Ο Μαζωνάκης είχε ραντεβού με τον υπνοθεραπευτή στην Κηφισιά μετά την πλασμαφαίρεση - Γιατί του έστειλε τη φωτογραφία η Γάκα, τα sms που αντάλλαξαν



«Τον είδα πρώτη φορά τη Δευτέρα, εγώ το κανόνισα το ραντεβού»

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Μεταφέρονται στον Κορυδαλλό αύριο Γάκα και Θεοδωρόπουλος



Θα προσβάλλουν το ένταλμα προσωρινής κράτησης

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο υπνοθεραπευτής περίμενε τον δημοφιλή τραγουδιστή στον χώρο του, όπου θα συζητούσαν ενδεχόμενο να κάνει σε επόμενη επίσκεψή του υπνοθεραπεία.Την εκδοχή αυτή ενισχύει το γεγονός ότι ο οδηγός ταξί που παρέλαβε τον Γιώργο Μαζωνάκη την Τετάρτη (9/9) από το σπίτι του στη Βούλα για να τον μεταφέρει στο Κολωνάκι, όπου είχε ραντεβού στο ιατρείο Stem Cell της Ιωάννας Γάκα και του Ηλία Θεοδωρόπουλου, κατέθεσε ότι ο τραγουδιστής του ζήτησε να τον αφήσει στο ιατρείο, στην Καρνεάδου 11, και στη συνέχεια να τον περιμένει καθώς θα τον μετέφερε στην Κηφισιά, χωρίς όμως να του διευκρινίσει τον λόγο.«Εμείς είχαμε συμφωνήσει από πριν πως θα τον περιμένω να τελειώσει και πως μετά θα πηγαίναμε στην Κηφισιά, χωρίς να μου πει ακριβώς πού, παρά μόνο πως θα καθόμασταν στην Κηφισιά περίπου 2 ώρες», αναφέρει ο ταξιτζής στην κατάθεσή του.Όπως πληροφορείται το protothema ο Γιώργος Μαζωνάκης και ο Νάσος Κομιανός συναντήθηκαν για πρώτη φορά δύο μέρες πριν πεθάνει ο τραγουδιστής, την Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, σε πασίγνωστο εστιατόριο του Ψυχικού με μεσολάβηση τρίτου γνωστού προσώπου. Συζήτησαν και σύμφωνα με τις πληροφορίες ανανέωσαν το ραντεβού τους για την μοιραία Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, όπου ο υπνοθεραπευτής θα συζητούσε μαζί του, θα του έδινε κάποια σκευάσματα ώστε να είναι έτοιμος την επόμενη φορά που θα έκαναν και την υπνοθεραπεία.Ο ίδιος ο κ. Κομιανός είπε στο Mega για την συνάντηση με τον Μαζωνάκη: «Ήρθε σε μένα, συναντηθήκαμε σε ουδέτερο χώρο. Εγώ το κανόνισα το ραντεβού μαζί του. Ξεκινήσαμε να του πάρω το ιστορικό του και δεν ολοκληρώσαμε τη συνάντηση, οπότε την ανανεώσαμε για την Τετάρτη. Από εκεί κι έπειτα όλα είναι μπαρμπούτσαλα που λένε, δεν έχω καμία ιδιότητα ιατρική εγώ, για να μπορώ να βοηθήσω ή να προτείνω κάτι. Θα μάθετε το λόγο τη Δευτέρα. Σας διαβεβαιώ. Τώρα δεν τον έχει μάθει το λόγο ούτε ο ανακριτής... Να είμαστε ψύχραιμοι γιατί μας έχει διαλύσει όλους αυτή η ιστορία, ανάθεμα την ώρα και τη στιγμή», είπε χαρακτηριστικά ο υπνοθεραπευτής που αποκάλυψε ότι ο Μαζωνάκης ήταν πελάτης των Γάκα - Θεοδωρόπουλου τα τελευταία 15 χρόνια, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν τον έστειλαν σε εκείνον οι κατηγορούμενοι γιατροί.Σημειώνεται, πάντως, ότι ο κ. Κομιανός ξεκαθαρίζει ότι σε καμία περίπτωση δεν είναι γιατρός κι ότι θα κινηθεί νομικά εναντίον όσων διαδίδουν τέτοια πληροφορία. Ποτέ δεν δήλωσα κάτι τέτοιο, δεν είμαι σε καμία περίπτωση γιατρός. Υπνωτιστής και υπνοθεραπευτής... Αυτό δηλώνω, αυτό είμαι κι αυτό κάνω, δεν μπορούν να με διασύρουν», ενώ τονίζει ότι η φωτογραφία του Μαζωνάκη ενώ κάνει πλασμαφαίρεση δεν του εστάλη από τη Γάκα για να τη βοηθήσει, όπως έχει αναφερθεί. «Δεν έχει καμία σχέση με τα σενάρια που ακούω στις τηλεοράσεις», ισχυρίζεται ο ίδιος που τόνισε ότι την Ιωάννα Γάκα την γνωρίζει τα τελευταία 14 χρόνια κι είχαν μια συνεργασία, καθώς του έστελνε πελάτες της για υπνοθεραπεία.