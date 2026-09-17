Rolex Perpetual Padellone: Χρόνος σε απόλυτο συγχρονισμό



Η Rolex παρουσιάζει το Perpetual Padellone, ένα ξεχωριστό ρολόι που αναδεικνύει την τεχνική αρτιότητα μάρκας στους μηχανισμούς ημερολογίου με στιγμιαία αλλαγή των ενδείξεων, ενώ ο δίσκος των φάσεων της Σελήνης μεταφέρει τον νυχτερινό ουρανό στο καντράν.



Το Perpetual Padellone συνδυάζει την ακρίβεια με την προηγμένη τεχνολογία και έναν εκλεπτυσμένο σχεδιασμό που παραπέμπει στην παράδοση της μάρκας. Η κάσα των 39 mm, οι κομψές γραμμές και το προσεγμένο φινίρισμα του καντράν διαμορφώνουν έναν διαχρονικό χαρακτήρα. Το πλήρες ετήσιο ημερολόγιο αποτελεί κεντρικό στοιχείο του μοντέλου. Ακριβώς τα μεσάνυχτα, η ημέρα, η ημερομηνία και ο μήνας αλλάζουν ταυτόχρονα, εξασφαλίζοντας τον απόλυτο συγχρονισμό των ενδείξεων. Παράλληλα, ο δίσκος των φάσεων της Σελήνης ακολουθεί τον σεληνιακό κύκλο, προσθέτοντας μια ξεχωριστή οπτική διάσταση στο καντράν.

Το νέο κομψό μοντέλο διατίθεται σε ροζ χρυσό Everose 18 καρατίων με έντονο λευκό καντράν με φινίρισμα από κόκκους και μπρασελέ Settimo. Δύο ακόμη εκδοχές συμπληρώνουν τη συλλογή. Η πρώτη είναι κατασκευασμένη από πλατίνα 950, το καντράν είναι σε απόχρωση μπλε του πάγου με κοκκώδες φινίρισμα και λουράκι από ματ μαύρο δέρμα. Η δεύτερη συνδυάζει κάσα από ροζ χρυσό Everose 18 καρατίων, έντονο λευκό καντράν και καφέ λουράκι από δέρμα.





Το Perpetual Padellone είναι ένα ρολόι με στιγμιαίο πλήρες ετήσιο ημερολόγιο. Εκτός από την ώρα, εμφανίζει την ημέρα, την ημερομηνία, τον μήνα και τις φάσεις της Σελήνης. Η ημέρα και ο μήνας εμφανίζονται στα αγγλικά μέσα από δύο παράθυρα στη θέση της ώρας 12, ενώ ένας μπλε δείκτης, με ημισέληνο στην άκρη του, υποδεικνύει την ημερομηνία στην περιφέρεια του καντράν.

Η φάση της Σελήνης προβάλλεται σε έναν πλήρως ορατό μπλε δίσκο από σμάλτο, ο οποίος ολοκληρώνει μία περιστροφή κάθε σεληνιακό μήνα, δηλαδή κάθε 29,53 ημέρες. Η πανσέληνος και η νέα Σελήνη είναι κατασκευασμένες από μετεωρίτη, με τη δεύτερη να φέρει σκούρα μπλε επίστρωση PVD. Κατά τη διάρκεια του σεληνιακού κύκλου, οι δύο απεικονίσεις ευθυγραμμίζονται διαδοχικά με έναν τριγωνικό δείκτη πάνω από τον δίσκο.

Στις δύο απεικονίσεις της Σελήνης αποτυπώνεται ένα πρόσωπο, ως αναφορά σε ένα ιστορικό μοντέλο της Rolex, γνωστό στους συλλέκτες με το προσωνύμιο «Padellone», όπου το ουράνιο σώμα παρουσιαζόταν επίσης με ανθρώπινα χαρακτηριστικά και περιβαλλόταν από αστέρια.

Στην καρδιά του ετήσιου ημερολογίου βρίσκεται το κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας σύστημα Haplos. Ο μηχανισμός διακρίνει αυτόματα τους μήνες των 30 και 31 ημερών, με αποτέλεσμα να απαιτείται μόνο μία χειροκίνητη διόρθωση τον χρόνο, κατά τη μετάβαση από τον Φεβρουάριο στον Μάρτιο.

