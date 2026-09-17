Η «Βάλια» από το Καφέ της Χαράς έγινε ρεπόρτερ, δείτε βίντεο

Κλείσιμο

Μετά την επιτυχία της σειράς, η ηθοποιός είχε επιλέξει να απομακρυνθεί από την τηλεόραση και να επικεντρωθεί στις σπουδές της στη Νομική. Παράλληλα με τις σπουδές της, τα τελευταία χρόνια είχε παίξει και σε θεατρικές παραστάσεις, τονίζοντας σε συνέντευξή της στο «Happy Day» το 2021, πως δεν ήθελε να εργαστεί σε έναν χώρο, που να συνδέεται με τον θείο της, Χάρη Ρώμα, όπως είχε συμβεί στο Καφέ της Χαράς.Πιο αναλυτικά, είχε δηλώσει: «Η παράσταση που ετοιμάζουμε είναι το πρώτο μου βήμα. Είχα πει ότι η επόμενή μου δουλειά δεν θέλω να έχει καμία σχέση με τον Χάρη. Και χαίρομαι που έτσι είμαι τώρα εγώ ως Έφη κα έτσι με αντιμετωπίζουν στον θίασο. Η “ανιψιά του Χάρη” ήταν το αντίστοιχο “η Έφη και ο Πάρης είναι μαζί όπως η Βάλια και ο Μανωλάκης”. Πολλές φορές φτιάχνουμε έναν τίτλο στο μυαλό μας, ο οποίος μπορεί να μην έχει σχέση με την πραγματικότητα και αυτό σε ακολουθεί. Οπότε, τώρα χαίρομαι πραγματικά που δεν έχω σχέση με τίποτα από αυτά τα δύο».