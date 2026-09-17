Η Μαντόνα θα ανοίξει τα MTV VMAs 2026: Επιστρέφει στη σκηνή των βραβείων μετά από 23 χρόνια
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Μαντόνα MTV VMA

Η Μαντόνα θα ανοίξει τα MTV VMAs 2026: Επιστρέφει στη σκηνή των βραβείων μετά από 23 χρόνια

Η βασίλισσα της ποπ είναι υποψήφια για 11 βραβεία

Η Μαντόνα θα ανοίξει τα MTV VMAs 2026: Επιστρέφει στη σκηνή των βραβείων μετά από 23 χρόνια
Ιωάννα Μαρίνου
Τα MTV Video Music Awards 2026 θα ανοίξει η Μαντόνα, με την τραγουδίστρια να ετοιμάζεται να εμφανιστεί στη διοργάνωση μετά από 23 χρόνια.

Η βασίλισσα της ποπ προηγείται στις φετινές υποψηφιότητες των VMAs με 11 συνολικά, λίγους μήνες μετά την κυκλοφορία του νέου της άλμπουμ «Confessions II», το οποίο έκανε ντεμπούτο στην κορυφή του Billboard 200 τον Ιούλιο.

Μεταξύ των υποψηφιοτήτων της Μαντόνα για τα VMAs 2026 είναι εκείνη για το Βίντεο της Χρονιάς με το «Confessions II — The Film», για Καλλιτέχνιδα της Χρονιάς, καθώς και για Τραγούδι της Χρονιάς με το «Bring Your Love».

Η τελευταία εμφάνισή της στα VMAs ήταν το 2003, όταν είχε ανοίξει τη διοργάνωση μαζί με την Μπρίτνεϊ Σπίαρς και την Κριστίνα Αγκιλέρα.

Τα VMAs θα μεταδοθούν ταυτόχρονα από CBS και MTV, με παρουσιαστή τον Snoop Dogg, ζωντανά από το Λος Άντζελες την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου. Η τελετή θα μεταδοθεί επίσης ζωντανά μέσω Paramount+ Premium στις ΗΠΑ, ενώ από την επόμενη ημέρα θα είναι διαθέσιμη παγκοσμίως μέσω Paramount+ και MTV.

Η Μαντόνα έχει μακρά ιστορία στα VMAs. Η εμφάνισή της με το «Like a Virgin» στην πρώτη διοργάνωση, το 1984, αποτέλεσε σημείο αναφοράς στην ιστορία των μουσικών βραβείων και της ποπ κουλτούρας.

Στις υπόλοιπες εμφανίσεις της στα VMAs περιλαμβάνονται το «Express Yourself», με το οποίο άνοιξε τη διοργάνωση το 1989, το θεατρικό «Vogue» του 1990, εμπνευσμένο από τον 18ο αιώνα, καθώς και το «Bye Bye Baby» το 1993.

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Με 19 βραβεία VMAs στην καριέρα της, αυτή είναι η τρίτη φορά που η Μαντόνα βρίσκεται στην κορυφή των υποψηφιοτήτων της διοργάνωσης. Το 1990 είχε αποσπάσει εννέα υποψηφιότητες για το «Vogue», ενώ το 1998 είχε λάβει ακόμη εννέα για τα «Ray of Light» και «Frozen».
Ιωάννα Μαρίνου

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