Οι φάσεις της Σελήνης και οι ενδείξεις του ημερολογίου μπορούν να ρυθμιστούν ανά πάσα στιγμή, χωρίς καμία επίδραση στη λειτουργία του μηχανισμού. Για τη ρύθμιση των ενδείξεων, η κάσα διαθέτει τέσσερις πλευρικούς διορθωτές, οι οποίοι ενεργοποιούνται με ειδικό εργαλείο ρύθμισης.





Κλασική κομψότητα, σύγχρονη έκφραση

Το Perpetual Padellone αντλεί έμπνευση από το reference 8171, ένα μοντέλο που κυκλοφόρησε από τα τέλη της δεκαετίας του 1940 έως τις αρχές της δεκαετίας του 1950 και απέκτησε το προσωνύμιο «Padellone». Η νέα δημιουργία μεταφέρει αυτή την κλασική αισθητική στο σήμερα μέσα από μια κάσα 39 mm με κομψές γραμμές, θολωτή στεφάνη στο πάνω μέρος και διακριτικά ραβδωτή στο κάτω μέρος, καθώς και καντράν με κοκκώδες φινίρισμα στο κέντρο και λεπτό σατινέ φινίρισμα στην περιφέρεια.

Το Perpetual Padellone διατίθεται με μπρασελέ Settimo από 18 καράτια ροζ χρυσό Everose ή με λουράκι από δέρμα. Το Settimo παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 2025 στο Perpetual 1908 και αποτελείται από σειρές επτά πολύ μικρών, ελαφρώς καμπυλωμένων συνδέσμων. Η κατασκευή του παραπέμπει στα κομψά μπρασελέ με επιρροές από τον κόσμο του κοσμήματος που συναντώνται σε ορισμένα vintage ρολόγια.

Μηχανισμός 7190: Νέα Γενιά Υψηλής Ωρολογοποιίας

Ο αυτόματος μηχανισμός 7190 αποκαλύπτεται μέσα από το διαφανές πίσω μέρος της κάσας. Σχεδιασμένος και κατασκευασμένος εξ ολοκλήρου από τη Rolex, αποτελεί εξέλιξη του μηχανισμού 7135, ο οποίος παρουσιάστηκε το 2025 με το Land-Dweller. Ο μηχανισμός 7190 προσφέρει υψηλή αντοχή σε ισχυρά μαγνητικά πεδία και έχει σχεδιαστεί για κορυφαία απόδοση όσον αφορά την ακρίβεια, την αυτονομία, την ευχρηστία και την αξιοπιστία. Παράλληλα, προσφέρει αυτονομία ενέργειας 66 ωρών. Ο νέος μηχανισμός εγκαινιάζει επίσης το σύστημα Haplos. Αποτελείται από μόλις δύο πρόσθετα εξαρτήματα που συνεργάζονται με τον μηχανισμό ημερομηνίας, ενώ ο προγραμματισμός του ετήσιου ημερολογίου είναι ενσωματωμένος στην πίσω πλευρά του δίσκου του μήνα.

Η Συλλογή Perpetual

Το Padellone είναι το δεύτερο μοντέλο που εντάσσεται στη συλλογή Perpetual, η οποία ξεκίνησε το 2023 με το 1908. Η συλλογή επανερμηνεύει την παραδοσιακή ωρολογοποιία μέσα από την τεχνογνωσία και την αισθητική κληρονομιά της Rolex, συνδυάζοντας εκλεπτυσμένες γραμμές, ευγενή υλικά και τεχνικά προηγμένους μηχανισμούς, οι οποίοι είναι ορατοί μέσα από το διαφανές πίσω μέρος της κάσας.

Όλα τα ρολόγια της συλλογής Perpetual φέρουν την πιστοποίηση Superlative Chronometer. Από το 2026, η πιστοποίηση ενισχύεται με τρία επιπλέον κριτήρια δοκιμών που αφορούν την αντοχή στον μαγνητισμό, την αξιοπιστία και τη βιωσιμότητα, συμπληρώνοντας τις ήδη καθιερωμένες απαιτήσεις για ακρίβεια, στεγανότητα, αυτόματο κούρδισμα και αυτονομία.

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