Η αντίδραση του Τζακ Αντόνοφ όταν θαυμαστής του ζήτησε να παίξει το τραγούδι από τον γάμο με την πρώην του, Μάργκαρετ Κουάλεϊ
Η αντίδραση του Τζακ Αντόνοφ όταν θαυμαστής του ζήτησε να παίξει το τραγούδι από τον γάμο με την πρώην του, Μάργκαρετ Κουάλεϊ
Με τίποτα, απάντησε ο καλλιτέχνης με χιούμορ στο αίτημα του θαυμαστή του
Με χιούμορ αντέδρασε ο Τζακ Αντόνοφ, όταν θαυμαστής του ζήτησε να παίξει το «Let's Get Married», το τραγούδι που είχε επιλέξει στον γάμο με την πρώην σύζυγό του, Μάργκαρετ Κουάλεϊ.
Κατά τη διάρκεια συναυλίας του στο Λος Άντζελες την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, ο frontman των Bleachers ήρθε αντιμέτωπος με ένα αίτημα, που δεν περίμενε. Σε βίντεο από την εμφάνιση του τραγουδιστή, που δημοσίευσε η USA Today, ένα πρόσωπο από το κοινό ζήτησε από τον Αντόνοφ να παίξει το «Let's Get Married», σημειώνοντας ότι ήταν το τραγούδι του γάμου του με την ηθοποιό, το 2023. «Με τίποτα» απάντησε γελώντας ο μουσικός, πριν προσθέσει: «Διάβασε τις ειδήσεις, αδερφέ».
Το κοινό ξέσπασε σε γέλια, ενώ στη συνέχεια ο καλλιτέχνης σημείωσε ότι «αγαπά» το συγκεκριμένο τραγούδι και αποκάλυψε πως το έγραψε πριν από 11 χρόνια.
Δείτε το βίντεο
Οι θαυμαστές δεν άφησαν ασχολίαστη την αναφορα στον χωρισμό από την Κουάλεϊ. Στα σχόλια του σχετικού βίντεο, ένας έγραψε ότι επρόκειτο για «την πρώτη πραγματική επιβεβαίωση του διαζυγίου», ενώ άλλος σχολίασε πως «είναι πραγματικά ξεκαρδιστικός». Ένας τρίτος ανέφερε: «Ξέρω ότι δεν ρίχνει σπόντες για τη Μάργκαρετ» ενώ άλλος θαυμαστής έγραψε: «Τζακ, ταυτίζομαι».
Το σχόλιο του Αντόνοφ έρχεται δύο μήνες μετά την επιβεβαίωση του Page Six, τον Ιούλιο, ότι το ζευγάρι χώρισε, έπειτα από σχεδόν τρία χρόνια γάμου. Πηγή είχε δηλώσει τότε στο People ότι ο γάμος τους ήταν «ταραχώδης» και ότι «τσακώνονταν πολύ», εξηγώντας πως «μεταξύ της καριέρας της και του γεγονότος ότι εκείνος βρισκόταν συνεχώς σε περιοδεία ή δούλευε μέχρι αργά στο στούντιο, τα πράγματα ήταν δύσκολα».
Οι πρώτες φήμες για χωρισμό είχαν ξεκινήσει όταν η 31χρονη ηθοποιός δεν παρευρέθηκε μαζί με τον Αντόνοφ στον πολυσυζητημένο γάμο της Τέιλορ Σουίφτ με τον Τράβις Κέλσι, στις 3 Ιουλίου. Ο 42χρονος frontman των Bleachers έδωσε το «παρών» στην τελετή μαζί με την αδερφή του.
Ο βραβευμένος με Grammy μουσικός και η ηθοποιός είχαν κάνει την τελευταία τους κοινή δημόσια εμφάνιση στα βραβεία Grammy, την 1η Φεβρουαρίου. Οι δυο τους είχαν πυροδοτήσει για πρώτη φορά φήμες ότι ήταν ζευγάρι το 2021, όταν είχαν φωτογραφηθεί να ανταλλάσσουν φιλιά κατά τη διάρκεια ραντεβού τους.
Η Κουάλεϊ επιβεβαίωσε τον αρραβώνα τους τον Μάιο του 2022, με ανάρτηση στο Instagram, στην οποία έδειχνε το διαμαντένιο δαχτυλίδι που της είχε χαρίσει ο μουσικός και έγραφε στη λεζάντα: «Ω, τον αγαπώ!».
Κατά τη διάρκεια συναυλίας του στο Λος Άντζελες την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, ο frontman των Bleachers ήρθε αντιμέτωπος με ένα αίτημα, που δεν περίμενε. Σε βίντεο από την εμφάνιση του τραγουδιστή, που δημοσίευσε η USA Today, ένα πρόσωπο από το κοινό ζήτησε από τον Αντόνοφ να παίξει το «Let's Get Married», σημειώνοντας ότι ήταν το τραγούδι του γάμου του με την ηθοποιό, το 2023. «Με τίποτα» απάντησε γελώντας ο μουσικός, πριν προσθέσει: «Διάβασε τις ειδήσεις, αδερφέ».
Το κοινό ξέσπασε σε γέλια, ενώ στη συνέχεια ο καλλιτέχνης σημείωσε ότι «αγαπά» το συγκεκριμένο τραγούδι και αποκάλυψε πως το έγραψε πριν από 11 χρόνια.
Δείτε το βίντεο
@usatodayentertainment
Jack Antonoff jokes about his song "Let's Get Married" during his final night at the Troubadour in Los Angeles.♬ original sound - USA TODAY Entertainment
Το σχόλιο του Αντόνοφ έρχεται δύο μήνες μετά την επιβεβαίωση του Page Six, τον Ιούλιο, ότι το ζευγάρι χώρισε, έπειτα από σχεδόν τρία χρόνια γάμου. Πηγή είχε δηλώσει τότε στο People ότι ο γάμος τους ήταν «ταραχώδης» και ότι «τσακώνονταν πολύ», εξηγώντας πως «μεταξύ της καριέρας της και του γεγονότος ότι εκείνος βρισκόταν συνεχώς σε περιοδεία ή δούλευε μέχρι αργά στο στούντιο, τα πράγματα ήταν δύσκολα».
Οι πρώτες φήμες για χωρισμό είχαν ξεκινήσει όταν η 31χρονη ηθοποιός δεν παρευρέθηκε μαζί με τον Αντόνοφ στον πολυσυζητημένο γάμο της Τέιλορ Σουίφτ με τον Τράβις Κέλσι, στις 3 Ιουλίου. Ο 42χρονος frontman των Bleachers έδωσε το «παρών» στην τελετή μαζί με την αδερφή του.
Ο βραβευμένος με Grammy μουσικός και η ηθοποιός είχαν κάνει την τελευταία τους κοινή δημόσια εμφάνιση στα βραβεία Grammy, την 1η Φεβρουαρίου. Οι δυο τους είχαν πυροδοτήσει για πρώτη φορά φήμες ότι ήταν ζευγάρι το 2021, όταν είχαν φωτογραφηθεί να ανταλλάσσουν φιλιά κατά τη διάρκεια ραντεβού τους.
Η Κουάλεϊ επιβεβαίωσε τον αρραβώνα τους τον Μάιο του 2022, με ανάρτηση στο Instagram, στην οποία έδειχνε το διαμαντένιο δαχτυλίδι που της είχε χαρίσει ο μουσικός και έγραφε στη λεζάντα: «Ω, τον αγαπώ!».
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