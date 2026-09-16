Ο Μάικλ Μπ. Τζόρνταν σκοπεύει να κάνει ένα διάλειμμα από την υποκριτική: Θα έχω χρόνο να επεξεργαστώ όσα έχουν συμβεί
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Μάικλ Μπ. Τζόρνταν υποκριτική

Ο Μάικλ Μπ. Τζόρνταν σκοπεύει να κάνει ένα διάλειμμα από την υποκριτική: Θα έχω χρόνο να επεξεργαστώ όσα έχουν συμβεί

Θα πάρω άδεια για το υπόλοιπο της επόμενης χρονιάς, εξήγησε ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός

Ο Μάικλ Μπ. Τζόρνταν σκοπεύει να κάνει ένα διάλειμμα από την υποκριτική: Θα έχω χρόνο να επεξεργαστώ όσα έχουν συμβεί
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Έτοιμος για ένα διάλειμμα από την υποκριτική δηλώνει ο Μάικλ Μπ. Τζόρτναν. Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός που τα τελευταία χρόνια έχει ένα ιδιαίτερα φορτωμένο επαγγελματικό πρόγραμμα, αποκάλυψε ότι κάποια στιγμή μέσα στο 2027 θα απομακρυνθεί για ένα διάστημα από τον κινηματογράφο — μία κίνηση που, όπως είπε, σχεδιάζει να κάνει εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία.

Μέχρι το τέλος της φετινής χρονιάς, ο Τζόρνταν θα γυρίζει το reboot του «Miami Vice», στο οποίο συμπρωταγωνιστεί με τον Όστιν Μπάτλερ, ενώ παράλληλα θα είναι παραγωγός της σειράς «Delphi», spin-off του «Creed».Την άνοιξη του 2027, θα προωθήσει το ριμέικ του κλασικού αστυνομικού «The Thomas Crown Affair», το οποίο σκηνοθετεί, παράγει και στο οποίο πρωταγωνιστεί. Μετά από αυτό, όπως είπε στη Vogue, θα έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα.

«Πιθανότατα θα πάρω άδεια για το υπόλοιπο της επόμενης χρονιάς», δήλωσε, αφήνοντας να εννοηθεί πώς σκοπεύει να αξιοποιήσει αυτό το διάστημα. «Μάλλον τότε θα έχω περισσότερο χρόνο να σκεφτώ και να επεξεργαστώ όλα όσα έχουν συμβεί. Γιατί, ειλικρινά, όλο αυτό το διάστημα απλώς έτρεχα συνεχώς», εξήγησε στη συνέχεια.

Μιλώντας για την καριέρα του στην υποκριτική, ο 39χρονος ηθοποιός αστειεύτηκε επίσης, αναφέροντας ότι «μπορεί απλώς να τα παρατήσει όλα και να φτιάχνει anime για την υπόλοιπη ζωή του».

Η είδηση ότι ο Τζόρνταν σκοπεύει να ξεκουραστεί έρχεται λίγους μήνες μετά τη νίκη του στα Όσκαρ, τον περασμένο Μάρτιο, όταν κέρδισε για πρώτη φορά στην καριέρα του το βραβείο Α΄ Ανδρικού Ρόλου για τη διπλή του ερμηνεία στο «Sinners», όπου υποδύθηκε τα δίδυμα αδέλφια Σμοκ και Στακ.

Το διάλειμμα της επόμενης χρονιάς έρχεται επίσης περισσότερο από μία δεκαετία αφότου ο ηθοποιός είχε δηλώσει ότι θα συνέχιζε να δουλεύει με εντατικούς ρυθμούς όσο περισσότερο μπορούσε, προκειμένου να φροντίσει οικονομικά τους γονείς του, καθώς και τα δύο αδέλφια του.

Φωτογραφία: Shutterstock
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