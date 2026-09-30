«Δεν πίεζε η Γάκα τον Μαζωνάκη να κάνει πλασμαφαίρεση» ισχυρίζεται ο δικηγόρος της προφυλακισμένης γιατρού και μιλάει για εμπλοκή κι άλλων προσώπων

Ο δικηγόρος τοποθετήθηκε και για τις σπουδές της 56χρονης, λέγοντας ότι. Όπως είπε, γνωρίζει ότι είχε κάνει ειδικότητα, χωρίς όμως να ξέρει εάν την είχε ολοκληρώσει. Υποστήριξε ακόμη ότι το ιατρείο λειτουργούσε νόμιμα ακόμη και εάν η εντολέας του δεν είχε ειδικότητα, ενώ για το εάν είχε τη δυνατότητα να πραγματοποιείανέφερε ότι αυτό θα αποδειχθεί μέσα στις επόμενες ημέρες.Κλείνοντας, ο Νίκος Αλεξανδρής υποστήριξε ότι ακόμη και η συναυλία του τραγουδιστή παίζει μεγάλο ρόλο στην έκβαση των γεγονότων.