Πατούλης: Μια φορά πήγαμε για έλεγχο στο ιατρείο της Καρνεάδου χωρίς ραντεβού και δεν μας άνοιξαν, να μπαίναμε από το μπαλκόνι;
Πατούλης: Μια φορά πήγαμε για έλεγχο στο ιατρείο της Καρνεάδου χωρίς ραντεβού και δεν μας άνοιξαν, να μπαίναμε από το μπαλκόνι;
Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών μιλώντας για το ότι δεν βρέθηκαν κατά τους ελέγχους τα μηχανήματα της πλασμαφαίρεσης, είπε χαρακτηριστικά ότι «τα μηχανήματα αυτά έχουν ρόδες, τα είχαν βγάλει έξω»
Για την ευθύνη του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών αναφορικά με τον έλεγχο στο ιατρείο της Καρνεάδου όπου είχε το μοιραίο ραντεβού ο Γιώργος Μαζωνάκης και τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης που δεν είχαν εντοπιστεί, μίλησε ο πρόεδρος του Συλλόγου, Γιώργος Πατούλης στον ΑΝΤ1, ενώ αναφορικά με την αδυναμία να ελεγχθεί το ιατρείο καθώς σε μία επίσκεψη του ΙΣΑ οι εμπλεκόμενοι γιατροί δεν άνοιγαν την πόρτα, αναρωτήθηκε: «Τι να κάναμε, να μπαίναμε από το μπαλκόνι;».
Σε ερώτηση αναφορικά με τους ελέγχους που είχαν γίνει στο ιατρείο των Θεοδωρόπουλου και Γάκα, κι αν αυτοί γίνονταν κατόπιν ραντεβού, ο κ. Πατούλης τόνισε: «Ο Σύλλογος πήγες τέσσερις φορές στο συγκεκριμένο ιατρείο. Με ραντεβού έγινε ο πρώτος έλεγχος το 2013, με δύο ιατρούς κι έναν υπάλληλο, που αφορούσε στην αδειοδότηση του ιατρείου. Στη συνέχεια έγινε ένας έλεγχος το 2024, δύο το 2025 και επρόκειτο να γίνει κι ένας ακόμα το 2026».
«Μια φορά πήγαμε χωρίς ραντεβού και δεν μας άνοιξαν. Τι να κάναμε να μπαίναμε από το μπαλκόνι;», απάντησε σε σχετική ερώτηση ο κ. Πατούλης.
Μάλιστα για το ότι δεν βρέθηκαν κατά τους ελέγχους τα μηχανήματα της πλασμαφαίρεσης, ο πρόεδρος του ΙΣΑ είπε χαρακτηριστικά ότι «τα μηχανήματα αυτά έχουν ρόδες, τα είχαν βγάλει έξω»
Παράλληλα, ο κ Πατούλης ξεκαθάρισε ότι ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών θα συνδράμει στον απόλυτο βαθμό για να διαλευκανθεί η υπόθεση και παραδέχτηκε ότι σε κάποιο βαθμό μπορεί να υπήρξαν ευθύνες και για τον Σύλλογο αναφορικά με τους ελέγχους, και τόνισε ότι υπήρχαν μεν προφορικές καταγγελίες για τους Γάκα και Θεοδωρόπουλο, αλλά όχι έγγραφες.
Για την παρουσία της κατηγορούμενης γιατρού σε συνέδριο του Ιατρικού Τουρισμού το 2023, ο κ, Πατούλης είπε: «Υπήρχε ένα συνέδριο του Ινστιτούτο Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας.Δεν την κάλεσε ο ΙΣΑ στο συνέδριο. Υπήρχε ένα συνέδριο του Ινστιτούτου Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής, που ήταν υπό την αιγίδα του υπουργείο Υγείας, του υπουργείου Τουρισμού και της περιφέρειας Αττικής, όχι του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Στο συνέδριο αυτό υπάρχει μία επιστημονική και οργανωτική επιτροπή και εμείς ως ΙΣΑ δώσαμε ένα μαγνητοσκοπημένο μήνυμα. Δεν μας κατέθεσε κανένας εκ των φορέων μας για το ποιος εμφανίστηκε μέσα στους 100 περίπου ομιλητές. Το Ινστιτούτο Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής ήταν υπεύθυνο για το ποιοι θα έρθουν στο συνέδριο«, ενώ τόνισε ότι δεν του έγινε καμιά καταγγελία ότι η εμπλεκόμενη γιατρός μίλησε για μηχάνημα πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο της.
Σε ερώτηση αναφορικά με τους ελέγχους που είχαν γίνει στο ιατρείο των Θεοδωρόπουλου και Γάκα, κι αν αυτοί γίνονταν κατόπιν ραντεβού, ο κ. Πατούλης τόνισε: «Ο Σύλλογος πήγες τέσσερις φορές στο συγκεκριμένο ιατρείο. Με ραντεβού έγινε ο πρώτος έλεγχος το 2013, με δύο ιατρούς κι έναν υπάλληλο, που αφορούσε στην αδειοδότηση του ιατρείου. Στη συνέχεια έγινε ένας έλεγχος το 2024, δύο το 2025 και επρόκειτο να γίνει κι ένας ακόμα το 2026».
«Μια φορά πήγαμε χωρίς ραντεβού και δεν μας άνοιξαν. Τι να κάναμε να μπαίναμε από το μπαλκόνι;», απάντησε σε σχετική ερώτηση ο κ. Πατούλης.
Μάλιστα για το ότι δεν βρέθηκαν κατά τους ελέγχους τα μηχανήματα της πλασμαφαίρεσης, ο πρόεδρος του ΙΣΑ είπε χαρακτηριστικά ότι «τα μηχανήματα αυτά έχουν ρόδες, τα είχαν βγάλει έξω»
Παράλληλα, ο κ Πατούλης ξεκαθάρισε ότι ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών θα συνδράμει στον απόλυτο βαθμό για να διαλευκανθεί η υπόθεση και παραδέχτηκε ότι σε κάποιο βαθμό μπορεί να υπήρξαν ευθύνες και για τον Σύλλογο αναφορικά με τους ελέγχους, και τόνισε ότι υπήρχαν μεν προφορικές καταγγελίες για τους Γάκα και Θεοδωρόπουλο, αλλά όχι έγγραφες.
«Θα συνδράμουμε στον απόλυτο βαθμό για τη διαλεύκανση της υπόθεσης»
Για την παρουσία της κατηγορούμενης γιατρού σε συνέδριο του Ιατρικού Τουρισμού το 2023, ο κ, Πατούλης είπε: «Υπήρχε ένα συνέδριο του Ινστιτούτο Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας.Δεν την κάλεσε ο ΙΣΑ στο συνέδριο. Υπήρχε ένα συνέδριο του Ινστιτούτου Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής, που ήταν υπό την αιγίδα του υπουργείο Υγείας, του υπουργείου Τουρισμού και της περιφέρειας Αττικής, όχι του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Στο συνέδριο αυτό υπάρχει μία επιστημονική και οργανωτική επιτροπή και εμείς ως ΙΣΑ δώσαμε ένα μαγνητοσκοπημένο μήνυμα. Δεν μας κατέθεσε κανένας εκ των φορέων μας για το ποιος εμφανίστηκε μέσα στους 100 περίπου ομιλητές. Το Ινστιτούτο Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής ήταν υπεύθυνο για το ποιοι θα έρθουν στο συνέδριο«, ενώ τόνισε ότι δεν του έγινε καμιά καταγγελία ότι η εμπλεκόμενη γιατρός μίλησε για μηχάνημα πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο της.
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