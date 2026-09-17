Γιώργος Μαζωνάκης: Τελέστηκε σε κλίμα οδύνης τρισάγιο στη μνήμη του
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Γιώργος Μαζωνάκης Τρισάγιο

Γιώργος Μαζωνάκης: Τελέστηκε σε κλίμα οδύνης τρισάγιο στη μνήμη του

Η επιμνημόσυνη δέηση τελέστηκε  παρουσία της οικογένειας του εκλιπόντος καλλιτέχνη

Γιώργος Μαζωνάκης: Τελέστηκε σε κλίμα οδύνης τρισάγιο στη μνήμη του
Ιωάννα Μαρίνου
Τρισάγιο για τα εννιάμερα από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη τελέστηκε στη μνήμη του δημοφιλούς τραγουδιστή, στο Γ’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Την  Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου λίγο μετά τις 11:00, τελέστηκε η επιμνημόσυνη δέηση στη Νίκαια, παρουσία των γονιών, των αδερφών και άλλων συγγενών του εκλιπόντος καλλιτέχνη.

Την ίδια ώρα, φίλοι και θαυμαστές του Γιώργου Μαζωνάκη, που έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου σε ηλικία 54 ετών, συνεχίζουν να προσέρχονται στον τάφο του, αφήνοντας λουλούδια και μηνύματα.

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Λευκά λουλούδια, ζωγραφιές και χειρόγραφα σημειώματα έχουν τοποθετηθεί γύρω από το μνήμα του τραγουδιστή. Μέσα σε αυτό το σκηνικό, η Βάσω Μαζωνάκη βρέθηκε το πρωί της Τετάρτης στο Γ’ Νεκροταφείο, ανάμεσα στον κόσμο που είχε συγκεντρωθεί στο σημείο. Η ίδια ζήτησε κάποια στιγμή από τις κάμερες να απομακρυνθούν, ώστε να μπορέσει να θρηνήσει τον αδερφό της.



Γιώργος Μαζωνάκης: Τελέστηκε σε κλίμα οδύνης τρισάγιο στη μνήμη του
Γιώργος Μαζωνάκης: Τελέστηκε σε κλίμα οδύνης τρισάγιο στη μνήμη του
Γιώργος Μαζωνάκης: Τελέστηκε σε κλίμα οδύνης τρισάγιο στη μνήμη του
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Η εξόδιος ακολουθία του Γιώργου Μαζωνάκη τελέστηκε τη Δευτέρα στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, παρουσία της οικογένειάς του, συγγενών, φίλων, συνεργατών και ανθρώπων από τον καλλιτεχνικό χώρο.

Μετά την ολοκλήρωση της εξόδιου ακολουθίας, η σορός του τραγουδιστή μεταφέρθηκε στο Γ΄ Νεκροταφείο Αθηνών. Η ταφή πραγματοποιήθηκε μετά την πομπή που ξεκίνησε από τη Νίκαια, με τους πιο κοντινούς του ανθρώπους να τον συνοδεύουν στην τελευταία του κατοικία. Οι χιλιάδες κόσμου τραγούδησαν το «Φεύγω για μένα» και έριξαν λευκά τριαντάφυλλα.
Ιωάννα Μαρίνου

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