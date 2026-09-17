Τραγωδία στην Κοζάνη: Νεκρή 16χρονη μαθήτρια σε σχολείο

Στο σημείο κλήθηκε και το ΕΚΑΒ όπου μετέφερε την ανήλικη στο νοσοκομείο





Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η αστυνομία ενημερώθηκε περίπου στις 14:00 για το περιστατικό και στο σχολείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε την ανήλικη και τη μετέφερε άμεσα στο νοσοκομείο.







Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.



Σοκαρισμένος και θλιμμένος δήλωσε στο







Δήλωση Σοφίας Ζαχαράκη για θάνατο της μαθήτριας: «Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε ένα νέο παιδί, μια μαθήτρια του 1ου Γενικού Λυκείου Κοζάνης.



Αυτές τις δύσκολες ώρες, η σκέψη μου βρίσκεται πρώτα από όλα στην οικογένειά της, στους συμμαθητές και τις συμμαθήτριές της, στους εκπαιδευτικούς της και σε ολόκληρη τη σχολική κοινότητα που δοκιμάζεται από μια τόσο οδυνηρή απώλεια.



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Το παιδί βρισκόταν υπό παρακολούθηση από ψυχολόγο και κοινωνικό λειτουργό του σχολείου, ενώ αμέσως επιχειρήθηκε ΚΑΡΠΑ από εκπαιδευμένο καθηγητή και χρησιμοποιήθηκε ο απινιδωτής που διέθετε η σχολική μονάδα.



Από αύριο θα βρίσκονται, στο σχολείο ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί από όλες τις δομές της εκπαίδευσης προκειμένου να βρίσκονται δίπλα στους συμμαθητές και τις συμμαθήτριές της, αλλά και στους εκπαιδευτικούς, παρέχοντας την αναγκαία ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη.



Σε τέτοιες ώρες, προέχει η φροντίδα, η διακριτικότητα και η προστασία των παιδιών.



Τραγωδία σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι σε σχολείο της Κοζάνης , όπου μια 16χρονη μαθήτρια εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της στις τουαλέτες.Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η αστυνομία ενημερώθηκε περίπου στις 14:00 για το περιστατικό και στο σχολείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε την ανήλικη και τη μετέφερε άμεσα στο νοσοκομείο.Οι γιατροί επιχείρησαν να την επαναφέρουν στη ζωή, πραγματοποιώντας προσπάθειες ανάνηψης, ωστόσο, παρά τις ενέργειές τους, η 16χρονη δεν τα κατάφερε.Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.Σοκαρισμένος και θλιμμένος δήλωσε στο protothema.gr ο Δήμαρχος Κοζάνης, Ιωάννης Κοκκαλιάρης που πληροφορήθηκε το συμβάν μη πιστεύοντας όπως είπε ότι μια νέα κοπέλα έχασε τη ζωή της. «Είναι κρίμα, πολύ στεναχώρια» είπε χαρακτηριστικά.Τη μαθήτρια βρήκε χωρίς τις αισθήσεις της η καθαρίστρια του σχολείου η οποία και κάλεσε σε βοήθεια ενώ έχει κληθεί να καταθέσει και στις αστυνομικές αρχές.«Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε ένα νέο παιδί, μια μαθήτρια του 1ου Γενικού Λυκείου Κοζάνης.Αυτές τις δύσκολες ώρες, η σκέψη μου βρίσκεται πρώτα από όλα στην οικογένειά της, στους συμμαθητές και τις συμμαθήτριές της, στους εκπαιδευτικούς της και σε ολόκληρη τη σχολική κοινότητα που δοκιμάζεται από μια τόσο οδυνηρή απώλεια.Από την πρώτη στιγμή, οι εκπαιδευτικοί και η διεύθυνση του σχολείου ενήργησαν άμεσα, ακολουθώντας την προβλεπόμενη διαδικασία και κάνοντας ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατό για να βοηθήσουν τη μαθήτριά τους.Το παιδί βρισκόταν υπό παρακολούθηση από ψυχολόγο και κοινωνικό λειτουργό του σχολείου, ενώ αμέσως επιχειρήθηκε ΚΑΡΠΑ από εκπαιδευμένο καθηγητή και χρησιμοποιήθηκε ο απινιδωτής που διέθετε η σχολική μονάδα.Από αύριο θα βρίσκονται, στο σχολείο ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί από όλες τις δομές της εκπαίδευσης προκειμένου να βρίσκονται δίπλα στους συμμαθητές και τις συμμαθήτριές της, αλλά και στους εκπαιδευτικούς, παρέχοντας την αναγκαία ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη.Σε τέτοιες ώρες, προέχει η φροντίδα, η διακριτικότητα και η προστασία των παιδιών.

Είμαστε και θα παραμείνουμε δίπλα στους μαθητές, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς της.



Εκφράζω τα ειλικρινή και βαθιά μου συλλυπητήρια στους γονείς, στην οικογένεια και στους ανθρώπους που την αγαπούσαν», δήλωσε η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.