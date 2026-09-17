Στράτος Τζώρτζογλου: Μου πέρασε από το μυαλό η ιδέα να αυτοκτονήσω
Στράτος Τζώρτζογλου: Μου πέρασε από το μυαλό η ιδέα να αυτοκτονήσω
Ένας παππούλης μου έσωσε τη ζωή, είπε ο ηθοποιός περιγράφοντας τη δύσκολη περίοδο μετά τον θάνατο της μητέρας του
Τη δύσκολη περίοδο που βίωσε μετά τον θάνατο της μητέρας του, περιέγραψε ο Στράτος Τζώρτζογλου, αναφέροντας πως έφτασε στο σημείο να σκεφτεί ακόμη και την αυτοκτονία.
Σε συνέντευξη που παραχώρησε ο ηθοποιός στην εκπομπή «Από θαύμα - Ιστορίες δεύτερης ζωής» που προβλήθηκε την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, μίλησε για ορισμένες από τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής του. Ο θάνατος της μητέρας του, Ευτυχίας, που έφυγε από τη ζωή το 2020, τον επηρέασε έντονα, με τον Στράτο Τζώρτζογλου να αναφέρεται στην κατάθλιψη που αντιμετώπισε για τρία χρόνια.
Μιλώντας για το πένθος που ακολούθησε τον θάνατο της μητέρας του, ο ηθοποιός εξήγησε πως αρχικά προσπάθησε να αποφύγει να βιώσει την απώλεια, κάτι που επιβάρυνε σημαντικά την ψυχική του κατάσταση. Όπως είπε: «Όταν έφυγε η μητέρα του, επειδή της είχα αφιερώσει όλη μου τη ζωή, στην Ευτυχία, έχασα τον σύντροφο ζωής μου, δεν το πίστευα. Προσπαθούσα να μην βιώσω το πένθος, αυτό ήταν κακό από μεριάς μου γιατί με οδήγησε σε βαριά κατάθλιψη, που κράτησε τρία χρόνια. Ένας παππούλης μου έσωσε τη ζωή, με έπαιρνε εκείνος τηλέφωνο μια φορά την εβδομάδα κι εγώ δεν είχα το κουράγιο ούτε να του εξομολογηθώ».
Ο Στράτος Τζώρτζογλου περιέγραψε στη συνέχεια την κατάσταση στην οποία είχε περιέλθει, σημειώνοντας πως, παρά το γεγονός ότι είχε συνηθίσει να αντιμετωπίζει τις δυσκολίες, εκείνη την περίοδο αισθανόταν ανήμπορος να αντιδράσει: «Από μικρός ήμουν μπροστάρης στις δυσκολίες και ξαφνικά δεν μπορούσα ούτε να κλάψω. Δεν ξέρω τι είχε συμβεί. Δεν ήταν μόνο ο θάνατος της μάνας μου. Μου πέρασε απ’ το μυαλό η ιδέα να αυτοκτονήσω. Τότε με πήρε τηλέφωνο ο γέροντας που μου έσωσε τη ζωή. Μου λέει με δάκρυα στα μάτια "Στράτο να ξέρεις ο Χριστός σε αγαπάει”. Εγώ τότε πίστευα ότι ο ούτε Χριστός δεν μου έδινε σημασία, αφού δεν κούναγα τα χέρια μου. Μου μίλαγε ο παππούλης και εγώ έλεγα πως τρελάθηκε, σκεφτόμουν “άντε γεια”, δεν με έβλεπα να ζω έναν χρόνο».
Δείτε το βίντεο
Σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια να ξεπεράσει εκείνη τη δύσκολη περίοδο έπαιξε και ο γιος του, Αλκιβιάδης: «Ο γιος μου είπε “σκέψου τι κληρονομιά θα αφήσεις. Θες να αφήσεις την εικόνα του δειλού που δραπετεύει από τη ζωή;”».
Ο Στράτος Τζώρτζογλου αναφέρθηκε και στη συνάντησή του με τον πνευματικό του και στην εξομολόγηση που ακολούθησε, περιγράφοντας όσα βίωσε εκείνη τη στιγμή: «Πήγα στον παππού να με εξομολογήσει, αλλά δεν ήταν μια συνηθισμένη εξομολόγηση. Μου λέει “τώρα Στράτο θα υπομείνεις, θα σου φέρω τον Τίμιο Σταυρό”. Μου τον έβαλε στον κρόταφο και πήγε να σπάσει το κεφάλι μου, ήταν έκρηξη του Βεζούβιου. Μετά μου τον έβαλε στο στομάχι μου, πήγε να ξεκολλήσει η κοιλιά μου και ο παπάς μου έλεγε τα λόγια του Χριστού με πολλή αγάπη και καλοσύνη. Ένιωθα ένα κάψιμο, είχε τίμιο ξύλο μέσα».
