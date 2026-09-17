Η Lady Gaga εθεάθη στο Λος Άντζελες αγκαλιά με το μωρό της, δείτε φωτογραφίες
Η Lady Gaga εθεάθη στο Λος Άντζελες αγκαλιά με το μωρό της, δείτε φωτογραφίες
Η 40χρονη τραγουδίστρια απαθανατίστηκε μαζί με τον αρραβωνιαστικό της, Μάικλ Πολάνσκι
Αγκαλιά με το μωρό της εθεάθη η Lady Gaga στο Λος Άντζελες, λίγο μετά την είδηση ότι έγινε μητέρα για πρώτη φορά.
Η 40χρονη τραγουδίστρια φωτογραφήθηκε την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου να κρατά το παιδί της, λίγο μετά την άφιξή της στην πόλη της Καλιφόρνιας με ιδιωτικό αεροσκάφος.
Η σταρ, που ταξίδευε μαζί με τον αρραβωνιαστικό της, Μάικλ Πολάνσκι, κρατούσε το βρέφος κάτω από την καμπαρντίνα της, με τις εικόνες να δείχνουν μόνο το κεφάλι του. Η Gaga απαθανατίστηκε με ένα μπεζ πανωφόρι και μαύρα γυαλιά ηλίου, ενώ κάτω από την καμπαρντίνα της διακρίνονταν ένα εμπριμέ φόρεμα και ψηλοτάκουνα παπούτσια.
Δείτε τις φωτογραφίες
Ο Πολάνσκι, από την πλευρά του, επέλεξε ένα πιο casual look, με μαύρο φούτερ, γκρι βερμούδα, αθλητικά παπούτσια και καπέλο του μπέιζμπολ.
Την περασμένη Παρασκευή, το Page Six αποκάλυψε ότι το ζευγάρι απέκτησε το πρώτο του παιδί, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες για το όνομα, την ηλικία ή το φύλο του μωρού.
Η Gaga και ο 42χρονος επιχειρηματίας γνωρίστηκαν τον Δεκέμβριο του 2019 και έκαναν γνωστή τη σχέση τους τον Φεβρουάριο του 2020. Ο Πολάνσκι της έκανε πρόταση γάμου στις αρχές του 2024. Σύμφωνα με το ίδιο μέσο, εκείνο το διάστημα το ζευγάρι άρχισε να προσπαθεί να αποκτήσει παιδί, ενώ η τραγουδίστρια αντιμετώπισε ορισμένα προβλήματα υγείας. Τον Μάρτιο του 2025, η Lady Gaga είχε δηλώσει στους New York Times ότι «ανυπομονεί να γίνει μητέρα», παρά το γεγονός ότι στο παρελθόν είχε «πολλούς ενδοιασμούς» σχετικά με τη μητρότητα.
Φωτογραφίες: Daily Stardust/ ShotByNYP / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia
Η 40χρονη τραγουδίστρια φωτογραφήθηκε την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου να κρατά το παιδί της, λίγο μετά την άφιξή της στην πόλη της Καλιφόρνιας με ιδιωτικό αεροσκάφος.
Η σταρ, που ταξίδευε μαζί με τον αρραβωνιαστικό της, Μάικλ Πολάνσκι, κρατούσε το βρέφος κάτω από την καμπαρντίνα της, με τις εικόνες να δείχνουν μόνο το κεφάλι του. Η Gaga απαθανατίστηκε με ένα μπεζ πανωφόρι και μαύρα γυαλιά ηλίου, ενώ κάτω από την καμπαρντίνα της διακρίνονταν ένα εμπριμέ φόρεμα και ψηλοτάκουνα παπούτσια.
Δείτε τις φωτογραφίες
Glam Lady Gaga cradles her baby as she touches down in LA with fiancé Michael Polansky https://t.co/3eWi4SchDG pic.twitter.com/XoqeMd7j55— New York Post (@nypost) September 15, 2026
Την περασμένη Παρασκευή, το Page Six αποκάλυψε ότι το ζευγάρι απέκτησε το πρώτο του παιδί, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες για το όνομα, την ηλικία ή το φύλο του μωρού.
Η Gaga και ο 42χρονος επιχειρηματίας γνωρίστηκαν τον Δεκέμβριο του 2019 και έκαναν γνωστή τη σχέση τους τον Φεβρουάριο του 2020. Ο Πολάνσκι της έκανε πρόταση γάμου στις αρχές του 2024. Σύμφωνα με το ίδιο μέσο, εκείνο το διάστημα το ζευγάρι άρχισε να προσπαθεί να αποκτήσει παιδί, ενώ η τραγουδίστρια αντιμετώπισε ορισμένα προβλήματα υγείας. Τον Μάρτιο του 2025, η Lady Gaga είχε δηλώσει στους New York Times ότι «ανυπομονεί να γίνει μητέρα», παρά το γεγονός ότι στο παρελθόν είχε «πολλούς ενδοιασμούς» σχετικά με τη μητρότητα.
Φωτογραφίες: Daily Stardust/ ShotByNYP / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia
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