Στο Δουβλίνο ο Κυριάκος Πιερρακάκης για Eurogroup και ECOFIN – Η ατζέντα των συνεδριάσεων και οι επαφές

Στο επίκεντρο θα βρεθούν η παραγωγικότητα και η ανάπτυξη της Ευρωζώνης, σε μια περίοδο κατά την οποία η Ευρώπη καλείται να απαντήσει στις διεθνείς προκλήσεις