Όπως τόνισε, μετά την πνευματική αυτή διαδικασία ακολούθησε η συναισθηματική εκτόνωση, μέσα από την εξομολόγηση: «Αφού τελειώνει και αυτό μου λέει “έλα να εξομολογηθείς πραγματικά”. Με πιάνουν κάτι κλάματα, επί 45 λεπτά έλεγα αμαρτίες. Από τότε τελείωσαν οι πονοκέφαλοι, κοιμάμαι σαν πουλάκι κάθε μέρα».
Σε συνέντευξη που παραχώρησε ο ηθοποιός στην εκπομπή «Από θαύμα - Ιστορίες δεύτερης ζωής» που προβλήθηκε την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, μίλησε για ορισμένες από τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής του. Ο θάνατος της μητέρας του, Ευτυχίας, που έφυγε από τη ζωή το 2020, τον επηρέασε έντονα, με τον Στράτο Τζώρτζογλου να αναφέρεται στην κατάθλιψη που αντιμετώπισε για τρία χρόνια.
Μιλώντας για το πένθος που ακολούθησε τον θάνατο της μητέρας του, ο ηθοποιός εξήγησε πως αρχικά προσπάθησε να αποφύγει να βιώσει την απώλεια, κάτι που επιβάρυνε σημαντικά την ψυχική του κατάσταση. Όπως είπε: «Όταν έφυγε η μητέρα του, επειδή της είχα αφιερώσει όλη μου τη ζωή, στην Ευτυχία, έχασα τον σύντροφο ζωής μου, δεν το πίστευα. Προσπαθούσα να μην βιώσω το πένθος, αυτό ήταν κακό από μεριάς μου γιατί με οδήγησε σε βαριά κατάθλιψη, που κράτησε τρία χρόνια. Ένας παππούλης μου έσωσε τη ζωή, με έπαιρνε εκείνος τηλέφωνο μια φορά την εβδομάδα κι εγώ δεν είχα το κουράγιο ούτε να του εξομολογηθώ».
Ο Στράτος Τζώρτζογλου περιέγραψε στη συνέχεια την κατάσταση στην οποία είχε περιέλθει, σημειώνοντας πως, παρά το γεγονός ότι είχε συνηθίσει να αντιμετωπίζει τις δυσκολίες, εκείνη την περίοδο αισθανόταν ανήμπορος να αντιδράσει: «Από μικρός ήμουν μπροστάρης στις δυσκολίες και ξαφνικά δεν μπορούσα ούτε να κλάψω. Δεν ξέρω τι είχε συμβεί. Δεν ήταν μόνο ο θάνατος της μάνας μου. Μου πέρασε απ’ το μυαλό η ιδέα να αυτοκτονήσω. Τότε με πήρε τηλέφωνο ο γέροντας που μου έσωσε τη ζωή. Μου λέει με δάκρυα στα μάτια "Στράτο να ξέρεις ο Χριστός σε αγαπάει”. Εγώ τότε πίστευα ότι ο ούτε Χριστός δεν μου έδινε σημασία, αφού δεν κούναγα τα χέρια μου. Μου μίλαγε ο παππούλης και εγώ έλεγα πως τρελάθηκε, σκεφτόμουν “άντε γεια”, δεν με έβλεπα να ζω έναν χρόνο».
Δείτε το βίντεο
Σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια να ξεπεράσει εκείνη τη δύσκολη περίοδο έπαιξε και ο γιος του, Αλκιβιάδης: «Ο γιος μου είπε “σκέψου τι κληρονομιά θα αφήσεις. Θες να αφήσεις την εικόνα του δειλού που δραπετεύει από τη ζωή;”».
Ο Στράτος Τζώρτζογλου αναφέρθηκε και στη συνάντησή του με τον πνευματικό του και στην εξομολόγηση που ακολούθησε, περιγράφοντας όσα βίωσε εκείνη τη στιγμή: «Πήγα στον παππού να με εξομολογήσει, αλλά δεν ήταν μια συνηθισμένη εξομολόγηση. Μου λέει “τώρα Στράτο θα υπομείνεις, θα σου φέρω τον Τίμιο Σταυρό”. Μου τον έβαλε στον κρόταφο και πήγε να σπάσει το κεφάλι μου, ήταν έκρηξη του Βεζούβιου. Μετά μου τον έβαλε στο στομάχι μου, πήγε να ξεκολλήσει η κοιλιά μου και ο παπάς μου έλεγε τα λόγια του Χριστού με πολλή αγάπη και καλοσύνη. Ένιωθα ένα κάψιμο, είχε τίμιο ξύλο μέσα».
Όπως τόνισε, μετά την πνευματική αυτή διαδικασία ακολούθησε η συναισθηματική εκτόνωση, μέσα από την εξομολόγηση: «Αφού τελειώνει και αυτό μου λέει “έλα να εξομολογηθείς πραγματικά”. Με πιάνουν κάτι κλάματα, επί 45 λεπτά έλεγα αμαρτίες. Από τότε τελείωσαν οι πονοκέφαλοι, κοιμάμαι σαν πουλάκι κάθε μέρα».
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