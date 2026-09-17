Η «Βάλια» από το Καφέ της Χαράς έγινε ρεπόρτερ, δείτε βίντεο
Η «Βάλια» από το Καφέ της Χαράς έγινε ρεπόρτερ, δείτε βίντεο
Η Έφη Ρασσιά που είχε γίνει γνωστή στο τηλεοπτικό κοινό μέσα από τη δημοφιλή σειρά ασχολείται με τη δημοσιογραφία
Νέα επαγγελματική πορεία φαίνεται πως ακολουθεί η Έφη Ρασσιά, που έγινε γνωστή ως «Βάλια» στο Καφέ της Χαράς, καθώς πλέον ασχολείται με το ρεπορτάζ.
Η ηθοποιός που είχε γίνει γνωστή στο τηλεοπτικό κοινό μέσα από τη δημοφιλή σειρά που προβλήθηκε από το 2003 έως το 2006, επέστρεψε στην τηλεόραση, αυτή τη φορά από διαφορετικό πόστο, ως ρεπόρτερ του Mega.
Πρόσφατα, η Έφη Ρασσιά πραγματοποίησε ζωντανή σύνδεση από το Αστυνομικό Τμήμα Κυψέλης, μεταφέροντας τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από την υπόθεση που αφορά στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.
Δείτε βίντεο
Μετά την επιτυχία της σειράς, η ηθοποιός είχε επιλέξει να απομακρυνθεί από την τηλεόραση και να επικεντρωθεί στις σπουδές της στη Νομική. Παράλληλα με τις σπουδές της, τα τελευταία χρόνια είχε παίξει και σε θεατρικές παραστάσεις, τονίζοντας σε συνέντευξή της στο «Happy Day» το 2021, πως δεν ήθελε να εργαστεί σε έναν χώρο, που να συνδέεται με τον θείο της, Χάρη Ρώμα, όπως είχε συμβεί στο Καφέ της Χαράς.
Πιο αναλυτικά, είχε δηλώσει: «Η παράσταση που ετοιμάζουμε είναι το πρώτο μου βήμα. Είχα πει ότι η επόμενή μου δουλειά δεν θέλω να έχει καμία σχέση με τον Χάρη. Και χαίρομαι που έτσι είμαι τώρα εγώ ως Έφη κα έτσι με αντιμετωπίζουν στον θίασο. Η “ανιψιά του Χάρη” ήταν το αντίστοιχο “η Έφη και ο Πάρης είναι μαζί όπως η Βάλια και ο Μανωλάκης”. Πολλές φορές φτιάχνουμε έναν τίτλο στο μυαλό μας, ο οποίος μπορεί να μην έχει σχέση με την πραγματικότητα και αυτό σε ακολουθεί. Οπότε, τώρα χαίρομαι πραγματικά που δεν έχω σχέση με τίποτα από αυτά τα δύο».
Η ηθοποιός που είχε γίνει γνωστή στο τηλεοπτικό κοινό μέσα από τη δημοφιλή σειρά που προβλήθηκε από το 2003 έως το 2006, επέστρεψε στην τηλεόραση, αυτή τη φορά από διαφορετικό πόστο, ως ρεπόρτερ του Mega.
Πρόσφατα, η Έφη Ρασσιά πραγματοποίησε ζωντανή σύνδεση από το Αστυνομικό Τμήμα Κυψέλης, μεταφέροντας τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από την υπόθεση που αφορά στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.
Δείτε βίντεο
Μετά την επιτυχία της σειράς, η ηθοποιός είχε επιλέξει να απομακρυνθεί από την τηλεόραση και να επικεντρωθεί στις σπουδές της στη Νομική. Παράλληλα με τις σπουδές της, τα τελευταία χρόνια είχε παίξει και σε θεατρικές παραστάσεις, τονίζοντας σε συνέντευξή της στο «Happy Day» το 2021, πως δεν ήθελε να εργαστεί σε έναν χώρο, που να συνδέεται με τον θείο της, Χάρη Ρώμα, όπως είχε συμβεί στο Καφέ της Χαράς.
Πιο αναλυτικά, είχε δηλώσει: «Η παράσταση που ετοιμάζουμε είναι το πρώτο μου βήμα. Είχα πει ότι η επόμενή μου δουλειά δεν θέλω να έχει καμία σχέση με τον Χάρη. Και χαίρομαι που έτσι είμαι τώρα εγώ ως Έφη κα έτσι με αντιμετωπίζουν στον θίασο. Η “ανιψιά του Χάρη” ήταν το αντίστοιχο “η Έφη και ο Πάρης είναι μαζί όπως η Βάλια και ο Μανωλάκης”. Πολλές φορές φτιάχνουμε έναν τίτλο στο μυαλό μας, ο οποίος μπορεί να μην έχει σχέση με την πραγματικότητα και αυτό σε ακολουθεί. Οπότε, τώρα χαίρομαι πραγματικά που δεν έχω σχέση με τίποτα από αυτά τα δύο».
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