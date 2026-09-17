Τρεις νεκροί σε τροχαίο στη Γλυφάδα, το ΙΧ τους «καρφώθηκε» σε μάντρα, εικόνες από τα συντρίμμια

του ΕΚΑΒ και

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμειςτης Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό των ατόμων. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος κινητοποίησε οκτώ πυροσβέστες με τρία οχήματα, καθώς και ειδικό διασωστικό όχημα.Όλοι οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Ασκληπιείο Βούλας, ενώ η επιχείρηση απεγκλωβισμού ολοκληρώθηκε περίπου στις 03:30 τα ξημερώματα.Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγα δευτερόλεπτα πριν από την εκτροπή του οχήματος, στο σημείο όπου κατέληξε το αυτοκίνητο βρισκόταν μια κοπέλα που περίμενε ταξί, η οποία απομακρύνθηκε εγκαίρως.Τα αίτια και οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο δυστύχημα διερευνώνται από την Τροχαία.