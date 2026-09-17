Ο The Weeknd ξεκαθάρισε ότι δεν σκοπεύει να εγκαταλείψει τη μουσική: Θα συνεχίσω να κάνω αυτή τη δουλειά για όσο μπορώ
Ο The Weeknd ξεκαθάρισε ότι δεν σκοπεύει να εγκαταλείψει τη μουσική: Θα συνεχίσω να κάνω αυτή τη δουλειά για όσο μπορώ
Πήρα μια γεύση από το πώς είναι η απόσυρση και δεν είναι για εμένα, είπε ο Καναδός τραγουδιστής
Στο μέλλον του στη μουσική και το ενδεχόμενο να αποχωρήσει από τη σκηνή αναφέρθηκε ο The Weeknd, ξεκαθαρίζοντας πως σκοπεύει να συνεχίσει να κάνει αυτή τη δουλειά «για όσο μπορώ».
Ο Καναδός τραγουδιστής, τραγουδοποιός και παραγωγός μίλησε στο GQ για τα σχέδιά του, εξηγώντας πως η εμπειρία της αποχής από τη μουσική τον έκανε να συνειδητοποιήσει ότι θέλει να συνεχίσει να δημιουργεί και να εμφανίζεται ζωντανά για όσο το δυνατόν περισσότερο.
Αναφερόμενος στην έμπνευση που ένιωσε τον τελευταίο χρόνο, δήλωσε: «Πήρα μια γεύση από το πώς είναι η απόσυρση και δεν είναι για μένα. Είναι πραγματικό προνόμιο να κάνω αυτό που κάνω. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο σαν αυτή τη δουλειά. Το αίσθημα ευγνωμοσύνης που ένιωσα τον τελευταίο χρόνο ήταν συγκλονιστικό. Θα συνεχίσω να το κάνω για όσο μπορώ. Ο The Weeknd δεν πρόκειται να εξαφανιστεί».
Η τοποθέτησή του σηματοδοτεί αλλαγή σε σχέση με όσα είχε δηλώσει στο παρελθόν για το ενδεχόμενο να αποχαιρετήσει την περσόνα του The Weeknd. Τότε, είχε εξηγήσει: «Ο The Weeknd δεν ήταν ποτέ μια μάσκα που φορούσα για να κρυφτώ από τον εαυτό μου. Ο Abel ήταν πάντα εκεί. Ήταν απλώς ένα πρίσμα μέσα από το οποίο επέλεγα να αφηγούμαι ορισμένες ιστορίες».
Παρά την προηγούμενη πρόθεσή του να απομακρυνθεί από τη μουσική, ο καλλιτέχνης συνεχίζει κανονικά την πορεία του ως The Weeknd, ενώ η πολυετής παγκόσμια περιοδεία του «After Hours ’til Dawn Tour» πλησιάζει στην ολοκλήρωσή της.
Ο ίδιος είχε διευκρινίσει στο παρελθόν τι εννοούσε όταν μιλούσε για «εξαφάνιση» από τη μουσική σκηνή: «Το να "εξαφανϊζομαι" σημαίνει απλώς ότι θα αφιερώσω επιτέλους χρόνο για να συγκεντρώσω όλη μου την ενέργεια σε ένα μόνο πρότζεκτ, αντί να προσπαθώ να διαχειριστώ πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Τα τελευταία πέντε χρόνια δημιούργησα τέσσερα θεματικά άλμπουμ, αμέτρητα μουσικά βίντεο, μια τηλεοπτική σειρά και μια ταινία μεγάλου μήκους, ενώ παράλληλα βρίσκομαι σε μια τεράστια παγκόσμια περιοδεία που διαρκεί χρόνια. Πιστεύω ότι το να αποσυρθώ για λίγο είναι κάτι που πραγματικά αξίζω».
Η περιοδεία «After Hours ’til Dawn Tour» έχει προγραμματιστεί να ολοκληρωθεί επίσημα τον Νοέμβριο του 2026.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ο Καναδός τραγουδιστής, τραγουδοποιός και παραγωγός μίλησε στο GQ για τα σχέδιά του, εξηγώντας πως η εμπειρία της αποχής από τη μουσική τον έκανε να συνειδητοποιήσει ότι θέλει να συνεχίσει να δημιουργεί και να εμφανίζεται ζωντανά για όσο το δυνατόν περισσότερο.
Αναφερόμενος στην έμπνευση που ένιωσε τον τελευταίο χρόνο, δήλωσε: «Πήρα μια γεύση από το πώς είναι η απόσυρση και δεν είναι για μένα. Είναι πραγματικό προνόμιο να κάνω αυτό που κάνω. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο σαν αυτή τη δουλειά. Το αίσθημα ευγνωμοσύνης που ένιωσα τον τελευταίο χρόνο ήταν συγκλονιστικό. Θα συνεχίσω να το κάνω για όσο μπορώ. Ο The Weeknd δεν πρόκειται να εξαφανιστεί».
The Weeknd tells GQ Hong Kong he has no plans to retire:— Pop Crave (@PopCrave) September 16, 2026
“I had a glimpse of what retirement looks like, and it isn’t for me. It’s a real privilege to do what I do. There’s nothing else like this job. The gratitude I’ve felt over the last year has been overwhelming. I’m going to… pic.twitter.com/prNrV6QfDT
Παρά την προηγούμενη πρόθεσή του να απομακρυνθεί από τη μουσική, ο καλλιτέχνης συνεχίζει κανονικά την πορεία του ως The Weeknd, ενώ η πολυετής παγκόσμια περιοδεία του «After Hours ’til Dawn Tour» πλησιάζει στην ολοκλήρωσή της.
Ο ίδιος είχε διευκρινίσει στο παρελθόν τι εννοούσε όταν μιλούσε για «εξαφάνιση» από τη μουσική σκηνή: «Το να "εξαφανϊζομαι" σημαίνει απλώς ότι θα αφιερώσω επιτέλους χρόνο για να συγκεντρώσω όλη μου την ενέργεια σε ένα μόνο πρότζεκτ, αντί να προσπαθώ να διαχειριστώ πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Τα τελευταία πέντε χρόνια δημιούργησα τέσσερα θεματικά άλμπουμ, αμέτρητα μουσικά βίντεο, μια τηλεοπτική σειρά και μια ταινία μεγάλου μήκους, ενώ παράλληλα βρίσκομαι σε μια τεράστια παγκόσμια περιοδεία που διαρκεί χρόνια. Πιστεύω ότι το να αποσυρθώ για λίγο είναι κάτι που πραγματικά αξίζω».
Η περιοδεία «After Hours ’til Dawn Tour» έχει προγραμματιστεί να ολοκληρωθεί επίσημα τον Νοέμβριο του 2026.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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