Βίντεο: Η Αναστασία τραγούδησε στο Σύνταγμα, της πετούσαν γαρύφαλλα στην πλατεία
Βίντεο: Η Αναστασία τραγούδησε στο Σύνταγμα, της πετούσαν γαρύφαλλα στην πλατεία
Η τραγουδίστρια μετέτρεψε το σημείο σε σκηνή νυχτερινού κέντρου
Στο Σύνταγμα τραγούδησε η Αναστασία μαζί με τους μουσικούς της, ενώ γυναίκες που βρίσκονταν στην πλατεία της πέταξαν γαρύφαλλα, όπως συμβαίνει στα νυχτερινά κέντρα.
Το απόγευμα της Τετάρτης 16 Σεπτεμβρίου, η τραγουδίστρια βρέθηκε στο κέντρο της Αθήνας και ερμήνευσε ζωντανά ορισμένες από τις επιτυχίες της και άλλων καλλιτεχνών, ανάμεσα στους περαστικούς που είχαν συγκεντρωθεί στην πλατεία Συντάγματος.
Σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media, αλλά και μέσα από τον ραδιοφωνικό σταθμό Ρυθμός 94,9, με τον οποίο συνεργάστηκε η Αναστασία για τη συγκεκριμένη ιδέα, η τραγουδίστρια εμφανίζεται να ερμηνεύει κομμάτια της, μετατρέποντας για λίγο την πλατεία σε σκηνή νυχτερινού κέντρου.
Δείτε βίντεο
Το απόγευμα της Τετάρτης 16 Σεπτεμβρίου, η τραγουδίστρια βρέθηκε στο κέντρο της Αθήνας και ερμήνευσε ζωντανά ορισμένες από τις επιτυχίες της και άλλων καλλιτεχνών, ανάμεσα στους περαστικούς που είχαν συγκεντρωθεί στην πλατεία Συντάγματος.
Σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media, αλλά και μέσα από τον ραδιοφωνικό σταθμό Ρυθμός 94,9, με τον οποίο συνεργάστηκε η Αναστασία για τη συγκεκριμένη ιδέα, η τραγουδίστρια εμφανίζεται να ερμηνεύει κομμάτια της, μετατρέποντας για λίγο την πλατεία σε σκηνή νυχτερινού κέντρου.
Δείτε βίντεο
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