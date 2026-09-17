Θρίλερ με τον θάνατο του εγγονού της πριγκίπισσας Αικατερίνης: Αυτοκτόνησε μετά από μήνες πίεσης που δέχτηκε από την αστυνομία, λέει η οικογένεια

Ο 44χρονος Νίκολας Μπράντραμ βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στο Λονδίνο - Η οικογένειά του επιμένει πως ο 44χρονος δεν ήταν ο άνδρας που έγινε παγκοσμίως γνωστός επειδή έσπρωξε μία γυναίκα που περπατούσε μπροστά από λεωφορείο εν κινήσει

Νίκολας Μπράντραμ, εγγονού της πριγκίπισσας Αικατερίνης της Ελλάδος και της Δανίας. Ο 44χρονος βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στο δυτικό Λονδίνο με την οικογένεια να ανακοινώνει πως έδωσε τέλος στη ζωή του μετά από πιέσεις που δέχτηκε κατά τη διάρκεια έρευνας της μητροπολιτικής αστυνομίας για τον εντοπισμό άνδρα που είχε γίνει παγκοσμίως γνωστός επειδή έσπρωξε μία γυναίκα στις ρόδες λεωφορείου που ήταν εν κινήσει.



Σημειώνεται ότι ο Νίκολας Μπράντραμ ήταν ύποπτος ως ο άνδρας που ενώ έκανε τζόκινγκ στη γέφυρα του Πούτνι έσπρωξε μια γυναίκα μπροστά σε λεωφορείο το 2017. Η οικογένεια του Μπράντραμ δήλωσε ότι «αυτοκτόνησε μετά από μήνες τεράστιας πίεσης που προκλήθηκε από την έρευνα της Μητροπολιτικής Αστυνομίας», σύμφωνα με το



είχε αφεθεί ελεύθερος. Η οικογένεια αναφέρει στην ανακοίνωσή της πως «η αστυνομία επέλεξε να συλλάβει τον Νικ αντί να τον καλέσει για ανάκριση. Έκαναν έρευνα στο σπίτι του, και στη συνέχεια η ομάδα Τύπου της Αστυνομίας του Λονδίνου δημοσίευσε πληροφορίες που οδήγησαν αναπόφευκτα σε εικασίες και στην ταυτοποίηση του Νικ στις επακόλουθες αναφορές».



Ο τραπεζίτης βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του το βράδυ της Τρίτης. Η αστυνομία ανέφερε ότι ο θάνατός του αντιμετωπίζεται ως «απροσδόκητος, αλλά δεν θεωρείται ύποπτος».



Πώς συνδέθηκε το όνομά του με τον «Putney Pusher» Η δημόσια ζωή του Νίκολας άλλαξε δραματικά τον Μάιο του 2017 όταν ένας άνδρας που έκανε τζόκινγκ στη γέφυρα Πούτνι καταγράφηκε από κάμερα να σπρώχνει μια γυναίκα προς το οδόστρωμα, τη στιγμή που πλησίαζε λεωφορείο. Ο οδηγός κατάφερε να αποφύγει τη γυναίκα την τελευταία στιγμή και το βίντεο έγινε παγκοσμίως γνωστό. Ο άγνωστος άνδρας απέκτησε από τα βρετανικά μέσα το προσωνύμιο «Putney Pusher».









Κλείσιμο Ο εγγονός της πριγκίπισσας Ο Μπράντραμ ήταν εγγονός της πριγκίπισσας Αικατερίνης της Ελλάδας και της Δανίας, η οποία μετά τον γάμο της ήταν γνωστή στη Βρετανία ως Lady Katherine Brandram. Μέσω της γιαγιάς του ήταν δισέγγονος του βασιλιά Κωνσταντίνου Α΄ και της Σοφίας της Πρωσίας, ενώ η πριγκίπισσα Αικατερίνη ήταν επίσης δισέγγονη της βασίλισσας Βικτωρίας και πρώτη εξαδέλφη του πρίγκιπα Φιλίππου, του συζύγου της Βασίλισσας Ελισάβετ.



Η πριγκίπισσα Αικατερίνη γεννήθηκε στις 4 Μαΐου 1913 και ήταν το έκτο παιδί και η τρίτη κόρη του Κωνσταντίνου Α΄ και της Σοφίας της Πρωσίας. Η οικογένειά της βρισκόταν στον πυρήνα των ευρωπαϊκών βασιλικών οίκων. Τρία από τα αδέλφια της έγιναν βασιλείς των Ελλήνων, ενώ η αδελφή της Ελένη έγινε βασίλισσα της Ρουμανίας.