Μετά την απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα να κριθούν προσωρινά κρατούμενοι για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη η Ιωάννα Γάκα και ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος αναμένεται να μεταφερθούν την Πέμπτη στις φυλακές Κορυδαλλού. Οι δύο κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν πλέον το κακούργημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο, τελεσθείσας διά παραλείψεως, μετά την αναβάθμιση του αρχικού κατηγορητηρίου από τη θανατηφόρα έκθεση.Η απόφαση για την προφυλάκισή τους ελήφθη μετά από απολογητική διαδικασία περίπου 18 ωρών, ενώ η υπεράσπιση έχει ήδη ανακοινώσει ότι θα προσφύγει κατά των ενταλμάτων προσωρινής κράτησης.Τα alarm, η καθυστέρηση στο ΕΚΑΒ και η αδυναμία παροχής βοήθειαςΑνακριτής και εισαγγελέας αποδίδουν στους δύο κατηγορουμένους πράξεις και παραλείψεις που συνδέονται με την απώλεια ανθρώπινης ζωής, ενώ εξετάστηκε ειδικά η αντίδρασή τους στις προειδοποιήσεις του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης.Σύμφωνα με τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο σκεπτικό, τα alarm σηματοδοτούσαν σοβαρή επιδείνωση της κατάστασης του Μαζωνάκη, ωστόσο η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης φέρεται να συνεχίστηκε. Παράλληλα, ιδιαίτερη βαρύτητα αποδόθηκε στην καθυστέρηση με την οποία κλήθηκε το ΕΚΑΒ.Οι δικαστικές Αρχές φέρονται να έκριναν ότι οι γιατροί δεν κάλεσαν εγκαίρως ασθενοφόρο, χωρίς να προκύπτει επαρκής αιτιολόγηση για την καθυστέρηση, ενώ ταυτόχρονα οι ίδιοι δεν ήταν, κατά το σκεπτικό, σε θέση να προσφέρουν την απαιτούμενη βοήθεια ώστε να ανατάξουν τον τραγουδιστή από την ανακοπή.Στην απόφαση γίνεται ακόμη αναφορά στο ότι οι δύο γιατροί προχώρησαν σε σοβαρές ιατρικές πράξεις σε χώρο χωρίς την απαιτούμενη άδεια και χωρίς τον κατάλληλο εξοπλισμό, αλλά και χωρίς να έχουν προηγηθεί, σύμφωνα με το ίδιο σκεπτικό, οι αναγκαίες εξετάσεις του ασθενούς. Οι δικαστικές Αρχές φέρονται επίσης να θεωρούν ότι υπήρξαν ενέργειες που δυσχέραναν την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης και απέκρυψαν στοιχεία, στοιχείο που συνεκτιμήθηκε στην απόφαση για την προσωρινή κράτηση.Σημειώνεται ωστόσο ότι σύμφωνα με ανακοίνωση των συνηγόρων των δύο γιατρών, αναμένεται να προσβάλουν το ένταλμα προσωρινής κράτησής τους, σημειώνοντας πως, «έχουν κακοποιηθεί βάναυσα υα δικονομικά δικαιώματα των εντολέων τους». Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Η Δικηγορική Εταιρεία «Νίκος Αγαπηνός και Συνεργάτες», μετά την αναμενόμενη εξέλιξη σε σχέση με τη δικονομική μεταχείριση των εντολέων της, Ηλία Θεοδωρόπουλου και Ιωάννας Γάκα, ως απόρροια της παντελώς αναιτιολόγητης αναβάθμισης της κατηγορίας, δημοσιοποιεί ότι θα προσβάλει άμεσα το ένταλμα προσωρινής κράτησης στο αρμόδιο Συμβούλιο, καθώς θεωρεί ότι έχουν κακοποιηθεί βάναυσα τα δικονομικά δικαιώματα των εντολέων της».