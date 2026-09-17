Νέα επίθεση των σκύλων της οικογένειας του Τσιτσιπά σε τρεις ανθρώπους: «Με δάγκωσαν άσχημα στο χέρι» λέει ένα από τα θύματα
ΕΛΛΑΔΑ
Στέφανος Τσιτσιπάς Επίθεση

Νέα επίθεση των σκύλων της οικογένειας του Τσιτσιπά σε τρεις ανθρώπους: «Με δάγκωσαν άσχημα στο χέρι» λέει ένα από τα θύματα

Στο ΚΑΤ μεταφέρθηκε μία γυναίκα, ενώ μία ακόμη τραυματίας υπέβαλε μήνυση

Νέα επίθεση των σκύλων της οικογένειας του Τσιτσιπά σε τρεις ανθρώπους: «Με δάγκωσαν άσχημα στο χέρι» λέει ένα από τα θύματα
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
Μαρίνος Αλειφέρης
103 ΣΧΟΛΙΑ
Συναγερμός έχει σημάνει στην ΕΛ.ΑΣ. μετά την άγρια επίθεση δύο λυκόσκυλων σε τρεις πολίτες στην περιοχή της Βάρης.

Σύμφωνα με πληροφορίες το περιστατικό έγινε το πρωί της Πέμπτης ενώ τα σκυλιά φέρονται ανήκουν σε συγγενικό πρόσωπο της οικογένειας του Στέφανου Τσιτσιπά.

Όπως περιέγραψε στο protothema.gr η κυρία Τίνα Κασιδόκωστα (ένα από τα θύματα της επίθεσης), όλα συνέβησαν σήμερα το πρωί όταν δέχθηκε τηλέφωνο από τον θείο της ο οποίος την ενημέρωσε ότι δέχθηκε επίθεση από δύο σκυλιά.

«Ο θείος μου μένει στη Βάρη και μου είπε ότι τον δάγκωσαν δύο λυκόσκυλα, έτσι αποφάσισα να πάω από εκεί. Ανεβαίνοντας την οδό είδα σε κάποια απόσταση δύο σκυλιά. Όταν το ένα από αυτά με είδε άρχισε να τρέχει προς το μέρος μου. Με πλησίασε και μου άρπαξε το χέρι. Μετά ήρθε και το άλλο. Προσπάθησα να μείνω ακίνητη αλλά εις μάτειν. Με έριξαν στο έδαφος και ευτυχώς ήρθε ο προϊστάμενος των αδέσποτων του Δήμου και με πήγε στο κέντρο Υγείας Βάρης. Με έχουν δαγκώσει άσχημα στο χέρι», ανέφερε η κυρία Κασιδόκωστα, προσθέτοντας πως τα σκυλιά επιτέθηκαν συνολικά σε τρία άτομα.

Φωτογραφίες από την κυρία Τίνα Κασιδόκωστα που δέχθηκε την επίθεση:

Νέα επίθεση των σκύλων της οικογένειας του Τσιτσιπά σε τρεις ανθρώπους: «Με δάγκωσαν άσχημα στο χέρι» λέει ένα από τα θύματα
Νέα επίθεση των σκύλων της οικογένειας του Τσιτσιπά σε τρεις ανθρώπους: «Με δάγκωσαν άσχημα στο χέρι» λέει ένα από τα θύματα


«Δάγκωσαν εμένα, τον θείο μου και ακόμη μία γυναίκα που, απ’ ότι άκουσα, έχει μεταφερθεί στο ΚΑΤ. Έχω καταθέσει μήνυση», κατέληξε.

Η έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό βρίσκεται σε εξέλιξη.

Σημειώνεται ότι δεν είναι η πρώτη φορά που καταγράφεται επίθεση από σκύλο που ανήκει σε μέλος της οικογένειας Τσιτσιπά. Τον Μάιο του 2025, σκύλος της οικογένειας είχε επιτεθεί σε 71χρονο στη Βουλιαγμένη, με αποτέλεσμα ο άνδρας να μεταφερθεί στο νοσοκομείο, όπου του έγιναν ράμματα. Είχε προηγηθεί, το 2023, ακόμη ένα περιστατικό, όταν σκύλος είχε πηδήξει πάνω από την περίφραξη κατοικίας της οικογένειας στη Βουλιαγμένη και είχε επιτεθεί σε 13χρονο. Ο ανήλικος είχε τότε διακομιστεί στο νοσοκομείο με δαγκωματιές στα χέρια και τα πόδια.
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
Μαρίνος Αλειφέρης
103 ΣΧΟΛΙΑ

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