Μαρίνα Σπανού για Γιώργο Μαζωνάκη: Παρακολουθώ όλες αυτές τις ειδήσεις για τον θάνατό του με πολύ μεγάλη στενοχώρια

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Και συνέχισε, μιλώντας για τους θαυμαστές του εκλιπόντος καλλιτέχνη: «Οι άνθρωποι που θαυμάζουν πολύ τους καλλιτέχνες, νιώθουν ότι έχουν οικογενειακή σχέση μαζί τους. Οπότε για τους ανθρώπους που έχουν ταυτιστεί μαζί του είναι πολύ μεγάλη απώλεια αυτή που βιώνουν. Το λέω και συγκινούμαι τώρα, γιατί έχει πολύ μεγάλη δύναμη η μουσική».Όσο για τη στιγμή της αφιέρωσης στον Γιώργο Μαζωνάκη από τη σκηνή του Θεάτρου Βράχων, η τραγουδίστρια σχολίασε: «Αγκαλιάστηκε ένα ολόκληρο Θέατρο Βράχων, ήταν μαγευτικό».Ο τραγουδιστής έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου στα 54 του χρόνια από ανακοπή, κατά τη διάρκεια συνεδρίας πλασμαφαίρεσης, στην ιδιωτική κλινική Stem Cell στο Κολωνάκι.