροφο, για κάποιο έρωτα, αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω, μέχρι στιγμής όχι, αλλά ενδεχομένως το 2026. Όμως δεν είναι κάτι το οποίο στην παρούσα φάση λείπει απ’ τη ζωή μου. Γιατί νιώθω πολύ καλά και ξέρεις τι; Ζω, βιώνω μικρές στιγμές χαράς, καθημερινότητας, από ένα ωραίο φαγητό με φίλους, μέχρι και ένα ωραίο ταξίδι, που δεν τα είχα ζήσει αυτά. Δεν ξέρω, δεν είναι εύκολο να με αντέξει και ο σύντροφος. Θέλω να πω ότι είναι και καρμικά, είναι και θέμα τύχης. Όταν παρέρχεται ο χρόνος και είσαι σε άλλη σχέση μόνιμη πολλά έτη πριν, έχεις άλλους στόχους, άλλη στοχοπροσήλωση. Αν είναι να έρθει κάτι, θα έρθει… Οι άντρες σήμερα, θα το ξέρεις πολύ καλά, είναι περισσότερο άτολμοι. Μου αρέσει που είμαι ελεύθερη. Δεν το είχα κάνει ποτέ. Ήμουν 35 χρόνια σε ένα γάμο. Οπότε τώρα κάνω πράγματα που δεν είχα τη δυνατότητα να κάνω τότε. Δεν θα παντρευόμουν ξανά. Τώρα περιμένω να καμαρώσω τον γάμο του γιου μου. Σίγουρα η συντροφικότητα είναι κάτι το οποίο το θέλει κάθε άνθρωπος. Κανείς δεν θέλει να είναι μόνος του».
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Μαρίνα Σταυράκη αναφέρθηκε και στην «κρίση» που πέρασε ο γιος της, Αλέξανδρος, με τον πατέρα του, Γιώργο Πατούλη. «Μέσα από τις κρίσεις δοκιμαζόμαστε, όπως δοκιμάστηκε και ο γιος μου. Στην παρούσα φάση θέλω να δώσουμε το αισιόδοξο μήνυμα ότι η ζωή προχωράει. Είμαι περήφανη για τον Αλέξανδρο, τον καμαρώνω, είμαι δίπλα του και θα είμαι δίπλα του. Και αυτά. Τώρα δεν θέλω να απαντήσω εγώ για τον Γιώργο. Κρίσεις στις σχέσεις υπάρχουν. Όμως θεωρώ ότι ο χρόνος είναι θεράπων ιατρός. Σε κάθε πολιτισμένη κοινωνία και στο σήμερα, με ανθρώπους οι οποίοι εν πάση περιπτώσει είμαστε πολίτες του κόσμου, ζούμε και τα λοιπά, και έχουμε μία παιδεία, ο στόχος μας είναι η οικογένεια να παραμένει πάντα οικογένεια και να είναι ενωμένη. Θεωρώ ότι στη ζωή μας ό,τι δίνουμε παίρνουμε. Δίνουμε αγάπη, παίρνουμε αγάπη. Άρα γιατί να έχουμε μιζέρια;», δήλωσε.
