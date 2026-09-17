Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι θα φέρει το μέλλον, μπορούμε όμως να είμαστε όσο γίνεται πιο ενημερωμένοι και προετοιμασμένοι με έναν απλό προληπτικό έλεγχο που θα μας δώσει πολύτιμες απαντήσεις για τη γονιμότητά μας.
Χώρισε ο J Balvin: Προτεραιότητά μας είναι να στεκόμαστε πάντα στο πλευρό του γιου μας, έγραψε η πρώην σύντροφός του
Χώρισε ο J Balvin: Προτεραιότητά μας είναι να στεκόμαστε πάντα στο πλευρό του γιου μας, έγραψε η πρώην σύντροφός του
Ο τραγουδιστής διατηρούσε σχέση με τη Βαλεντίνα Φερέρ από το 2018 - Έχουν αποκτήσει μαζί έναν γιο
Τέλος στη σχέση τους έδωσαν ο J Balvin και η Βαλεντίνα Φερέρ, με την οποία ο τραγουδιστής διατηρούσε σχέση από το 2018.
Το 32χρονο μοντέλο έκανε την ανακοίνωση με ένα story στο Instagram την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, σημειώνοντας πως προτεραιότητά τους παραμένει ο γιος που απέκτησαν μαζί το 2021.
Η Βαλεντίνα Φερέρ έγραψε αναλυτικά: «Μετά από τόσα χρόνια και σημαντικές στιγμές που μοιραστήκαμε μαζί, ο Χοσέ κι εγώ αποφασίσαμε να ακολουθήσουμε χωριστούς δρόμους. Ήταν μια απόφαση που πήραμε με αγάπη, σεβασμό και με την επιθυμία να κάνουμε ό,τι καλύτερο για την οικογένειά μας. Προτεραιότητά μας θα συνεχίσει να είναι να στεκόμαστε πάντα στο πλευρό του Ρίο με όλη μας την αγάπη. Βιώνουμε αυτή τη διαδικασία με ηρεμία και εκτιμούμε βαθιά την κατανόηση και τον σεβασμό απέναντι σε αυτή την τόσο προσωπική στιγμή για εμάς».
Δείτε την ανάρτηση
Το ζευγάρι είχε γνωριστεί στα γυρίσματα του βιντεοκλίπ «Sigo Extrañándote», όπου πρωταγωνίστησε το μοντέλο το 2017. Η γνωριμία τους λίγους μήνες μετά εξελίχθηκε σε μία πολύ όμορφη σχέση, την οποία φρόντιζαν να κρατούν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.
Δείτε το βιντεοκλίπ
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Το 32χρονο μοντέλο έκανε την ανακοίνωση με ένα story στο Instagram την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, σημειώνοντας πως προτεραιότητά τους παραμένει ο γιος που απέκτησαν μαζί το 2021.
Η Βαλεντίνα Φερέρ έγραψε αναλυτικά: «Μετά από τόσα χρόνια και σημαντικές στιγμές που μοιραστήκαμε μαζί, ο Χοσέ κι εγώ αποφασίσαμε να ακολουθήσουμε χωριστούς δρόμους. Ήταν μια απόφαση που πήραμε με αγάπη, σεβασμό και με την επιθυμία να κάνουμε ό,τι καλύτερο για την οικογένειά μας. Προτεραιότητά μας θα συνεχίσει να είναι να στεκόμαστε πάντα στο πλευρό του Ρίο με όλη μας την αγάπη. Βιώνουμε αυτή τη διαδικασία με ηρεμία και εκτιμούμε βαθιά την κατανόηση και τον σεβασμό απέναντι σε αυτή την τόσο προσωπική στιγμή για εμάς».
Δείτε την ανάρτηση
Το ζευγάρι είχε γνωριστεί στα γυρίσματα του βιντεοκλίπ «Sigo Extrañándote», όπου πρωταγωνίστησε το μοντέλο το 2017. Η γνωριμία τους λίγους μήνες μετά εξελίχθηκε σε μία πολύ όμορφη σχέση, την οποία φρόντιζαν να κρατούν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.
Δείτε το βιντεοκλίπ
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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