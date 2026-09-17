Μαρίνα Σπανού για Γιώργο Μαζωνάκη: Παρακολουθώ όλες αυτές τις ειδήσεις για τον θάνατό του με πολύ μεγάλη στενοχώρια
Μαρίνα Σπανού για Γιώργο Μαζωνάκη: Παρακολουθώ όλες αυτές τις ειδήσεις για τον θάνατό του με πολύ μεγάλη στενοχώρια
Το λέω και συγκινούμαι, η μουσική έχει πολύ μεγάλη δύναμη, σχολίασε η τραγουδίστρια
Στις ειδήσεις σχετικά με τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη αναφέρθηκε η Μαρίνα Σπανού, εκφράζοντας τη θλίψη της για την απώλεια του τραγουδιστή.
Η Μαρίνα Σπανού ήταν καλεσμένη την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή «Studio στις 3» και μεταξύ άλλων μίλησε για τον ξαφνικό θάνατο του καλλιτέχνη, αλλά και για την αφιέρωση που του έκανε σε πρόσφατη συναυλία της.
Η τραγουδίστρια ήταν προγραμματισμένο να εμφανιστεί στην εκπομπή πριν από μία εβδομάδα, ωστόσο αποφάσισε να ακυρώσει τη συνέντευξη, καθώς λίγες ώρες πριν είχε γίνει γνωστή η είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.
Αναφερόμενη στη δυσάρεστη είδηση, δήλωσε: «Έκανα μια αφιέρωση από τη σκηνή για τον Γιώργο Μαζωνάκη. Είμαι πολύ συγκλονισμένη, γιατί ανήκουμε σε διαφορετικές γενιές, οπότε παρακολουθώ την είδηση και όλη αυτή τη διαδρομή. Μπαίνουμε στη διαδικασία και εμείς οι νεότερες γενιές ή από άλλους κλάδους να εξερευνήσουμε κομμάτια του. Παρακολουθώ όλες αυτές τις ειδήσεις με πολύ μεγάλη στενοχώρια. Μπόρεσα και εγώ με τον τρόπο μου να στείλω μια ευχή σε αυτόν τον άνθρωπο και στις οικογένειες που τον θαυμάζουν».
Δείτε το βίντεο
Και συνέχισε, μιλώντας για τους θαυμαστές του εκλιπόντος καλλιτέχνη: «Οι άνθρωποι που θαυμάζουν πολύ τους καλλιτέχνες, νιώθουν ότι έχουν οικογενειακή σχέση μαζί τους. Οπότε για τους ανθρώπους που έχουν ταυτιστεί μαζί του είναι πολύ μεγάλη απώλεια αυτή που βιώνουν. Το λέω και συγκινούμαι τώρα, γιατί έχει πολύ μεγάλη δύναμη η μουσική».
Όσο για τη στιγμή της αφιέρωσης στον Γιώργο Μαζωνάκη από τη σκηνή του Θεάτρου Βράχων, η τραγουδίστρια σχολίασε: «Αγκαλιάστηκε ένα ολόκληρο Θέατρο Βράχων, ήταν μαγευτικό».
Ο τραγουδιστής έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου στα 54 του χρόνια από ανακοπή, κατά τη διάρκεια συνεδρίας πλασμαφαίρεσης, στην ιδιωτική κλινική Stem Cell στο Κολωνάκι.
Η Μαρίνα Σπανού ήταν καλεσμένη την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή «Studio στις 3» και μεταξύ άλλων μίλησε για τον ξαφνικό θάνατο του καλλιτέχνη, αλλά και για την αφιέρωση που του έκανε σε πρόσφατη συναυλία της.
Η τραγουδίστρια ήταν προγραμματισμένο να εμφανιστεί στην εκπομπή πριν από μία εβδομάδα, ωστόσο αποφάσισε να ακυρώσει τη συνέντευξη, καθώς λίγες ώρες πριν είχε γίνει γνωστή η είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.
Αναφερόμενη στη δυσάρεστη είδηση, δήλωσε: «Έκανα μια αφιέρωση από τη σκηνή για τον Γιώργο Μαζωνάκη. Είμαι πολύ συγκλονισμένη, γιατί ανήκουμε σε διαφορετικές γενιές, οπότε παρακολουθώ την είδηση και όλη αυτή τη διαδρομή. Μπαίνουμε στη διαδικασία και εμείς οι νεότερες γενιές ή από άλλους κλάδους να εξερευνήσουμε κομμάτια του. Παρακολουθώ όλες αυτές τις ειδήσεις με πολύ μεγάλη στενοχώρια. Μπόρεσα και εγώ με τον τρόπο μου να στείλω μια ευχή σε αυτόν τον άνθρωπο και στις οικογένειες που τον θαυμάζουν».
Δείτε το βίντεο
Και συνέχισε, μιλώντας για τους θαυμαστές του εκλιπόντος καλλιτέχνη: «Οι άνθρωποι που θαυμάζουν πολύ τους καλλιτέχνες, νιώθουν ότι έχουν οικογενειακή σχέση μαζί τους. Οπότε για τους ανθρώπους που έχουν ταυτιστεί μαζί του είναι πολύ μεγάλη απώλεια αυτή που βιώνουν. Το λέω και συγκινούμαι τώρα, γιατί έχει πολύ μεγάλη δύναμη η μουσική».
Όσο για τη στιγμή της αφιέρωσης στον Γιώργο Μαζωνάκη από τη σκηνή του Θεάτρου Βράχων, η τραγουδίστρια σχολίασε: «Αγκαλιάστηκε ένα ολόκληρο Θέατρο Βράχων, ήταν μαγευτικό».
@zumacommunications
Η αφιέρωση της Μαρίνας Σπανού στον Γιώργο Μαζωνάκη #mazonakis #mazw #marinaspanou @NovelVox @Μαρίνα Σπανού♬ πρωτότυπος ήχος - zuma communications
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