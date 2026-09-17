Στράτος Τζώρτζογλου: Μου πέρασε από το μυαλό η ιδέα να αυτοκτονήσω

Στράτος Τζώρτζογλου

Σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια να ξεπεράσει εκείνη τη δύσκολη περίοδο έπαιξε και ο γιος του, Αλκιβιάδης:

«Ο γιος μου είπε “σκέψου τι κληρονομιά θα αφήσεις. Θες να αφήσεις την εικόνα του δειλού που δραπετεύει από τη ζωή;”».

Ο Στράτος Τζώρτζογλου αναφέρθηκε και στη συνάντησή του με τον πνευματικό του και στην εξομολόγηση που ακολούθησε, περιγράφοντας όσα βίωσε εκείνη τη στιγμή:

«Πήγα στον παππού να με εξομολογήσει, αλλά δεν ήταν μια συνηθισμένη εξομολόγηση. Μου λέει “τώρα Στράτο θα υπομείνεις, θα σου φέρω τον Τίμιο Σταυρό”. Μου τον έβαλε στον κρόταφο και πήγε να σπάσει το κεφάλι μου, ήταν έκρηξη του Βεζούβιου. Μετά μου τον έβαλε στο στομάχι μου, πήγε να ξεκολλήσει η κοιλιά μου και ο παπάς μου έλεγε τα λόγια του Χριστού με πολλή αγάπη και καλοσύνη. Ένιωθα ένα κάψιμο, είχε τίμιο ξύλο μέσα».

Όπως τόνισε, μετά την πνευματική αυτή διαδικασία ακολούθησε η συναισθηματική εκτόνωση, μέσα από την εξομολόγηση:

«Αφού τελειώνει και αυτό μου λέει “έλα να εξομολογηθείς πραγματικά”. Με πιάνουν κάτι κλάματα, επί 45 λεπτά έλεγα αμαρτίες. Από τότε τελείωσαν οι πονοκέφαλοι, κοιμάμαι σαν πουλάκι κάθε μέρα».