Ο Γιάννης Κότσιρας ανέβαλε συναυλία του λόγω βροχής, αλλά τραγούδησε a cappella για να ευχαριστήσει το κοινό του
Ο Γιάννης Κότσιρας ανέβαλε συναυλία του λόγω βροχής, αλλά τραγούδησε a cappella για να ευχαριστήσει το κοινό του
Η επιδείνωση του καιρού δεν επέτρεψε να πραγματοποιηθεί η συναυλία
A cappella στη βροχή τραγούδησε ο Γιάννης Κότσιρας για να ευχαριστήσει το κοινό του, μετά την απόφαση να αναβάλει τη συναυλία του λόγω των καιρικών συνθηκών.
Το βράδυ της Τρίτης 15 Σεπτεμβρίου, ο καλλιτέχνης είχε προγραμματισμένη εμφάνιση στο Βεάκειο Θέατρο, η οποία ωστόσο δεν πραγματοποιήθηκε. Παρότι οι πόρτες του θεάτρου άνοιξαν κανονικά και οι θεατές είχαν καθίσει, η επιδείνωση του καιρού δεν επέτρεψε να ξεκινήσει η συναυλία.
Με τη βροχή να δυναμώνει, ο Γιάννης Κότσιρας ανέβηκε στη σκηνή και ανακοίνωσε ο ίδιος στο κοινό την αναβολή της εμφάνισης. Ωστόσο πριν αποχωρήσει, ερμήνευσε χωρίς μουσική το «Τσιγάρο», ενώ οι θεατές παρακολουθούσαν με ανοιχτές ομπρέλες. Η αυθόρμητη ερμηνεία του τραγουδιστή καταγράφηκε σε βίντεο, που δημοσιεύτηκαν στα social media, με τον ίδιο να τραγουδά μόνος στη σκηνή, παρά τη βροχή.
«Ο λόγος που περιμέναμε είναι γιατί είχαμε πρόβλεψη ότι δεν θα βρέξει και όντως βρέχει. Δεν θα σταματήσει δυστυχώς. Συγγνώμη, θα πρέπει να την αναβάλουμε. Θα σας πούμε αύριο την ημερομηνία. Το μόνο που μπορώ να σας πω εγώ για να σας ευχαριστήσω που είσαστε εδώ...» είπε ο Γιάννης Κότσιρας και ξεκίνησε να ερμηνεύει, ενώ ο κόσμος τον χειροκροτούσε.
Δείτε βίντεο
Το βράδυ της Τρίτης 15 Σεπτεμβρίου, ο καλλιτέχνης είχε προγραμματισμένη εμφάνιση στο Βεάκειο Θέατρο, η οποία ωστόσο δεν πραγματοποιήθηκε. Παρότι οι πόρτες του θεάτρου άνοιξαν κανονικά και οι θεατές είχαν καθίσει, η επιδείνωση του καιρού δεν επέτρεψε να ξεκινήσει η συναυλία.
Με τη βροχή να δυναμώνει, ο Γιάννης Κότσιρας ανέβηκε στη σκηνή και ανακοίνωσε ο ίδιος στο κοινό την αναβολή της εμφάνισης. Ωστόσο πριν αποχωρήσει, ερμήνευσε χωρίς μουσική το «Τσιγάρο», ενώ οι θεατές παρακολουθούσαν με ανοιχτές ομπρέλες. Η αυθόρμητη ερμηνεία του τραγουδιστή καταγράφηκε σε βίντεο, που δημοσιεύτηκαν στα social media, με τον ίδιο να τραγουδά μόνος στη σκηνή, παρά τη βροχή.
«Ο λόγος που περιμέναμε είναι γιατί είχαμε πρόβλεψη ότι δεν θα βρέξει και όντως βρέχει. Δεν θα σταματήσει δυστυχώς. Συγγνώμη, θα πρέπει να την αναβάλουμε. Θα σας πούμε αύριο την ημερομηνία. Το μόνο που μπορώ να σας πω εγώ για να σας ευχαριστήσω που είσαστε εδώ...» είπε ο Γιάννης Κότσιρας και ξεκίνησε να ερμηνεύει, ενώ ο κόσμος τον χειροκροτούσε.
Δείτε βίντεο
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