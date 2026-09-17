Ο Macklemore προσφέρει 1 εκατ. δολάρια στον παλαιστινιακό λαό από την αμοιβή του για την περιοδεία του Εντ Σίραν
Ο Macklemore προσφέρει 1 εκατ. δολάρια στον παλαιστινιακό λαό από την αμοιβή του για την περιοδεία του Εντ Σίραν
Η απόφαση του ράπερ έρχεται μετά την απομάκρυνσή του από την περιοδεία, εξαιτίας τοποθετήσεών του υπέρ της Παλαιστίνης
Το ποσό του ενός εκατομμυρίου δολαρίων από την αμοιβή του για την περιοδεία του Εντ Σίραν αποφάσισε να προσφέρει ο Macklemore στον παλαιστινιακό λαό.
Ο ράπερ ανακοίνωσε ότι θα δωρίσει το συγκεκριμένο ποσό από τη συμμετοχή του στην περιοδεία «Loop» του Σίραν, σε έξι ανθρωπιστικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στη Γάζα και παρέχουν βοήθεια στον παλαιστινιακό λαό. Η απόφαση έγινε γνωστή μετά την απομάκρυνσή του από την περιοδεία, εξαιτίας τοποθετήσεών του υπέρ της Παλαιστίνης κατά τη διάρκεια των εμφανίσεών του.
Ο ράπερ απηύθυνε παράλληλα έκκληση στον Ρόμπερτ Κραφτ, τον δισεκατομμυριούχο ιδιοκτήτη των New England Patriots και γνωστό υποστηρικτή του Ισραήλ, ο οποίος είχε αρνηθεί την εμφάνιση του Macklemore στο στάδιο Gillette, έξω από τη Βοστώνη, να προσφέρει αντίστοιχο ποσό, σύμφωνα με τον Guardian.
Ο βραβευμένος με Grammy καλλιτέχνης αναφέρθηκε στην απόφασή του και στη συζήτηση που, όπως υποστήριξε, θα πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο, μέσα από μακροσκελής ανάρτησής του στο Instagram. «Ύστερα από όλα όσα έχουν συμβεί τις τελευταίες 48 ώρες, θέλω να επαναφέρω τη συζήτηση εκεί όπου ανήκει: στον παλαιστινιακό λαό που εξακολουθεί να χάνει τη ζωή του, να βιώνει τη στρατιωτική κατοχή και να αγωνίζεται για την ελευθερία του» έγραψε ο Macklemore.
Δείτε την ανάρτησή του
Στη συνέχεια, ανακοίνωσε ότι θα διαθέσει το ποσό σε έξι οργανώσεις, καλώντας παράλληλα τον Ρόμπερτ Κραφτ να προχωρήσει σε αντίστοιχη κίνηση: «Διαθέτω 1 εκατομμύριο δολάρια από τα καθαρά μου έσοδα από την περιοδεία του Εντ Σίραν σε έξι οργανώσεις που παρέχουν άμεση βοήθεια στους Παλαιστίνιους. Και προσκαλώ τον Ρόμπερτ Κραφτ να πράξει το ίδιο. Όσο κι αν διαφωνούμε, ίσως μπορούμε να συμφωνήσουμε σε αυτό: οι ανθρώπινες ζωές στην Παλαιστίνη αξίζουν την ίδια προστασία και δεν υστερούν σε αξία από καμία άλλη ζωή στον πλανήτη».
Από την πλευρά του, ο Ρόμπερτ Κραφτ εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία ανέφερε ότι ο Εντ Σίραν επικοινώνησε μαζί του και του ζήτησε να συνεισφέρει 2 εκατομμύρια δολάρια για ανθρωπιστική βοήθεια στην περιοχή, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζει ποιες οργανώσεις ή φιλανθρωπικοί φορείς θα λάβουν τα χρήματα.
«Έχω αφιερώσει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μου στην προσπάθεια να χτίζω γέφυρες ανάμεσα στους ανθρώπους. Πιστεύω βαθιά ότι όλες οι ζωές πρέπει να προστατεύονται» δήλωσε ο ιδιοκτήτης των New England Patriots και αποκάλυψε ότι ο Σίραν «σχεδιάζει να έρθει σε επαφή και με άλλους ιδιοκτήτες σταδίων» με στόχο τη συνέχιση της πρωτοβουλίας.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ο ράπερ ανακοίνωσε ότι θα δωρίσει το συγκεκριμένο ποσό από τη συμμετοχή του στην περιοδεία «Loop» του Σίραν, σε έξι ανθρωπιστικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στη Γάζα και παρέχουν βοήθεια στον παλαιστινιακό λαό. Η απόφαση έγινε γνωστή μετά την απομάκρυνσή του από την περιοδεία, εξαιτίας τοποθετήσεών του υπέρ της Παλαιστίνης κατά τη διάρκεια των εμφανίσεών του.
Ο ράπερ απηύθυνε παράλληλα έκκληση στον Ρόμπερτ Κραφτ, τον δισεκατομμυριούχο ιδιοκτήτη των New England Patriots και γνωστό υποστηρικτή του Ισραήλ, ο οποίος είχε αρνηθεί την εμφάνιση του Macklemore στο στάδιο Gillette, έξω από τη Βοστώνη, να προσφέρει αντίστοιχο ποσό, σύμφωνα με τον Guardian.
Macklemore has said he will donate his $1m (£750,000) net earnings from Ed Sheeran's upcoming tour to organisations supporting Palestinian peoplehttps://t.co/NCiSnWI5eD— Sky News (@SkyNews) September 17, 2026
Δείτε την ανάρτησή του
Στη συνέχεια, ανακοίνωσε ότι θα διαθέσει το ποσό σε έξι οργανώσεις, καλώντας παράλληλα τον Ρόμπερτ Κραφτ να προχωρήσει σε αντίστοιχη κίνηση: «Διαθέτω 1 εκατομμύριο δολάρια από τα καθαρά μου έσοδα από την περιοδεία του Εντ Σίραν σε έξι οργανώσεις που παρέχουν άμεση βοήθεια στους Παλαιστίνιους. Και προσκαλώ τον Ρόμπερτ Κραφτ να πράξει το ίδιο. Όσο κι αν διαφωνούμε, ίσως μπορούμε να συμφωνήσουμε σε αυτό: οι ανθρώπινες ζωές στην Παλαιστίνη αξίζουν την ίδια προστασία και δεν υστερούν σε αξία από καμία άλλη ζωή στον πλανήτη».
Από την πλευρά του, ο Ρόμπερτ Κραφτ εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία ανέφερε ότι ο Εντ Σίραν επικοινώνησε μαζί του και του ζήτησε να συνεισφέρει 2 εκατομμύρια δολάρια για ανθρωπιστική βοήθεια στην περιοχή, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζει ποιες οργανώσεις ή φιλανθρωπικοί φορείς θα λάβουν τα χρήματα.
«Έχω αφιερώσει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μου στην προσπάθεια να χτίζω γέφυρες ανάμεσα στους ανθρώπους. Πιστεύω βαθιά ότι όλες οι ζωές πρέπει να προστατεύονται» δήλωσε ο ιδιοκτήτης των New England Patriots και αποκάλυψε ότι ο Σίραν «σχεδιάζει να έρθει σε επαφή και με άλλους ιδιοκτήτες σταδίων» με στόχο τη συνέχιση της πρωτοβουλίας.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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