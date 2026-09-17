Κληρονομιές: Ποιος κρατά το σπίτι, ποιος αποζημιώνεται και τι γίνεται με τα χρέη

Τι αλλάζει όταν ένα ακίνητο κληρονομείται από δύο παιδιά - Πώς πληρώνεται εκείνος που δεν παίρνει το σπίτι - Μέχρι πού φτάνει η ευθύνη των κληρονόμων για τις οφειλές του θανόντος - Η φορολογική αλλαγή που ζητά η ΠΟΜΙΔΑ