Η ίδια έζησε μεγάλο μέρος της ταραγμένης ιστορίας της ελληνικής βασιλικής οικογένειας του 20ού αιώνα. Μετά τη γερμανική εισβολή στην Ελλάδα το 1941 έφυγε μαζί με τον αδελφό της Παύλο και τη σύζυγό του Φρειδερίκη, αρχικά για την Κρήτη και στη συνέχεια για την Αίγυπτο και τη Νότια Αφρική. Στο Κέιπ Τάουν εργάστηκε ως νοσοκόμα σε νοσοκομείο, ενώ επί τέσσερα χρόνια δεν είχε νέα από την αδελφή της Ελένη, η οποία βρισκόταν στη Ρουμανία. Μετά το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου επέστρεψε στην Αγγλία.



Το 1947 παντρεύτηκε τον Βρετανό ταγματάρχη Ρίτσαρντ Κάμπελ Άντριου Μπράντραμ, αξιωματικό του βρετανικού στρατού και παίκτη του ράγκμπι. Οι δυο τους είχαν γνωριστεί εν πλω, στο πλοίο «Ασκάνια», ενώ επέστρεφαν στην Αγγλία από την Αλεξάνδρεια. Ο Ρίτσαρντ Μπράντραμ υπηρετούσε τότε στη Βαγδάτη. Από τον γάμο τους απέκτησαν ένα παιδί, τον Πολ Μπράντραμ, πατέρα του Νίκολας. Η πριγκίπισσα Αικατερίνη έζησε το μεγαλύτερο μέρος της μετέπειτα ζωής της στη Βρετανία και πέθανε στις 2 Οκτωβρίου 2007, σε ηλικία 94 ετών.

Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση θανάτου τουΣημειώνεται ότι ο Νίκολας Μπράντραμ ήταν ύποπτος ως ο άνδρας που ενώ έκανε τζόκινγκ στη γέφυρα του Πούτνι έσπρωξε μια γυναίκα μπροστά σε λεωφορείο το 2017. Η οικογένεια του Μπράντραμ δήλωσε ότι «αυτοκτόνησε μετά από μήνες τεράστιας πίεσης που προκλήθηκε από την έρευνα της Μητροπολιτικής Αστυνομίας», σύμφωνα με το BBC . Στην ανακοίνωσή της, η οικογένεια ανέφερε ότι «δεν υπάρχουν στοιχεία που να τον τοποθετούν στη γέφυρα του Πούτνι εκείνη την ώρα, ούτε αξιόπιστα στοιχεία ότι ήταν ο άνδρας που εμφανίζεται στο βίντεο. Στην πραγματικότητα, τα στοιχεία απέδειξαν το αντίθετο».Ο Μπράντραμ είχε συλληφθεί τον περασμένο Ιούνιο ως ύποπτος για απόπειρα πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης. Την περασμένη εβδομάδα, η Μητροπολιτική Αστυνομία επιβεβαίωσε ότι. Η οικογένεια αναφέρει στην ανακοίνωσή της πως «ηΟ τραπεζίτης βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του το βράδυ της Τρίτης. Η αστυνομία ανέφερε ότι ο θάνατός του αντιμετωπίζεται ως «απροσδόκητος, αλλά δεν θεωρείται ύποπτος».Η δημόσια ζωή του Νίκολας άλλαξε δραματικά τον Μάιο του 2017 όταν ένας άνδρας που έκανε τζόκινγκ στη γέφυρακαταγράφηκε από κάμερα να σπρώχνει μια γυναίκα προς το οδόστρωμα, τη στιγμή που πλησίαζε λεωφορείο. Ο οδηγός κατάφερε να αποφύγει τη γυναίκα την τελευταία στιγμή και το βίντεο έγινε παγκοσμίως γνωστό. Ο άγνωστος άνδρας απέκτησε από τα βρετανικά μέσα το προσωνύμιο «Putney Pusher».Παρά τη μεγάλη έρευνα, κανείς δεν κατηγορήθηκε και η υπόθεση έκλεισε το 2018. Νεότερες πληροφορίες, ωστόσο, οδήγησαν το καλοκαίρι του 2026 στη σύλληψη του Μπράντραμ ως υπόπτου για απόπειρα πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης. Δεν του απαγγέλθηκε κατηγορία. Την περασμένη εβδομάδα είχε αφεθεί ελεύθερος υπό έρευνα, ενώ οι αστυνομικοί συνέχιζαν τις ανακριτικές ενέργειες.Ο Μπράντραμ ήταν εγγονός της πριγκίπισσας Αικατερίνης της Ελλάδας και της Δανίας, η οποία μετά τον γάμο της ήταν γνωστή στη Βρετανία ως Lady Katherine Brandram. Μέσω της γιαγιάς του ήταν δισέγγονος του βασιλιά Κωνσταντίνου Α΄ και της Σοφίας της Πρωσίας, ενώ η πριγκίπισσα Αικατερίνη ήταν επίσης δισέγγονη της βασίλισσας Βικτωρίας και πρώτη εξαδέλφη του πρίγκιπα Φιλίππου, του συζύγου της Βασίλισσας Ελισάβετ.Η πριγκίπισσα Αικατερίνη γεννήθηκε στις 4 Μαΐου 1913 και ήταν το έκτο παιδί και η τρίτη κόρη του Κωνσταντίνου Α΄ και της Σοφίας της Πρωσίας. Η οικογένειά της βρισκόταν στον πυρήνα των ευρωπαϊκών βασιλικών οίκων. Τρία από τα αδέλφια της έγιναν βασιλείς των Ελλήνων, ενώ η αδελφή της Ελένη έγινε βασίλισσα της Ρουμανίας.Η ίδια έζησε μεγάλο μέρος της ταραγμένης ιστορίας της ελληνικής βασιλικής οικογένειας του 20ού αιώνα. Μετά τη γερμανική εισβολή στην Ελλάδα το 1941 έφυγε μαζί με τον αδελφό της Παύλο και τη σύζυγό του Φρειδερίκη, αρχικά για την Κρήτη και στη συνέχεια για την Αίγυπτο και τη Νότια Αφρική. Στο Κέιπ Τάουν εργάστηκε ως νοσοκόμα σε νοσοκομείο, ενώ επί τέσσερα χρόνια δεν είχε νέα από την αδελφή της Ελένη, η οποία βρισκόταν στη Ρουμανία. Μετά το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου επέστρεψε στην Αγγλία.Το 1947 παντρεύτηκε τον Βρετανό ταγματάρχη Ρίτσαρντ Κάμπελ Άντριου Μπράντραμ, αξιωματικό του βρετανικού στρατού και παίκτη του ράγκμπι. Οι δυο τους είχαν γνωριστεί εν πλω, στο πλοίο «Ασκάνια», ενώ επέστρεφαν στην Αγγλία από την Αλεξάνδρεια. Ο Ρίτσαρντ Μπράντραμ υπηρετούσε τότε στη Βαγδάτη. Από τον γάμο τους απέκτησαν ένα παιδί, τον Πολ Μπράντραμ, πατέρα του Νίκολας. Η πριγκίπισσα Αικατερίνη έζησε το μεγαλύτερο μέρος της μετέπειτα ζωής της στη Βρετανία και πέθανε στις 2 Οκτωβρίου 2007, σε ηλικία 94 ετών.



Από τον βρετανικό στρατό στο City Ο Νίκολας Μπράντραμ ακολούθησε αρχικά στρατιωτική σταδιοδρομία. Υπηρέτησε ως λοχαγός στον βρετανικό στρατό και συμμετείχε σε αποστολές στο Ιράκ, τη Βοσνία και το Αφγανιστάν, αποκτώντας επιχειρησιακή εμπειρία σε μερικά από τα πιο απαιτητικά μέτωπα στα οποία αναπτύχθηκαν οι βρετανικές Ένοπλες Δυνάμεις τις τελευταίες δεκαετίες.



Μετά την αποχώρησή του από τον στρατό στράφηκε στον χρηματοπιστωτικό τομέα, ακολουθώντας μια επαγγελματική πορεία στο City του Λονδίνου. Εργάστηκε στη γνωστή χρηματιστηριακή εταιρεία Killik & Co, στη συνέχεια στην ισραηλινή Bank Leumi και αργότερα στην HSBC.



Στην HSBC δραστηριοποιούνταν στον τομέα της ιδιωτικής τραπεζικής, διαχειριζόμενος περιουσιακά στοιχεία εύπορων πελατών. Μετά τη σύλληψή του το φετινό καλοκαίρι είχε τεθεί σε διαθεσιμότητα από την τράπεζα.