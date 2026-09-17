Η χήρα που «πλήρωσε» με €5,2 εκατ. την αγάπη που της πούλησε συνοδός πολυτελείας, είχε αγοράσει και έπαυλη €14 εκατ. για να στεγάσει τον έρωτά τους

O 38χρονος συνοδός πολυτελείας σε βάρος του οποίου υποβλήθηκε η αγωγή

«Μια τρελή περιπέτεια»

Μέχρι την άνοιξη, σύμφωνα τόσο με την εκδοχή των εισαγγελικών αρχών όσο και με την αγωγή της Φλίπο, ο Σταρ και το πρακτορείο την να υπογράψει μια «Συμφωνία Εξόδου» ύψους 8,6 εκατομμυρίων ευρώ, ώστε εκείνος να μπορέσει υποτίθεται να εξαγοράσει τη λύση του συμβολαίου του με το πρακτορείο.Η Φλίπο μετέφερε 5,2 εκατομμύρια ευρώ σε κοινό λογαριασμό της Charles Schwab, πριν ο Σταρ να μεταφέρει το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων σε λογαριασμό που βρισκόταν αποκλειστικά υπό τον δικό του έλεγχο και να απειλήσει ότι θα εξαφανιζόταν με τα χρήματα. Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα που κατέθεσε η ίδια, το αποτέλεσμα ήταν το τραπεζικό της υπόλοιπο να μειωθεί σε μονοψήφιο αριθμό ευρώ.«Τώρα γνωρίζει ότι υπήρξε θύμα απάτης», δήλωσε ο δικηγόρος της 49χρονης, Λόρι Χάτσερ. Ο δικηγόρος έκανε αίτηση ζητώντας από το δικαστήριο να παρέμβει διότι ο Σταρ φέρεται να ξοδεύει τα χρήματα για να «διασκορπίσει τα κλεμμένα κεφάλαια». «Τώρα αναγνωρίζω ότι ήμουν θύμα ενός φρικτού σχεδίου του Σταρ, ο οποίος είναι ένας ψυχοπαθής που στερείται κάθε συνείδησης», ισχυρίστηκε η Φλίπο.Ωστόσο, όταν επικοινώνησε μαζί του η εφημερίδα «The Post» την Τρίτη, ο Σταρ ισχυρίστηκε ότι μεγάλο μέρος δαπανήθηκε για έξοδα του ζευγαριού και φιλανθρωπικές δωρεές και ανέφερε ότι είχαν απομείνει περίπου 2,6 εκατομμύρια ευρώ. «Ήθελα να έχω οικονομική ασφάλεια. Ήθελα να φύγω από το πρακτορείο και να επιδιώξω πραγματικά μια σχέση, γιατί ήμουν ερωτευμένος μαζί της παρά όλα τα άλλα», είπε.Ο Σταρ ισχυρίστηκε επίσης ότι οι κατηγορίες για εξαναγκασμό «δεν είναι αληθινές», επιμένοντας ότι η «συμφωνία εξόδου» ήταν ιδέα της Φλίπο και ότι ο ίδιος δεν την ήθελε εξ αρχής. Ισχυρίστηκε ότι εκείνη συμπεριφερόταν καταχρηστικά απέναντί του, χαρακτηρίζοντας τη σχέση τους «μια τρελή, γ... περιπέτεια».«Δεν μπορείς να ξαναγράψεις μια ολόκληρη σχέση απλώς καταθέτοντας αγωγή μετά το τέλος της», πρόσθεσε σε δήλωσή του ο δικηγόρος του Σταρ, Τοντ Σπόντεκ. «Η αγωγή αφηγείται μια δραματική ιστορία. Τα αποδεικτικά στοιχεία θα αποκαλύψουν την πραγματική», συμπλήρωσε.