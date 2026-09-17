Χώρισε ο J Balvin: Προτεραιότητά μας είναι να στεκόμαστε πάντα στο πλευρό του γιου μας, έγραψε η πρώην σύντροφός του
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J Balvin Χωρισμός Βαλεντίνα Φερέρ

Χώρισε ο J Balvin: Προτεραιότητά μας είναι να στεκόμαστε πάντα στο πλευρό του γιου μας, έγραψε η πρώην σύντροφός του

Ο τραγουδιστής διατηρούσε σχέση με τη Βαλεντίνα Φερέρ από το 2018 - Έχουν αποκτήσει μαζί έναν γιο

Χώρισε ο J Balvin: Προτεραιότητά μας είναι να στεκόμαστε πάντα στο πλευρό του γιου μας, έγραψε η πρώην σύντροφός του
Γεωργία Κοτζιά
Τέλος στη σχέση τους έδωσαν ο J Balvin και η Βαλεντίνα Φερέρ, με την οποία ο τραγουδιστής διατηρούσε σχέση από το 2018.

Το 32χρονο μοντέλο έκανε την ανακοίνωση με ένα story στο Instagram την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, σημειώνοντας πως προτεραιότητά τους παραμένει ο γιος που απέκτησαν μαζί το 2021.

Η Βαλεντίνα Φερέρ έγραψε αναλυτικά: «Μετά από τόσα χρόνια και σημαντικές στιγμές που μοιραστήκαμε μαζί, ο Χοσέ κι εγώ αποφασίσαμε να ακολουθήσουμε χωριστούς δρόμους. Ήταν μια απόφαση που πήραμε με αγάπη, σεβασμό και με την επιθυμία να κάνουμε ό,τι καλύτερο για την οικογένειά μας. Προτεραιότητά μας θα συνεχίσει να είναι να στεκόμαστε πάντα στο πλευρό του Ρίο με όλη μας την αγάπη. Βιώνουμε αυτή τη διαδικασία με ηρεμία και εκτιμούμε βαθιά την κατανόηση και τον σεβασμό απέναντι σε αυτή την τόσο προσωπική στιγμή για εμάς».

Δείτε την ανάρτηση

Χώρισε ο J Balvin: Προτεραιότητά μας είναι να στεκόμαστε πάντα στο πλευρό του γιου μας, έγραψε η πρώην σύντροφός του

Το ζευγάρι είχε γνωριστεί στα γυρίσματα του βιντεοκλίπ «Sigo Extrañándote», όπου πρωταγωνίστησε το μοντέλο το 2017. Η γνωριμία τους λίγους μήνες μετά εξελίχθηκε σε μία πολύ όμορφη σχέση, την οποία φρόντιζαν να κρατούν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Δείτε το βιντεοκλίπ

J Balvin - Sigo Extrañándote (Official Video)

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Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Γεωργία Κοτζιά

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