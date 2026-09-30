«Δεν πίεζε η Γάκα τον Μαζωνάκη να κάνει πλασμαφαίρεση» ισχυρίζεται ο δικηγόρος της προφυλακισμένης γιατρού και μιλάει για εμπλοκή κι άλλων προσώπων
«Δεν πίεζε η Γάκα τον Μαζωνάκη να κάνει πλασμαφαίρεση» ισχυρίζεται ο δικηγόρος της προφυλακισμένης γιατρού και μιλάει για εμπλοκή κι άλλων προσώπων
Τι είπε για την αναισθησία, τις σπουδές της εντολέα του και γιατί δεν συνόδευσε τον τραγουδιστή στο νοσοκομείο
Την εκδοχή της Ιωάννας Γάκα για όσα προηγήθηκαν του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη και για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει η προφυλακισμένη γιατρός παρουσίασε ο δικηγόρος της, Νίκος Αλεξανδρής. Όπως υποστήριξε, θα πρέπει να διερευνηθεί ποιος πίεζε τον τραγουδιστή να υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση, ενώ προανήγγειλε ότι θα ζητήσει άρση απορρήτου για τον υπνοθεραπευτή αλλά και για άλλα πρόσωπα από τον Ιούλιο.
Ο δικηγόρος ανέφερε στο MEGA ότι θα πρέπει να αναμένονται τα στοιχεία από τα κινητά τηλέφωνα, υποστηρίζοντας ότι η 56χρονη δεν τηλεφώνησε σε κανέναν. Παράλληλα, έθεσε το ερώτημα ποιος «έβαλε τον τραγουδιστή να κάνει την πλασμαφαίρεση».
Σύμφωνα με όσα είπε, η πλασμαφαίρεση γίνεται από την 56χρονη γιατρό, ωστόσο υποστήριξε ότι στην υπόθεση θα εμπλακούν και άλλα πρόσωπα, καθώς, κατά τον ίδιο, κάποιος άλλος και όχι η εντολέας του πίεζε τον Γιώργο Μαζωνάκη για τη θεραπεία.
Ο δικηγόρος τονίζει ότι η Ιωάννα Γάκα εξακολουθεί να υποστηρίζει ότι δεν είχε ξεκινήσει η διαδικασία πλασμαφαίρεσης στον Γιώργο Μαζωνάκη.
Ο Νίκος Αλεξανδρής άφησε ακόμη αιχμές σχετικά με το χρονικό όριο της άρσης των τηλεφωνικών επικοινωνιών, το οποίο ξεκινά από τον Ιούλιο. Επανέλαβε ότι μέσα από τα συγκεκριμένα στοιχεία θα φανεί ποιος ήταν εκείνος που πίεζε τον τραγουδιστή να προχωρήσει στην πλασμαφαίρεση.
Στη συνέχεια γνωστοποίησε ότι θα ζητήσει την άρση απορρήτου και για τον υπνοθεραπευτή, αλλά και για άλλα πρόσωπα, από τον Ιούλιο.
Παράλληλα, σύμφωνα με όσα ανέφερε, όλα διαδραματίστηκαν μετά τις 4 το απόγευμα της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου 2026 και όχι νωρίτερα.
Ο δικηγόρος ανέφερε στο MEGA ότι θα πρέπει να αναμένονται τα στοιχεία από τα κινητά τηλέφωνα, υποστηρίζοντας ότι η 56χρονη δεν τηλεφώνησε σε κανέναν. Παράλληλα, έθεσε το ερώτημα ποιος «έβαλε τον τραγουδιστή να κάνει την πλασμαφαίρεση».
Σύμφωνα με όσα είπε, η πλασμαφαίρεση γίνεται από την 56χρονη γιατρό, ωστόσο υποστήριξε ότι στην υπόθεση θα εμπλακούν και άλλα πρόσωπα, καθώς, κατά τον ίδιο, κάποιος άλλος και όχι η εντολέας του πίεζε τον Γιώργο Μαζωνάκη για τη θεραπεία.
Ο δικηγόρος τονίζει ότι η Ιωάννα Γάκα εξακολουθεί να υποστηρίζει ότι δεν είχε ξεκινήσει η διαδικασία πλασμαφαίρεσης στον Γιώργο Μαζωνάκη.
Ο Νίκος Αλεξανδρής άφησε ακόμη αιχμές σχετικά με το χρονικό όριο της άρσης των τηλεφωνικών επικοινωνιών, το οποίο ξεκινά από τον Ιούλιο. Επανέλαβε ότι μέσα από τα συγκεκριμένα στοιχεία θα φανεί ποιος ήταν εκείνος που πίεζε τον τραγουδιστή να προχωρήσει στην πλασμαφαίρεση.
Στη συνέχεια γνωστοποίησε ότι θα ζητήσει την άρση απορρήτου και για τον υπνοθεραπευτή, αλλά και για άλλα πρόσωπα, από τον Ιούλιο.
Τι είπε για την αναισθησία και όσα έγιναν μετά τις 16:00Αναφερόμενος στο εάν η 56χρονη γιατρός είχε χορηγήσει κάποια μορφή αναισθησίας στον Γιώργο Μαζωνάκη, ο δικηγόρος της είπε ότι η ίδια ισχυρίζεται πως δεν είχε χορηγήσει αναισθησία.
Παράλληλα, σύμφωνα με όσα ανέφερε, όλα διαδραματίστηκαν μετά τις 4 το απόγευμα της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου 2026 και όχι νωρίτερα.
Ο δικηγόρος τοποθετήθηκε και για τις σπουδές της 56χρονης, λέγοντας ότι δεν γνωρίζει εάν δήλωνε γυναικολόγος. Όπως είπε, γνωρίζει ότι είχε κάνει ειδικότητα, χωρίς όμως να ξέρει εάν την είχε ολοκληρώσει. Υποστήριξε ακόμη ότι το ιατρείο λειτουργούσε νόμιμα ακόμη και εάν η εντολέας του δεν είχε ειδικότητα, ενώ για το εάν είχε τη δυνατότητα να πραγματοποιεί πλασμαφαιρέσεις ανέφερε ότι αυτό θα αποδειχθεί μέσα στις επόμενες ημέρες.
Κλείνοντας, ο Νίκος Αλεξανδρής υποστήριξε ότι ακόμη και η συναυλία του τραγουδιστή παίζει μεγάλο ρόλο στην έκβαση των γεγονότων.
Κλείνοντας, ο Νίκος Αλεξανδρής υποστήριξε ότι ακόμη και η συναυλία του τραγουδιστή παίζει μεγάλο ρόλο στην έκβαση των γεγονότων.
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