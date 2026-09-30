Σε αυξημένη ετοιμότητα ο κρατικός μηχανισμός για την κακοκαιρία, σε επιφυλακή Πυροσβεστική και ΕΛ.ΑΣ.
Σε αυξημένη ετοιμότητα ο κρατικός μηχανισμός για την κακοκαιρία, σε επιφυλακή Πυροσβεστική και ΕΛ.ΑΣ.
Η Περιφέρεια Κρήτης τέθηκε σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code – Σε εφαρμογή το επιχειρησιακό σχέδιο για την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων
Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός στην Κρήτη ενόψει των τοπικά ισχυρών βροχών και καταιγίδων που αναμένονται στο νησί από αύριο, Πέμπτη, έως και την Κυριακή. Η Περιφέρεια Κρήτης έχει τεθεί από σήμερα, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code, λόγω του αυξημένου κινδύνου από τα έντονα καιρικά φαινόμενα.
Για την προετοιμασία του μηχανισμού συνεδρίασε σήμερα το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ), το οποίο συγκάλεσε ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Νίκος Παπαευσταθίου, με τη συμμετοχή όλων των συναρμόδιων φορέων και εκπροσώπων των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού.
Της συνεδρίασης του ΣΟΠΠ προηγήθηκε συνεδρίαση της Επιστημονικής Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, με αντικείμενο την αξιολόγηση της επικείμενης κακοκαιρίας. Στο Πυροσβεστικό Σώμα τέθηκε σε εφαρμογή το επιχειρησιακό σχέδιο για την αντιμετώπιση κινδύνων από πλημμύρες και τα συνοδά φαινόμενα.
Οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες στις περιοχές όπου αναμένονται τα εντονότερα φαινόμενα έχουν τεθεί σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, με δυνατότητα περαιτέρω κλιμάκωσης, εφόσον χρειαστεί.
Στόχος είναι η άμεση αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων που θα προκύψουν από τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες.
Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, την Περιφέρεια Κρήτης και τους Δήμους του νησιού, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα και να μπορούν να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις της κακοκαιρίας.
Κατά τη συνεδρίαση επισημάνθηκε ιδιαίτερα η ανάγκη για έγκαιρη και συνεχή ενημέρωση των πολιτών και των επισκεπτών της Κρήτης σχετικά με την εξέλιξη των φαινομένων και τα ενδεδειγμένα μέτρα προστασίας.
Σε αυξημένη ετοιμότητα έχουν τεθεί επίσης οι Ένοπλες Δυνάμεις, η Ελληνική Αστυνομία και το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή.
Παράλληλα, σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκεται ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Κρήτης, καθώς και οι ΔΕΔΔΗΕ, ΑΔΜΗΕ και ΕΚΑΒ, ώστε να αντιμετωπιστούν άμεσα τυχόν προβλήματα σε ηλεκτροδότηση, δίκτυα και παροχή υπηρεσιών υγείας.
Η κατάσταση κινητοποίησης Red Code στην Κρήτη παραμένει σε ισχύ από σήμερα, Τετάρτη, έως και την Κυριακή, καθώς τα έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένεται να επιμείνουν κατά διαστήματα.
Για την προετοιμασία του μηχανισμού συνεδρίασε σήμερα το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ), το οποίο συγκάλεσε ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Νίκος Παπαευσταθίου, με τη συμμετοχή όλων των συναρμόδιων φορέων και εκπροσώπων των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού.
Της συνεδρίασης του ΣΟΠΠ προηγήθηκε συνεδρίαση της Επιστημονικής Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, με αντικείμενο την αξιολόγηση της επικείμενης κακοκαιρίας. Στο Πυροσβεστικό Σώμα τέθηκε σε εφαρμογή το επιχειρησιακό σχέδιο για την αντιμετώπιση κινδύνων από πλημμύρες και τα συνοδά φαινόμενα.
Οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες στις περιοχές όπου αναμένονται τα εντονότερα φαινόμενα έχουν τεθεί σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, με δυνατότητα περαιτέρω κλιμάκωσης, εφόσον χρειαστεί.
Στόχος είναι η άμεση αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων που θα προκύψουν από τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες.
Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, την Περιφέρεια Κρήτης και τους Δήμους του νησιού, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα και να μπορούν να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις της κακοκαιρίας.
Κατά τη συνεδρίαση επισημάνθηκε ιδιαίτερα η ανάγκη για έγκαιρη και συνεχή ενημέρωση των πολιτών και των επισκεπτών της Κρήτης σχετικά με την εξέλιξη των φαινομένων και τα ενδεδειγμένα μέτρα προστασίας.
Σε αυξημένη ετοιμότητα έχουν τεθεί επίσης οι Ένοπλες Δυνάμεις, η Ελληνική Αστυνομία και το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή.
Παράλληλα, σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκεται ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Κρήτης, καθώς και οι ΔΕΔΔΗΕ, ΑΔΜΗΕ και ΕΚΑΒ, ώστε να αντιμετωπιστούν άμεσα τυχόν προβλήματα σε ηλεκτροδότηση, δίκτυα και παροχή υπηρεσιών υγείας.
Η κατάσταση κινητοποίησης Red Code στην Κρήτη παραμένει σε ισχύ από σήμερα, Τετάρτη, έως και την Κυριακή, καθώς τα έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένεται να επιμείνουν κατά διαστήματα.
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