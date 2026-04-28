Ο Μάικλ Μπ. Τζόρνταν δεν ξέρει πού να βάλει το Όσκαρ του: Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην ντουλάπα μου, δήλωσε
GALA
Ο ηθοποιός κατέκτησε το Όσκαρ Α' Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του στο «Sinners»

Ιωάννα Μαρίνου
5 ΣΧΟΛΙΑ
Ενάμιση μήνα μετά τη νίκη του στα Όσκαρ 2026, ο Μάικλ Μπ. Τζόρνταν δήλωσε πως δεν γνωρίζει πού να τοποθετήσει το βραβείο του, το οποίο μέχρι στιγμής βρίσκεται στην ντουλάπα του.

Σε συνέντευξή του στο «E! News», ο ηθοποιός αναφέρθηκε στο πρώτο του Όσκαρ και στο γεγονός ότι δεν έχει αποφασίσει ακόμη  την τελική του θέση στο σπίτι του«Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην ντουλάπα μου. Εκεί το έχω τώρα» δήλωσε χαμογελώντας ο Μάικλ Μπ. Τζόρνταν κατά την πρεμιέρα της ταινίας κινουμένων σχεδίων του Netflix, «Swapped». Στη συνέχεια, ο διάσημος ηθοποιός πρόσθεσε: «Είναι από εκείνα τα πράγματα που δεν ξέρεις ακριβώς πού να τα βάλεις. Του έχω αλλάξει θέση, πολλές φορές μέχρι τώρα». 

Ο Τζόρνταν και ο σκηνοθέτης Ράιαν Κούγκλερ σημείωσαν μεγάλη επιτυχία με το θρίλερ «Sinners», το οποίο απέσπασε συνολικά τέσσερα Όσκαρ, ανάμεσά τους και το Α’ Ανδρικού Ρόλου για τον ηθοποιό. «Το έχω αφήσει πίσω μου πια. Αυτή τη στιγμή είμαι συγκεντρωμένος στο επόμενο βήμα», συνέχισε ο Μάικλ Μπ. Τζόρνταν, ο οποίος συμμετέχει στο «Swapped» δίνοντας τη φωνή του στον Ollie, ένα μικροσκοπικό πλάσμα του δάσους.

Λίγες ώρες μετά το τέλος των Όσκαρ 2026, ο ηθοποιός επέλεξε να γιορτάσει τη διάκρισή του με έναν πιο χαλαρό τρόπο, επισκεπτόμενος γνωστή αλυσίδα fast food για μπέργκερ. Όπως αποτυπώθηκε σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media, ο Μάικλ Μπ. Τζόρνταν βρέθηκε σε κατάστημα της αλυσίδας In-N-Out στο Χόλιγουντ, έχοντας μαζί του το χρυσό αγαλματίδιο, ενώ παράλληλα απολάμβανε το μπέργκερ του.

@toyquestuk

#oscars #inandout #michaelbjordan #bestactor #hollywood @Michael B. Jordan @in n out burger

♬ original sound - ToyquestUK
Φωτογραφία άρθρου: AP
Ιωάννα Μαρίνου
5 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Όραμά μας να γίνουμε ο Νο 1 καινοτόμος διεθνής κόμβος εκπαίδευσης στη Νότια Ευρώπη

Ο Νίκος Σταθόπουλος, Πρόεδρος της BC Partners, βασικού μετόχου του Ομίλου Alphabet Education στον οποίον ανήκουν το Keele University Greece, το Μητροπολιτικό Κολλέγιο και η ΑΚΜΗ, μίλησε στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, τονίζοντας ότι επιθυμούν να προσφέρουν σε κάθε φοιτητή βιώσιμες, μεταβιβάσιμες δεξιότητες για να εξελιχθεί σε έναν κόσμο που αλλάζει συνεχώς.

Η Interamerican πρωταγωνιστεί στον διάλογο για τις προκλήσεις της νέας εποχής στο Delphi Economic Forum XI

Η ιστορική πόλη των Δελφών βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο ενός διαλόγου που ξεπερνά τα όρια μιας διοργάνωσης και αγγίζει τις μεγάλες προκλήσεις της εποχής μας, συγκεντρώνοντας κορυφαίες προσωπικότητες από τον επιχειρηματικό, πολιτικό και ακαδημαϊκό χώρο.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

