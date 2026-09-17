Πρώην πελάτισσα υπνοθεραπευτή: «Μου έλεγε πως ο πατέρας μου μπορεί να έχει μετενσαρκωθεί σε μένα»
Πρώην πελάτισσα υπνοθεραπευτή: «Μου έλεγε πως ο πατέρας μου μπορεί να έχει μετενσαρκωθεί σε μένα»
Πρώην πελάτισσα του υπνοθεραπευτή, μιλώντας στο MEGA, περιέγραψε την εμπειρία της από την επαφή της μαζί του πριν από περίπου 20 χρόνια
Μια νέα μαρτυρία έρχεται στο φως για τον υπνοθεραπευτή που βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας γύρω από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς φέρεται να ήταν ο άνθρωπος στον οποίο στάλθηκε φωτογραφία του τραγουδιστή από τη γιατρό Ιωάννα Γάκα την ώρα που έκανε θεραπεία πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο της στο Κολωνάκι.
Πρώην πελάτισσα του υπνοθεραπευτή, μιλώντας στο MEGA, περιέγραψε την εμπειρία της από την επαφή της μαζί του πριν από περίπου 20 χρόνια, όταν, όπως ανέφερε, είχε απευθυνθεί σε εκείνον έπειτα από σύσταση οικογενειακών φίλων από τα νότια προάστια.
«Μου συστήθηκε ως ψυχολόγος - υπνοθεραπευτής, γιατί είχα θέματα. Ήρθε σπίτι μου, μου έκανε υπνωτισμό παρουσία και άλλων ανθρώπων που ήταν στον χώρο μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Όπως είπε, ο υπνοθεραπευτής της είχε κάνει αναφορές που την προβλημάτισαν: «Μου έλεγε πως ο πατέρας μου μπορεί να έχει μετενσαρκωθεί σε μένα, επειδή πέθανε στα χέρια μου όταν ήμουν μικρή».
«Είδα ότι ο κύριος αυτός δεν μου έκανε κάτι και συνέχισα την ψυχοθεραπεία αλλού», ανέφερε.
Πρώην πελάτισσα του υπνοθεραπευτή, μιλώντας στο MEGA, περιέγραψε την εμπειρία της από την επαφή της μαζί του πριν από περίπου 20 χρόνια, όταν, όπως ανέφερε, είχε απευθυνθεί σε εκείνον έπειτα από σύσταση οικογενειακών φίλων από τα νότια προάστια.
«Μου συστήθηκε ως ψυχολόγος - υπνοθεραπευτής, γιατί είχα θέματα. Ήρθε σπίτι μου, μου έκανε υπνωτισμό παρουσία και άλλων ανθρώπων που ήταν στον χώρο μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Όπως είπε, ο υπνοθεραπευτής της είχε κάνει αναφορές που την προβλημάτισαν: «Μου έλεγε πως ο πατέρας μου μπορεί να έχει μετενσαρκωθεί σε μένα, επειδή πέθανε στα χέρια μου όταν ήμουν μικρή».
«Είδα ότι ο κύριος αυτός δεν μου έκανε κάτι και συνέχισα την ψυχοθεραπεία αλλού», ανέφερε.
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